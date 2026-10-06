Javier Milei inicia una gira por el interior: los principales ejes de las reuniones que mantendrá con gobernadores aliados

Javier Milei emprenderá en los próximos días la travesía de hacer nueve visitas a provincias del interior del país. Foto: NA (Marcelo Capece)

Javier Milei emprenderá en los próximos días la travesía de hacer nueve visitas a provincias del interior del país, en las cuales se distribuyen los primeros 23 proyectos aprobados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Comenzará con una visita a Salta acompañado de Karina Milei, secretaria general de Presidencia, Diego Santilli, jefe de Gabinete; su vice, Ignacio Devitt; y el secretario de Medios, Fabián Fernández. Incurrirán en la inauguración de la Planta II del proyecto Sal de Oro, en la zona de la Puna.

Allí se encontraran con el gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz, y el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil. Aquel encuentro se llevará a cabo en medio de la negociación por la reforma electoral que tiene entre sus posibilidades la suspensión de las PASO y posibles acuerdos rumbo a 2027.

El gobernador de Salta, Gustavo Sánez.

¿Qué busca Milei con las visitas a las provincias?

La idea principal de las visitas del presidente es “poner en relevancia” el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe.

Por otro lado, buscar acuerdos con la provincia de Buenos Aires sigue siendo un objetivo a pesar de la férrea oposición de su mandatario Axel Kicillof. Allí recorrió las plantas de Mega, Louis Dreyfus Company y Fertil Pampa.

La idea principal de las visitas del presidente es “poner en relevancia” el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe. Foto: Pexels.

¿Cuáles son los proyectos del RIGI ya aprobados?

Hasta el momento en el que Milei viajó a Paris eran 23 los proyectos aprobados en distintas provincias del país lo que definiría “una inversión total comprometida de 49.766 millones de dólares” y “permitirán generar 108.450 empleos, entre directos e indirectos”.

Además, en las últimas horas se aprobó en París el ingreso al RIGI del proyecto de Pluspetrol, y Gas y Petróleo de Neuquén (GyP) para el bloque Bajo del Choique-La Invernada en Vaca Muerta; representa una inversión de US$12.400 millones en 25 años y elevaría la producción a más de 100.000 barriles de petróleo por día y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.

En las últimas horas se aprobó en París el ingreso al RIGI del proyecto de Pluspetrol, y Gas y Petróleo de Neuquén (GyP) para el bloque Bajo del Choique-La Invernada en Vaca Muerta Foto: Canal 26

Otro proyecto del RIGI aprobado fue en materia de minería de cobre con la firma Glencore, con una inversión de US$4000 millones. Se anunció además el proyecto de Pan American Energy (PAE) que presentó este viernes la solicitud de adhesión al RIGI para poner en marcha un nuevo desarrollo en Cerro Dragón, Chubut, basado en técnicas de recuperación terciaria, lo que demandará una inversión cercana a los US$1200 millones y que apunta a sostener la actividad en la cuenca del Golfo San Jorge.

Una de las principales motivaciones del Gobierno a la hora de aprobar estos proyectos fue la de la creación de nuevos puestos de trabajo, en un contexto en el que el empleo se ubicó en un 7,9% en el segundo trimestre del año con un aumento de tan solo el 0,1% respecto a los tres meses previos y de un 0,3% respecto al mismo trimestre de 2025.

Doce de los 23 proyectos aprobados por el RIGI son del sector minero, 7 del petróleo y gas, dos de energía eléctrica, uno de siderurgia y otro de infraestructura.

Los acuerdos vigentes del Gobierno

El primer encuentro del recorrido de Javier Milei fue en Bahía Blanca, donde incorporó al RIGI:

La ampliación productiva de Compañía Mega, con una inversión de US$365,4 millones y apunta a incrementar en un 27% su capacidad de procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta para la exportación.

Fértil Pampa, de Pampa Energía, en búsqueda de la construcción de una planta de urea con una inversión de US$2700 millones y una expectativa de generar alrededor de US$1000 millones anuales entre exportaciones y sustitución de importaciones.

Por parte de Catamarca, se encuentran vigentes cinco proyectos suscriptos al RIGI, algunos realizados en conjunto con Salta; en San Juan se aprobaron cuatro proyectos; Río Negro tiene otros cuatro al igual que Buenos Aires; Neuquén presenta tres proyectos y La Pampa y Mendoza presentan dos. Por último, Jujuy y Santa Fe tienen uno cada una.

La mayoría de las provincias ubicadas en el raid presentan liderazgos de mandatarios de buena sintonía con la Casa Rosada, por lo que podrían darse eventuales fotos con otros gobernadores aliados, lo cual dependería de si los mandatarios provinciales participan o no de visitas a los proyectos esta semana.

En Salta figura Gustavo Sáenz; en San Juan, Marcelo Orrego; en Río Negro, Alberto Weretilneck; en Neuquén, Rolando “Rolo” Figueroa; en Jujuy, Carlos Sadir; en Catamarca, Raúl Jalil; y en Mendoza, Alfredo Cornejo.

Todos ellos integran el grupo de mandatarios provinciales que formaron parte de la misión oficial de la Argentina Week en París, Francia, donde mantuvieron encuentros con el presidente Javier Milei. En caso de alcanzar consensos, sus respaldos serán clave para que el Gobierno reúna los votos necesarios para impulsar la reforma electoral que pretende suprimir las PASO, además de avanzar en posibles acuerdos políticos y electorales en sus respectivas provincias.

Javier Milei en la "Argentina Week" en París. Foto: EFE

Por su parte, Sergio Ziliotto, de La Pampa, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, también aparecen entre los gobernadores con buena sintonía con la Casa Rosada. Aunque no participaron del viaje a Francia, mantienen canales de diálogo activos con Balcarce 50.

Si bien aún no está completamente definido el esquema de cada visita y la organización dependerá de los proyectos que impulse el Ejecutivo, no se descarta que el mandatario nacional mantenga reuniones con los gobernadores durante las distintas recorridas previstas, una posibilidad que todavía aguarda definición oficial.