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En 1905 los Anchorena comenzaron a construir tres residencias inspiradas en París: 121 años después, el Palacio San Martín recibió al Papa León XIV

El histórico edificio de Retiro nació como residencia de una de las familias más poderosas de la Argentina. Más de un siglo después, sus salones recibieron al papa León XIV durante su visita al país.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Palacio San Martín
El Palacio San Martín, frente a la histórica plaza porteña Foto: Argentina.gob.ar.
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El Palacio San Martín, una de las construcciones más imponentes de la ciudad de Buenos Aires, volvió a quedar en el centro de la escena. El papa León XIV llegó al edificio para mantener un encuentro con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas.

Ubicado en Arenales 761, frente a la Plaza San Martín, actualmente funciona como sede ceremonial de la Cancillería argentina. Sin embargo, detrás de sus cúpulas, escalinatas y columnas se esconde una historia que comenzó a principios del siglo XX, cuando una de las familias más ricas del país imaginó una residencia inspirada en los grandes palacios europeos.

La obra fue encargada por Mercedes Castellanos de Anchorena al arquitecto noruego Alejandro Christophersen. La construcción comenzó en 1905 y fue inaugurada en 1909, cuando Buenos Aires atravesaba una profunda transformación urbana, económica y social.

El palacio que escondía tres residencias

Aunque desde la calle parece una única construcción, el entonces llamado Palacio Anchorena fue diseñado como tres residencias independientes, destinadas a distintos integrantes de la familia.

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Cada vivienda tenía sus propias habitaciones, salones de recepción y dependencias de servicio. Los tres sectores estaban comunicados por un patio de honor de planta ovalada, rodeado de galerías, escalinatas y columnas dóricas.

La distribución reflejaba las jerarquías sociales de la época. En la planta baja estaban los depósitos y espacios auxiliares. El primer piso, conocido como piano nobile, reunía los grandes salones destinados a fiestas, reuniones y recepciones.

Palacio San Martín
El palacio comenzó a construirse en 1905 Foto: Turismo Buenos Aires

El segundo piso albergaba las habitaciones privadas, mientras que las mansardas eran utilizadas por el personal doméstico. Su fachada combinaba cúpulas, chimeneas, balcones, pilastras y ojos de buey, dentro de un diseño inspirado en el academicismo francés.

El exterior fue terminado con revoque símil piedra París, utilizado para reproducir la apariencia de las mansiones francesas. Buenos Aires buscaba consolidarse como una capital internacional y las familias aristocráticas competían por construir propiedades cada vez más monumentales.

De residencia aristocrática a sede diplomática

Durante sus primeros años, el palacio fue escenario de celebraciones, reuniones políticas y acontecimientos sociales. Sus ambientes representaban el poder económico de una elite relacionada con la actividad agropecuaria, la propiedad de grandes extensiones de tierra y la vida institucional argentina.

Pero mantener aquellas residencias se volvió cada vez más costoso. Los cambios económicos y las nuevas costumbres hicieron que numerosos palacios porteños fueran vendidos, demolidos o transformados en oficinas públicas.

Palacio San Martín
La antigua residencia de la familia Anchorena Foto: Argentina.gob.ar.

En 1936, el Estado nacional adquirió la propiedad para instalar allí el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde entonces, comenzó a ser conocido como Palacio San Martín, en homenaje al Libertador.

Con el paso de las décadas se convirtió en uno de los principales escenarios de la diplomacia nacional. Allí se organizaron recepciones oficiales, encuentros bilaterales, ceremonias protocolares y reuniones con delegaciones extranjeras. Actualmente, está reconocido como Monumento Histórico Nacional.

La histórica visita del papa León XIV

Más de 120 años después del comienzo de su construcción, el edificio recibió al papa León XIV. El encuentro reunió al Pontífice con representantes de comunidades cristianas y de diferentes tradiciones religiosas, con el objetivo de transmitir un mensaje de diálogo, fraternidad, paz y convivencia entre credos.

Antes de llegar al palacio, el Papa encabezó un homenaje al general José de San Martín en el monumento ubicado frente al edificio. Allí se colocó una ofrenda floral y el Pontífice guardó un momento de silencio ante la figura del Libertador.

El Papa León XIV en la UCA.
Papa León XIV en la Argentina Foto: REUTERS

La elección del lugar reunió distintas capas de la historia argentina. La plaza fue escenario de enfrentamientos durante las invasiones británicas de 1807 y, en 1812, albergó el cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por San Martín. El monumento ecuestre fue inaugurado en 1862 y la plaza recibió su denominación actual en 1878.

Un edificio atravesado por la historia argentina

La visita papal convirtió nuevamente al Palacio San Martín en escenario de un acontecimiento internacional. El edificio que nació como símbolo del lujo aristocrático terminó transformándose en un espacio dedicado a representar al país ante el mundo.

Sus salones ya no pertenecen a una familia, pero todavía conservan las huellas de aquella Buenos Aires que aspiraba a parecerse a París. Más de un siglo después de su inauguración, el antiguo Palacio Anchorena continúa siendo testigo de la historia argentina, esta vez con la presencia de un Papa que llegó al país después de 39 años sin una visita pontificia.

HistoriaPapa León XIVPalacio San MartínCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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