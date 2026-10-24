Así son la corbeta Avante 2200 y la fragata F-112 que ponen a Navantia bajo la mirada argentina

La corbeta Avante 2200 NEOM. Foto: X/@DefensaCom

La constructora naval española Navantia se prepara para concretar dos nuevos hitos en sus programas de construcción militar. El domingo 25 de octubre está prevista la botadura de la corbeta Avante 2200 NEOM en San Fernando, mientras que el martes 27 será el turno de la fragata F-112 Roger de Lauria, en el astillero de Ferrol.

Ambos buques forman parte de proyectos destinados a clientes internacionales y reflejan la actividad de la compañía en el segmento de las unidades de combate de superficie. Al mismo tiempo, sus avances adquieren relevancia para la Argentina, donde continúa el análisis de distintas alternativas para incorporar nuevas fragatas multimisión.

Cómo son la corbeta Avante 2200 NEOM y la fragata F-112

La Avante 2200 NEOM forma parte del segundo lote de tres corbetas contratado por la Marina Real de Arabia Saudita, que se suma a las cinco unidades entregadas anteriormente. Estas embarcaciones fueron diseñadas para cumplir diferentes misiones, entre ellas vigilancia marítima y operaciones de guerra antisuperficie, antisubmarina y antiaérea.

El programa saudita incorpora el sistema de combate HAZEM, desarrollado mediante SAMINavantia, además de equipos de comunicaciones, dirección de tiro y control de plataforma. Estas capacidades permiten integrar distintos sensores y sistemas de armas para responder a diferentes escenarios operativos.

Por su parte, la F-112 Roger de Lauria será la segunda de las cinco fragatas F-110 clase Bonifaz que Navantia construye para la Armada Española. A diferencia de las corbetas, estas unidades cuentan con sistemas de mayor complejidad tecnológica, entre ellos el radar AN/SPY-7, y tienen un énfasis particular en la guerra antisubmarina.

Las corbetas se están construyendo en una empresa conjunta entre Saudi Arabian Military Industries y Navantia S.A., llamada SAMI Navantia Naval Industries Foto: X/@Political_Room

La construcción de ambas plataformas muestra la experiencia de Navantia en el desarrollo de buques militares con diferentes dimensiones, capacidades y requerimientos operativos.

La Armada Argentina analiza nuevas fragatas multimisión

Mientras avanzan los programas españoles, la Armada Argentina continúa evaluando opciones para renovar sus unidades de superficie. Entre los diseños considerados aparecen las fragatas FREMM, de origen franco-italiano, y la ALFA 3000, propuesta por Navantia.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una autorización para gestionar financiamiento de hasta 1.200 millones de dólares para incorporar dos fragatas multimisión. Sin embargo, esa previsión no representa una compra aprobada ni confirma la elección de un astillero o modelo específico.

La eventual adquisición se vincula con la necesidad de recuperar capacidades navales y modernizar una flota afectada por la baja de los destructores Tipo 42 y el envejecimiento de los buques que permanecen en servicio.

Qué posibilidades tiene Navantia de vender sus fragatas a la Argentina

Navantia cuenta con experiencia en la construcción de corbetas y fragatas para distintas armadas, y ha promovido sus diseños en mercados internacionales. Su familia de buques Avante y la propuesta ALFA 3000 forman parte de esa oferta, aunque sus características y configuraciones deben evaluarse de acuerdo con los requerimientos de cada comprador.

Por el momento, no se anunció un contrato ni una adjudicación a favor de Navantia para la provisión de fragatas a la Armada Argentina. La definición dependerá de las necesidades operativas, las condiciones de financiamiento y las decisiones que adopte el Gobierno nacional.