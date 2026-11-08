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San Martín reunió a miles de vecinos en la 5ª edición de su Feria del Libro: más de 60 stands y figuras de la cultura

Durante cinco días, la ciudad ofreció talleres, presentaciones literarias, espectáculos y actividades gratuitas para toda la familia. María O’Donnell, Dolores Reyes, Tamara Tenenbaum, Esteban Lamothe y Pedro Saborido fueron algunos de los protagonistas.

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San Martín reunió a miles de vecinos en la 5ª edición de su Feria del Libro
San Martín reunió a miles de vecinos en la 5ª edición de su Feria del Libro. Foto: Captura
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La 5ª edición de la Feria del Libro “San Martín Lee” convocó a miles de vecinos, familias y delegaciones escolares durante cinco jornadas dedicadas a la literatura y la cultura. Con más de 60 stands de editoriales, librerías y colectivos culturales, el evento organizado por el Municipio de San Martín reunió a escritores, periodistas y artistas en distintos espacios de la ciudad.

La programación se desarrolló en la Plaza Central, el Hall del Palacio Municipal y el Complejo Cultural Plaza, donde se realizaron presentaciones de libros, conversatorios, talleres y espectáculos en vivo.

Entre las personalidades más destacadas que participaron estuvieron:

  • María O’Donnell
  • Tamara Tenenbaum
  • Dolores Reyes
  • Guillermo Martínez
  • Darío Sztajnszrajber
  • Daniel Balmaceda
  • Gabriela Cabezón Cámara
  • Soledad Barruti
  • Sylvia Iparraguirre
  • Leonardo Oyola
  • Esteban Lamothe
  • Clara Muschietti
  • Gonzalo Heredia
San Martín reunió a miles de vecinos en la 5ª edición de su Feria del Libro
San Martín reunió a miles de vecinos en la 5ª edición de su Feria del Libro

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas para garantizar el acceso a las actividades culturales. “En un contexto en el que cada vez es más difícil acceder a la cultura, la literatura, el arte y la educación, es fundamental que el Estado esté presente, generando oportunidades y acercando estas propuestas a toda la comunidad”, afirmó.

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Además, sostuvo que “garantizar el acceso a la cultura también es contribuir a formar ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de comprender y transformar una realidad cada vez más compleja”.

La última jornada tuvo como escenario principal el Complejo Cultural Plaza, donde Pedro Saborido & The Walking Conurban ofrecieron el espectáculo de cierre.

El domingo también se presentó “Érase una vez en San Martín”, una propuesta que contó con la participación de Dolores Reyes, Leonardo Oyola y Nina Ferrari. Por su parte, el grupo Vuelta Canela aportó música y entretenimiento para toda la familia.

En el balance de la quinta edición, Moreira reafirmó el compromiso del Municipio con el desarrollo de espacios culturales abiertos a la comunidad. “Sabemos que el desafío es enorme, pero desde San Martín vamos a seguir trabajando en esta dirección, porque creemos en una comunidad activa, que se encuentra, participa y construye colectivamente. Cuando cuidamos la cultura, también estamos cuidando el futuro”, expresó.

La feria forma parte del programa municipal “San Martín Lee”, una iniciativa que promueve el encuentro entre lectores, autores, editoriales e instituciones educativas.

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