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Quién es Juan Martín Allende, el empresario que perdió a su hija menor y le habló al Papa León XIV: “Conocí el dolor más profundo”

El empresario relató en la UCA uno de los momentos más dolorosos de su vida y pidió al pontífice orientación para quienes buscan trabajar con responsabilidad.

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Allende le habla al Papa en la UCA, Argentina.
“Conocí el dolor, profundo y para siempre, de ver morir a mi hija menor, Serena, en mis brazos y los de mi mujer”, expresó ante León XIV. Foto: Captura vivo Canal 26.
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El empresario argentino Juan Martín Allende, socio del estudio jurídico Allende & Brea, compartió este lunes 9 de noviembre un testimonio personal ante el Papa León XIV, durante el encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires. En su intervención, recordó la muerte de su hija menor, Serena, habló de su relación con la fe y planteó los desafíos de desarrollar emprendimientos con responsabilidad social y ambiental.

Quién es Juan Martín Allende y cuál es su trayectoria empresarial

Juan Martín Allende es un abogado especializado en minería, energía y recursos naturales. En junio de 2026 se incorporó como socio del estudio Allende & Brea, según informó la propia firma, para fortalecer el asesoramiento jurídico a empresas e inversores.

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Juan Martín Allende es un abogado especializado en minería, energía y recursos naturales. Foto: allende.com

Su experiencia profesional incluye proyectos vinculados con el litio, el cobre, el oro y la infraestructura energética. También desarrolló una faceta emprendedora que, según explicó ante el pontífice, lo llevó a dedicar los últimos siete años a iniciativas relacionadas con el cambio climático y la regeneración ambiental.

El testimonio sobre Serena, la hija menor que murió en sus brazos

El momento más personal de su intervención llegó cuando recordó a Serena, su hija menor, cuya muerte describió como una experiencia que marcó profundamente su vida.

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“Conocí el dolor, profundo y para siempre, de ver morir a mi hija menor, Serena, en mis brazos y los de mi mujer”, dijo ante León XIV.

Allende también habló de su relación con la religión y reconoció que atravesó momentos difíciles durante los años de mayor intensidad laboral.

“Recibí esa fe de chico, pero aprendí que no alcanza con recibirla, hay que confirmarla”, sostuvo. Luego agregó: “En los años de trabajo más intensos se tambaleó. Nunca se apagó, pero tuve que volver a elegirla”.

Qué le pidió Juan Martín Allende al Papa León XIV

  • Durante el encuentro, Allende también abordó las dificultades que enfrentan los empresarios que buscan desarrollar sus actividades con principios éticos.
  • “Somos muchos los empresarios y emprendedores que queremos hacer bien y valientemente nuestro trabajo y ser buenos con quienes nos rodean. No es fácil”, afirmó.
  • En ese sentido, cuestionó las prácticas empresariales que deshumanizan a los trabajadores y el aprovechamiento de cargos públicos para obtener beneficios personales.
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  • Finalmente, dirigió una petición al pontífice: “Se lo confío, Santo Padre, y le pido una palabra que nos ilumine para no abandonar este camino del bien”.
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