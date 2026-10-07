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La gran ilusión argentina por el primer Nobel de Literatura: quién es César Aira y por qué aparece entre los favoritos para ganarlo

El escritor nacido en Coronel Pringles, de 77 años, vuelve a aparecer entre los nombres mejor posicionados en las casas de apuestas antes del anuncio de la Academia Sueca. Su extensa trayectoria y su particular estilo lo convirtieron en una de las grandes figuras de la literatura argentina contemporánea.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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César Aira, el escritor argentino nacido en Coronel Pringles que vuelve a aparecer entre los favoritos al Nobel de Literatura.
César Aira, el escritor argentino nacido en Coronel Pringles que vuelve a aparecer entre los favoritos al Nobel de Literatura. Foto: Pasiondelalectura.wordpress.com.
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La cuenta regresiva para conocer al nuevo ganador del Premio Nobel de Literatura ya comenzó y, una vez más, un nombre argentino vuelve a aparecer entre los favoritos de las casas de apuestas: César Aira. El escritor de 77 años nacido en Coronel Pringles figura entre los autores que concentran expectativas en los días previos al anuncio de la Academia Sueca.

La presencia de su nombre vuelve a despertar una ilusión que se repite cada octubre: que Argentina finalmente consiga su primer Nobel de Literatura. Pero, ¿quién es César Aira y por qué su nombre aparece con tanta frecuencia entre los posibles ganadores?

César Aira; escritor argentino.
El autor de "La liebre" y "Cumpleaños" construyó una extensa obra marcada por la libertad creativa y un estilo difícil de encasillar. Foto: Fundaciofinestres.com.

Quién es César Aira, el escritor argentino que aspira a un Premio Nobel

César Aira nació en Coronel Pringles y desarrolló una de las obras más singulares de la literatura argentina contemporánea. A lo largo de su carrera publicó una enorme cantidad de libros y construyó una identidad literaria difícil de encasillar. Entre sus títulos se encuentran La liebre y Cumpleaños, dos obras que forman parte de una producción extensa y diversa.

Su nombre se volvió habitual en las conversaciones internacionales sobre el Nobel, aunque hay una aclaración fundamental: la Academia Sueca no publica ternas ni candidatos oficiales antes de anunciar el ganador.

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Por eso, cuando Aira aparece entre los favoritos, la referencia surge de las casas de apuestas, que funcionan como un termómetro informal de las expectativas alrededor del premio.

Uno de los rasgos que lo distingue es su particular manera de construir historias. Su producción literaria se caracteriza por una gran libertad creativa y por una permanente ruptura con las formas narrativas tradicionales.

César Aira; escritor argentino.
Aira es uno de los nombres argentinos que figuran en las apuestas previas al anuncio del Nobel de Literatura, aunque la Academia Sueca no publica candidatos oficiales. Foto: Fundación FILBA.

Esa identidad propia lo convirtió en una figura de enorme interés dentro de la literatura argentina y latinoamericana, al punto de que su nombre se instaló desde hace años entre las especulaciones previas al Nobel.

César Aira y una “ilusión” que se repite cada año

La expectativa por una posible consagración de Aira no es nueva. Cada año, cuando se acerca la fecha del Nobel de Literatura, su nombre vuelve a aparecer en las listas de apuestas.

El propio escritor llegó a referirse con ironía a esta situación y resumió la espera con una frase que quedó asociada a su particular relación con el premio: “Cada octubre, hasta mi muerte, voy a tener que soportar esto”.

Este año, además, vuelve a ocupar una posición destacada en las apuestas. En la casa sueca consultada, Aira aparece dentro del top 5, mientras que en otras listas también figuran las argentinas Mariana Enriquez y Samanta Schweblin.

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El escritor argentino se convirtió en una presencia habitual en las especulaciones que cada año surgen durante la semana de los Premios Nobel.

El Nobel de Literatura y la deuda pendiente con Argentina

La posible llegada de Aira al Nobel también despierta una pregunta histórica: ¿por qué Argentina nunca tuvo un ganador del Premio Nobel de Literatura?

A lo largo de las décadas, figuras fundamentales de la literatura argentina como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar tampoco recibieron el máximo reconocimiento de la Academia Sueca.

En América Latina, en cambio, seis escritores fueron distinguidos con el Nobel:

  • Gabriela Mistral
  • Miguel Ángel Asturias
  • Pablo Neruda
  • Gabriel García Márquez
  • Octavio Paz
  • Mario Vargas Llosa.

El último autor de lengua española en obtenerlo fue justamente Vargas Llosa, premiado en 2010 y fallecido en 2025.

Mario Vargas Llosa, escritor. Foto: Reuters / Sergio Pérez
Mario Vargas Llosa, escritor. Foto: Reuters / Sergio Pérez

¿Cuándo se anuncia el ganador del Nobel de Literatura?

El Nobel de Literatura será anunciado este jueves 8 de octubre a las ocho de la mañana, hora argentina. Hasta ese momento, las apuestas seguirán alimentando las especulaciones.

No obstante, la decisión final estará en manos de la Academia Sueca, que históricamente ha demostrado que el Nobel puede tomar caminos inesperados.

Y mientras el mundo literario espera el veredicto, Argentina vuelve a mirar hacia Coronel Pringles y hacia un escritor que, año tras año, permanece en el centro de una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿Será César Aira el primer argentino en ganar el Nobel de Literatura?

Premio Nobel de LiteraturaEscritorArgentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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