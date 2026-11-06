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Argentina, Chile y Rumania modernizan sus F-16: qué cambia con el nuevo estándar M6.6

Los tres países tienen contratos con Lockheed Martin para mejorar el software operativo de sus aviones de combate e incorporar nuevas capacidades. Cuánto invierte cada uno y cuáles son las diferencias entre los programas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Aviones cazas F-16 Fighting Falcon
Los aviones cazas F-16 Fighting Falcon. Foto: Argentina.gob.ar
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Las Fuerzas Aéreas de Argentina, Chile y Rumania avanzan con programas para modernizar sus cazas F-16 Fighting Falcon y llevarlos al estándar M6.6. Los contratos, adjudicados a Lockheed Martin y gestionados por Estados Unidos, contemplan mejoras en el software operativo y la integración de nuevas capacidades, aunque existen diferencias en los presupuestos y los sistemas incluidos.

La modernización de los F-16 MLU de Argentina, Chile y Rumania forma parte de distintos programas destinados a extender las capacidades de estas aeronaves. Los trabajos se desarrollan mediante acuerdos gestionados por la Fuerza Aérea estadounidense y buscan mantener vigente una plataforma que, pese a sus años de servicio, todavía admite nuevas actualizaciones tecnológicas.

Los aviones caza F-16 Fighting Falcon de Argentina. Foto: Facebook/Fuerza Aérea Argentina.

Cómo avanza el programa Peace Condor de los F-16 argentinos

En el caso de Argentina, el contrato FA823225CB001 fue adjudicado a Lockheed Martin en marzo de 2025 por un monto máximo de US$ 265,96 millones. El acuerdo contempla la actualización del Operational Flight Program (OFP) de los cazas y el apoyo técnico para la transferencia de los aviones adquiridos a Dinamarca.

Uno de los objetivos centrales es llevar el software operativo al estándar M6.6, como parte de la adecuación de las aeronaves a la configuración prevista para su incorporación a la Fuerza Aérea Argentina. Las tareas involucran trabajos en Argentina, Estados Unidos y Dinamarca, con una finalización prevista para marzo de 2032.

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Según los registros de fuentes abiertas, el programa Peace Condor acumulaba US$ 53,19 millones comprometidos, con un último desembolso de US$ 412.000 realizado a mediados de 2026.

Chile y Rumania también actualizan sus cazas F-16

La Fuerza Aérea de Rumania desarrolla su modernización bajo el programa Peace Carpathian. El contrato FA823223C0008 fue adjudicado en junio de 2023 por US$ 57,56 millones e incluye la actualización al estándar M6.6.

Además, contempla mejoras en los sistemas de identificación amigo-enemigo (IFF) Mode 5 y comunicaciones tácticas, con equipos MIDS-JTRS y radios ARC-210 y ARC-238. Los trabajos deberían finalizar antes del tercer trimestre de 2028.

Por su parte, Chile firmó en octubre de 2023 el contrato FA823224C0001, por US$ 182,54 millones, para modernizar 36 F-16AM/BM. El proyecto incluye el estándar M6.6 y modificaciones en la Universal Armament Interface (UAI), una interfaz que permite integrar y gestionar armamento mediante los sistemas de misión del avión.

Aviones F-16. Foto: Fuerza Aérea

El acuerdo había comenzado con US$ 177,15 millones, pero recibió una ampliación de US$ 5,5 millones durante 2025.

Los tres programas apuntan a prolongar la vida operativa de los F-16 y facilitar futuras incorporaciones tecnológicas. Aunque comparten el estándar M6.6, cada país sumó requerimientos específicos de acuerdo con sus necesidades.

Para Argentina, la actualización acompaña la incorporación de los aviones daneses; para Chile y Rumania, representa una nueva etapa en la modernización de sus respectivas flotas.

Aviones F-16Fuerza Aérea ArgentinaEjército Argentino
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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