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“No somos basura”: la historia de Verónica San Martín, la cartonera que perdió su trabajo, huyó de la violencia y habló ante León XIV

Es madre de cuatro hijos y llegó a buscar entre la basura algo para vender y poder alimentarlos. Hoy representa a más de 200 trabajadores.

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Verónica San Martín habla frente al Papa León XIV.
Verónica San Martín, la cartonera que perdió su trabajo, huyó de la violencia y habló ante León XIV. Foto: Captura
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Verónica San Martín, una cartonera y madre de cuatro hijos oriunda de Ensenada, compartió este lunes 9 de noviembre su historia ante el Papa León XIV, durante un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

La mujer contó cómo perdió su empleo, atravesó una situación de violencia que la obligó a abandonar su casa con sus hijos y comenzó a buscar materiales entre la basura para poder alimentarlos. Años después, se convirtió en presidenta de una cooperativa que reúne a más de 200 recicladores urbanos.

Perdió su trabajo, tuvo que abandonar su casa y comenzó a cartonear para alimentar a sus hijos

Antes de convertirse en referente de los trabajadores de la economía popular, San Martín trabajaba en la limpieza de una clínica y también cuidaba niños. Sin embargo, la pérdida de su empleo y una situación de violencia modificaron por completo su vida.

“Perdí mi trabajo y después pasé por una situación de violencia. Me tuve que ir de mi casa con mis hijos y ahí empecé a cartonear, buscando en la basura algo para vender y llevarle un plato de comida a mi casa”, relató ante el Pontífice.

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Verónica San Martín
Verónica San Martín habla ante el Papa León XIV.

En una entrevista con el portal platense 0221, contó que comenzó a recolectar materiales de manera independiente, acompañada por dos de sus hijos, que tenían apenas 3 y 6 años cuando empezó a recorrer las calles.

De sufrir persecuciones en la calle a organizar una cooperativa con más de 200 cartoneros

La necesidad de conseguir alimentos llevó a Verónica a recorrer las calles con un carro, pero también la enfrentó a situaciones de discriminación y maltrato. “En la calle también encontré lo que era la violencia. A veces nos trataban como delincuentes, nos corrían y sacaban los carros”, recordó durante su testimonio ante León XIV.

Sin embargo, el encuentro con otros trabajadores que atravesaban dificultades similares marcó un cambio en su trayectoria. Se incorporó al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y participó en la organización de Recicladores Unidos, una cooperativa que trabaja en la región de La Plata, Berisso y Ensenada.

“Pero también en la calle nos encontramos y nos organizamos. Formamos nuestra cooperativa Recicladores Unidos. Hoy somos más de 200 compañeros”, expresó.

La organización consiguió desarrollar dos plantas de reciclaje, ubicadas en San Carlos y Ensenada, y habilitar un espacio de cuidado infantil para que los hijos de los trabajadores no tuvieran que acompañarlos durante sus jornadas.

Verónica San Martín habla frente al Papa León XIV.
Verónica San Martín, la cartonera que perdió su trabajo, huyó de la violencia y habló ante León XIV. Foto: Captura

“Los cartoneros no somos basura”: el mensaje de Verónica San Martín ante el Papa León XIV

Durante su intervención en la UCA, la recicladora también recordó el vínculo del Papa Francisco con los movimientos populares y su manera de reconocer a quienes trabajan en la economía popular.

“Muchas veces decimos que quienes fuimos descartados por el sistema encontramos lo que otros desechan, una forma de subsistir. Después nos organizamos y nos pudimos transformar. Pudimos transformar eso en trabajo. Necesitamos dignidad”, manifestó.

Y agregó una referencia directa al pontífice argentino: “Por eso el Papa Francisco nos llamaba poetas sociales”.

Su exposición terminó con una reivindicación del trabajo que realizan diariamente los recicladores urbanos: “Conquistamos derechos y demostramos que los cartoneros no somos basura. Somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la casa común”.

La historia que comenzó con una madre recorriendo las calles para conseguir alimentos llegó así hasta el encuentro con León XIV, donde San Martín pudo contar, en primera persona, cómo la organización colectiva transformó las condiciones de trabajo de cientos de cartoneros.

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