La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa. Foto: Instagram @giecoleon_oficial

En una ceremonia marcada por la emoción y el compromiso social, la Universidad Nacional del Oeste (UNO) distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa. El máximo galardón académico fue entregado por el Rector Gustavo Soos, a partir de una propuesta impulsada por el Instituto de la Cultura Popular y el Pensamiento Nacional durante la gestión de la Lic. Gabriela Tozzi.

Está última destacó: “Es un honor recibir en este acto a un artista cuya vida y obra forman parte de la memoria colectiva de nuestro país. Con su armónica supo expresar lo que empezaba a mirar con preocupación: la violencia, la desigualdad, la distancia entre las promesas de un país y la vida concreta de su gente”.

La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa. Foto: Instagram @giecoleon_oficial

Del acto participó activamente toda la comunidad universitaria -estudiantes, docentes, no docentes e investigadores- junto a autoridades de diversas instituciones que se acercaron a celebrar al artista.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, remarcó: “Este honoris causa te lo damos a vos, León, el único León del pueblo que tiene la República Argentina. Alguien que con su poesía y su música ha atravesado a generaciones enteras de argentinos”.

Durante el encuentro, el músico repasó con calidez anécdotas de su extensa trayectoria y de su vida personal, generando un clima íntimo con el público. El artista destacó: “Es una distinción muy importante la que me acaban de dar. Mucha emoción, también agradecimiento y por supuesto más compromiso en este camino de transitar la cultura a través de la música y las canciones”.

La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa. Foto: Instagram @giecoleon_oficial

Uno de los momentos más vibrantes de la jornada ocurrió cuando se proyectó una fotografía del cantautor junto a Lula da Silva: la imagen desató una enorme ovación entre los presentes, en una clara celebración por la reciente victoria del líder brasileño en las elecciones presidenciales.

Como broche de oro para una jornada inolvidable, el artista regaló a la audiencia un recorrido musical ineludible. Con su característica calidez, interpretó un cancionero que incluyó himnos de la cultura popular argentina como “El fantasma de Canterville”, “La memoria”, “Como la cigarra” y “En el país de la libertad”, coronando un día histórico para la casa de estudios.

La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa. Foto: Instagram @giecoleon_oficial

“Estos reconocimientos muchas veces me superan, pero representan tanto que son una caricia al alma y una invitación a seguir andando”, mencionó León Gieco quién también destacó la apertura de El Espacio León Gieco en Santa Fé, un centro cultural dedicado a la vida y obra del reconocido músico argentino.

Además, el homenajeado recibió diversos obsequios; entre ellos, un cuadro realizado por la artista Gabriela Strucchi, el cual Gieco agradeció y recibió con los brazos abiertos. “Me sorprendió con una obra collage basada en la fotografía de mi querido amigo Ruben Andon, a quién pertenece también la foto que ilustra está distinción”, mencionó el artista en sus redes sociales