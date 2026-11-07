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Argentina comprará 4 helicópteros Black Hawk a Estados Unidos: cuánto costarán y cuándo llegarán

El anuncio fue difundido por el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza y la asistencia ante emergencias.

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Argentina avanza en la compra de cuatro helicópteros Black Hawk a Estados Unidos.
Argentina avanza en la compra de cuatro helicópteros Black Hawk a Estados Unidos. Foto: X: Peter Lamelas
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El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su relación militar con Estados Unidos a partir de un acuerdo para adquirir cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk. El entendimiento quedó plasmado en una Carta de Oferta y Aceptación (LOA) firmada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas.

La incorporación de estas aeronaves se inscribe en el proceso de renovación de los recursos de la Aviación de Ejército. Una vez que ingresen al país, los nuevos modelos comenzarán a reemplazar progresivamente a los Bell UH-1H y Huey II, que actualmente se utilizan para trasladar efectivos y realizar despliegues de personal.

El anuncio fue difundido por Lamelas en sus redes sociales. Allí, el diplomático destacó el avance de la cooperación bilateral y explicó que los helicópteros fortalecerán las herramientas disponibles para el control de fronteras, el combate contra el crimen transnacional y la atención de emergencias. “Más capacidades para la Argentina. Más seguridad para el hemisferio”, escribió Lamelas en su cuenta de X.

El acuerdo se firmó este viernes 6 de noviembre en el Edificio Libertador y, además de Presti y Lamelas, participaron el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Oscar Santiago Zarich, y el director de Aviación de Ejército, Sergio Esteban Di Clemente.

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Argentina avanza en la compra de cuatro helicópteros Black Hawk a Estados Unidos.
Argentina avanza en la compra de cuatro helicópteros Black Hawk a Estados Unidos. Foto: X: Peter Lamelas

Es importante señalar que la Declaración de Intenciones constituye un avance administrativo y diplomático hacia la adquisición, pero no representa por sí sola la concreción definitiva de la compraventa.

Cuántos cuestan los cuatro helicópteros Black Hawk

La operación tiene un costo estimado de US$28 millones por los primeros cuatro helicópteros. Según precisó el Ministerio de Defensa, el importe incluye los repuestos y los insumos necesarios para cubrir las primeras 480 horas de vuelo de cada etapa de utilización contemplada en el paquete de incorporación.

La adquisición se tramita mediante el programa Foreign Military Sales (FMS), el mecanismo a través del cual Estados Unidos comercializa equipamiento militar con otros países. En cuanto al cronograma, la previsión oficial establece que el primer Black Hawk llegará a la Argentina antes de que termine el año.

Argentina avanza en la compra de cuatro helicópteros Black Hawk a Estados Unidos.
Argentina avanza en la compra de cuatro helicópteros Black Hawk a Estados Unidos. Foto: X: Peter Lamelas

Los UH-60L son helicópteros multipropósito que pueden alcanzar velocidades próximas a los 280 kilómetros por hora. Su capacidad de transporte llega hasta los 11 efectivos completamente equipados, una característica que los convierte en una herramienta para operaciones que requieren trasladar personal y desplegar recursos en distintos puntos del territorio.

Entre sus posibilidades de utilización se encuentran el transporte de cargas, las evacuaciones y las misiones de búsqueda y rescate. También pueden intervenir en operativos de asistencia a comunidades afectadas por desastres naturales, una función que amplía su participación más allá de las actividades estrictamente militares.

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