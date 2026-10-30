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Lo investigan por asesinar a puñaladas a su novia en Santiago del Estero: quién es Julio Tejeda y dónde lo encontraron

El sujeto se encuentra imputado por el delito de “homicidio doblemente calificado en perjuicio de Galván”. Fue encontrado en una casa deshabitada de La Aurora, Santiago del Estero.

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Femicidio de María Vanina Galván
Femicidio de María Vanina Galván: dónde encontraron al presunto asesino. Foto: Redes
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Un femicidio más se registró en nuestro país. Esta vez, la víctima fue María Eugenia Vanina Galván, una joven de 33 años. De acuerdo al último informe del Observatorio Ahora que Sí Nos Ven, el 64% de los femicidas resultan ser parejas de las víctimas, tal como en este caso. Julio Emilio Tejeda es el principal acusado del crimen de su novia.

El sujeto tiene 35 años y es oriundo de la localidad de Clodomira, provincia de Santiago del Estero. En este momento, se encuentra detenido desde el día de ayer y siendo investigado como presunto femicida por la Fiscalía de Violencia de Género de la circunscripción Banda y Robles que se encuentra llevando el caso. Desde el organismo judicial, se lo ha imputado por el delito de “homicidio doblemente calificado en perjuicio de Galván”.

Femicidio de María Eugenia Galván
María Eugenia Vanina Galván, una joven de 33 años. Era madre de una nena de 6. Foto: Redes

Cómo lograron detener al prófugo de la Justicia

El operativo de búsqueda de Julio Emilio Tejada fue llevado a cabo por personal de Policía de la provincia de Santiago del Estero, Departamento Homicidios y Delitos Complejos y efectivos Dirección General de Investigaciones.

Los agentes pusieron en marcha una serie de peritajes en domicilios cercanos a donde ocurrió el crimen, tomaron declaración a testigos para obtener más información sobre el paradero el sujeto y analizaron cámaras de seguridad. También pesquisaron antenas telefónicas que sirvieron para dar con la ubicación exacta del prófugo.

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Elizabeth Alejandra Toledo.

Dónde arrestaron al presunto femicida Julio Emilio Tejeda

Tras asesinar a María Eugenia, Tejada permaneció prófugo de la Justicia por casi 48 horas. Se cree que escapó de la vivienda de su pareja en una motocicleta de color negro.

No obstante, cerca de las 5 de la mañana del día jueves 29 de octubre, efectivos de Policía de la provincia de Santiago del Estero lo encontraron en una casa deshabitada ubicada en un paraje rural denominado La Aurora.

Los detalles sobre el femicidio de Karen García en Santiago del Estero
El sujeto tiene 35 años y fue encontrado en una casa deshabitado de La Aurora, un paraje rural. Foto: Noticias Santiago del Estero

De acuerdo a lo informado por los agentes que llevaron a cabo el operativo, el individuo “no se opuso en ningún momento a su arresto”. Las fuerzas de seguridad indicaron también que el hombre estaba en “buen estado de salud”.

Según Infobae, el sujeto llevaba la misma ropa que el día del crimen. En tanto, las autoridades pudieron secuestrar el arma blanca con el que Tejada habría perpetrado el femicidio de María Eugenia.

Cuándo ocurrió el femicidio de María Eugenia Galván en Santiago del Estero

El expediente judicial indicó que el femicidio de María Eugenia Galván tuvo lugar el martes 27 de octubre a cerca de las 13.30h en un domicilio dispuesto en la calle Taboada en el departamento de Banda.

Los investigadores se encuentran analizando las declaraciones de los testigos para comprender en detalle cómo se produjo el ataque. Según el informe policial, al momento del asesinato estaban presentes en la vivienda tanto la hermana de María Eugenia (29) como su hija menor de 6 años.

De acuerdo al relato de la mujer, tras el ataque de Tejada, llamaron de inmediato a emergencias, pero a pesar de los intentos de los médicos por estabilizar a la víctima, la joven ya había fallecido.

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