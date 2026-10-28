Tiene un precio de $152.000 por caja y contiene 24 unidades: la degustación de macarons que vende hoy Damián Betular

Cuánto cuesta cada macaron y qué sabores incluye la caja de Betular. Foto: IG @dbetular.

La pastelería de Damián Betular, ubicada en Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires, ofrece una caja degustación de 24 macarons por $152.000, según el precio publicado en su tienda oficial este miércoles 28 de octubre de 2026. La presentación incluye dos unidades de cada uno de los 12 sabores y combina recetas tradicionales con ingredientes como dulce de leche, pistacho y frutas.

Cuánto cuesta cada macaron y qué sabores incluye la caja de Betular

El precio equivale a $6.333,33 por unidad, con impuestos incluidos. La selección permite probar las siguientes variedades:

Pistacho.

Frambuesa.

Coco y dulce de leche.

Limón y miel.

Chocolate amargo.

Avellana.

Naranja y almendras.

Amarenas.

Caramelo salado.

Banana y caramelo.

Mango y maracuyá.

Maní.

Los macarons son pequeñas piezas de pastelería elaboradas principalmente con almendras molidas, claras de huevo y azúcar. Foto: betular.com.

Según la descripción oficial de la pastelería de Betular, los macarons deben conservarse entre 14 °C y 16 °C. Además, la empresa advierte que contienen lácteos y frutos secos, información relevante para personas con alergias alimentarias.

Qué son los macarons y cuál es su verdadero origen

Los macarons son pequeñas piezas de pastelería elaboradas principalmente con almendras molidas, claras de huevo y azúcar. Su versión parisina se caracteriza por tener dos tapas redondas, ligeramente crujientes por fuera y suaves por dentro, unidas mediante un relleno de crema, ganache o confitura.

Aunque son uno de los símbolos de la gastronomía francesa, sus antecedentes se relacionan con preparaciones europeas a base de almendras que circulaban desde la Edad Media.

De acuerdo con la historia del macaron publicada por la tradicional casa francesa Ladurée, su origen exacto continúa siendo debatido. Existen antecedentes vinculados con Italia y posibles influencias de la repostería de Medio Oriente, aunque ninguna teoría establece definitivamente su lugar de nacimiento.

La versión moderna, formada por dos tapas con un relleno central, se desarrolló posteriormente en Francia y alcanzó reconocimiento internacional gracias a la pastelería parisina.

Macarons de la pastelería de Damián Betular. Foto: Instagram

Dónde queda Betular Pâtisserie y cómo comprar los macarons