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Qué reveló la autopsia al cuerpo de Tatiana Fernández, la trabajadora sexual asesinada en Retiro

La joven de 27 años había pactado un encuentro con un cliente identificado como “Iván”. Horas después fue hallada muerta en su departamento. Qué revelaron los detalles de la autopsia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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El cuerpo de Tatiana Fernández fue hallado el domingo, alrededor de las 8:40. El principal sospechoso es Iván Tabella.
El cuerpo de Tatiana Fernández fue hallado el domingo, alrededor de las 8:40. El principal sospechoso es Iván Tabella. Foto: Instagram/_tatyfernandz - Policía de la Ciudad.
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La autopsia realizada al cuerpo de Tatiana Micaela Fernández (27), la trabajadora sexual hallada muerta en un departamento del barrio porteño de Retiro, confirmó que fue asesinada por “asfixia mecánica por compresión”. Además, los peritos detectaron lesiones defensivas leves en las muñecas de la víctima.

Según informaron fuentes judiciales, durante el procedimiento se tomaron muestras para realizar estudios toxicológicos, histopatológicos y otros análisis complementarios que permitirán avanzar en la reconstrucción del crimen.

La investigación quedó nuevamente a cargo del juez Guillermo Rongo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 22, quien tiene previsto tomarle declaración indagatoria a Renato Iván Tabella, de 28 años, también acusado por el femicidio de Daniela Villalba en Córdoba. Las primeras actuaciones habían sido encabezadas por el fiscal Matías Di Lello, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 53.

Iván Tabella es acusado de cometer dos femicidios, uno en Buenos Aires y otro en Córdoba.
Iván Tabella es el principal sospechoso del asesinato de Tatiana Fernández. Foto: El Doce - NA.

Cómo fue la detención del sospechoso de los dos femicidios

La detención de Iván Tabella se concretó mediante un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad y la Policía de Córdoba. Efectivos de la Brigada 5 de la División Homicidios ejecutaron una orden judicial de allanamiento, detención y secuestro de elementos vinculados con la investigación.

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Durante el procedimiento, los investigadores incautaron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, cuatro tarjetas SIM —dos de ellas en sus envoltorios originales—, documentación personal y distintas prendas de vestir.

El detenido también está acusado por el asesinato de Daniela Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado días atrás en una vivienda ubicada sobre el bulevar Las Heras al 200, frente al Parque Las Heras, en Córdoba. La víctima presentaba heridas en el cuello y cortes en los brazos, y fue hallada sobre una cama, cubierta con sábanas.

Daniela Villalba (29) fue hallada muerta tras un encuentro pactado con un hombre.
Daniela Villalba (29) fue hallada muerta tras un encuentro pactado con un hombre identificado como Iván. Foto: NA.

La investigación por ese crimen comenzó el martes 20 de octubre, cuando recolectores de residuos descubrieron una valija con manchas de sangre y una peluca dentro de un contenedor ubicado en la esquina de La Rioja y Sucre. El equipaje tenía un nombre que coincidía con el de una mujer cuya desaparición había sido denunciada por una amiga.

Cómo encontraron el cuerpo de Tatiana Fernández en Retiro

El cuerpo de Tatiana Fernández fue hallado el domingo, alrededor de las 8:40, en un departamento ubicado sobre la calle Libertad al 1200, frente al edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La investigación de la fiscalía de la Capital Federal comenzó cuando una amiga de la joven denunció que la había encontrado sin vida en el interior del departamento que habían alquilado a través de una plataforma.

“La denunciante indicó que ambas trabajaban como escorts y que, el día anterior, un hombre que se había identificado como ‘Iván’ la había contactado a través del sitio Gemidos TV para solicitar un servicio. Como Fernández necesitaba trabajar, le derivó el pedido. Ante la falta de respuesta a sus llamados durante la madrugada de ayer, la mujer se dirigió por la mañana al departamento. Como no pudo ingresar, convocó a un cerrajero. Una vez abierta la puerta, encontraron a Fernández fallecida sobre la cama, cubierta con una sábana. Además, advirtieron que faltaba su teléfono celular y que la caja fuerte del lugar había sido manipulada”, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Iván Tabella es acusado de cometer dos femicidios en menos de una semana, uno en Córdoba y otro en Retiro.
Iván Tabella es acusado de cometer dos femicidios en menos de una semana, uno en Córdoba y otro en Retiro. Foto: Facebook/Renato Tabella

Los investigadores buscan determinar cómo se produjeron los hechos y establecer si existen otros elementos que permitan relacionar ambos asesinatos. Los resultados de los peritajes pendientes y la declaración indagatoria del detenido serán claves para el avance de las causas.

AsesinatoAutopsiaMuerte
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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