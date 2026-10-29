comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa

El máximo galardón académico fue entregado por el Rector Gustavo Soos. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, remarcó: “Este honoris causa te lo damos a vos, León, el único León del pueblo que tiene la República Argentina”.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
León Gieco recibiendo el título de Doctor Honoris Causa.
La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa. Foto: Instagram @giecoleon_oficial
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En una ceremonia marcada por la emoción y el compromiso social, la Universidad Nacional del Oeste (UNO) distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa. El máximo galardón académico fue entregado por el Rector Gustavo Soos, a partir de una propuesta impulsada por el Instituto de la Cultura Popular y el Pensamiento Nacional durante la gestión de la Lic. Gabriela Tozzi.

Está última destacó: “Es un honor recibir en este acto a un artista cuya vida y obra forman parte de la memoria colectiva de nuestro país. Con su armónica supo expresar lo que empezaba a mirar con preocupación: la violencia, la desigualdad, la distancia entre las promesas de un país y la vida concreta de su gente”.

León Gieco recibiendo el título de Doctor Honoris Causa.
La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa. Foto: Instagram @giecoleon_oficial

Del acto participó activamente toda la comunidad universitaria -estudiantes, docentes, no docentes e investigadores- junto a autoridades de diversas instituciones que se acercaron a celebrar al artista.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, remarcó: “Este honoris causa te lo damos a vos, León, el único León del pueblo que tiene la República Argentina. Alguien que con su poesía y su música ha atravesado a generaciones enteras de argentinos”.

Contenido Recomendado

350 chicos y chicas de Merlo vieron a la Selección Argentina gracias a una iniciativa conjunta entre el municipio y AFA

350 chicos y chicas de Merlo vieron a la Selección Argentina

Merlo, entre los distritos con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense

Merlo registró 1.946 delitos cada 100.000 habitantes durante 2025 y obtuvo la segunda tasa más baja entre los 24 partidos del Gran Buenos Aires.

Durante el encuentro, el músico repasó con calidez anécdotas de su extensa trayectoria y de su vida personal, generando un clima íntimo con el público. El artista destacó: “Es una distinción muy importante la que me acaban de dar. Mucha emoción, también agradecimiento y por supuesto más compromiso en este camino de transitar la cultura a través de la música y las canciones”.

León Gieco recibiendo el título de Doctor Honoris Causa.
La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa. Foto: Instagram @giecoleon_oficial

Uno de los momentos más vibrantes de la jornada ocurrió cuando se proyectó una fotografía del cantautor junto a Lula da Silva: la imagen desató una enorme ovación entre los presentes, en una clara celebración por la reciente victoria del líder brasileño en las elecciones presidenciales.

Como broche de oro para una jornada inolvidable, el artista regaló a la audiencia un recorrido musical ineludible. Con su característica calidez, interpretó un cancionero que incluyó himnos de la cultura popular argentina como “El fantasma de Canterville”, “La memoria”, “Como la cigarra” y “En el país de la libertad”, coronando un día histórico para la casa de estudios.

León Gieco recibiendo el título de Doctor Honoris Causa.
La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa. Foto: Instagram @giecoleon_oficial

“Estos reconocimientos muchas veces me superan, pero representan tanto que son una caricia al alma y una invitación a seguir andando”, mencionó León Gieco quién también destacó la apertura de El Espacio León Gieco en Santa Fé, un centro cultural dedicado a la vida y obra del reconocido músico argentino.

Además, el homenajeado recibió diversos obsequios; entre ellos, un cuadro realizado por la artista Gabriela Strucchi, el cual Gieco agradeció y recibió con los brazos abiertos. “Me sorprendió con una obra collage basada en la fotografía de mi querido amigo Ruben Andon, a quién pertenece también la foto que ilustra está distinción”, mencionó el artista en sus redes sociales

Gustavo MenéndezLeón GiecoNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Así es la habitación con muebles Montessori de Elle y Lando, los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson

    Así es la habitación con muebles Montessori de Elle y Lando, los hijos de Maxi López y Daniela Christiansson

  2. José Larralde cumplió 89 años, un músico lo interceptó cerca del subte y terminaron hablando casi 1 hora:el encuentro que emocionó al folklore

    José Larralde cumplió 89 años, un músico lo interceptó cerca del subte y terminaron hablando casi 1 hora: el encuentro que emocionó al folklore

  3. A los 16 años tocaba folklore en la calle, en 2009 apareció en Crónica y recibió un llamado inesperado de Paz Martínez:la carrera de Nahuel Pennisi

    A los 16 años tocaba folklore en la calle, en 2009 apareció en Crónica y recibió un llamado inesperado de Paz Martínez: la carrera de Nahuel Pennisi

  4. La Edad Dorada vuelve a HBO:quiénes son las personas reales que inspiraron los personajes de la serie

    La Edad Dorada vuelve a HBO: quiénes son las personas reales que inspiraron los personajes de la serie

  5. Dolor en la música popular:murió a los 63 años una reconocida cantante y docente argentina que fusionó el jazz con el folklore

    Dolor en la música popular: murió a los 63 años una reconocida cantante y docente argentina que fusionó el jazz con el folklore
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa

León Gieco recibiendo el título de Doctor Honoris Causa.

Leonardo Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos

Luis Caputo se descompensó durante una visita a Catamarca con Javier Milei:cómo está su salud

Milei y Lula mantendrán el comercio entre Argentina y Brasil:qué confirmó el Gobierno en medio del viaje de Bolsonaro a EEUU

Economía

Si guardaste un patacón, tenés un tesoro:la cuasimoneda que marcó la crisis de 2001 se vende por hasta 350 dólares

Patacones, patacón

Hasta US$1.500 por noche:cuánto cuestan los alquileres en CABA, Luján y Córdoba por la visita del papa León XIV

Noviembre llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y más:cuánto suben los servicios

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Internacionales

“Reanude con marcha normal”:el estremecedor audio del diálogo entre el centro de control y una maquinista antes del choque de trenes en España

Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, España.

Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador:ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

Desde Estados Unidos, Flávio Bolsonaro se proclamó “líder” de Brasil y agradeció a Milei y Trump

Quién es y qué se sabe de Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes en España