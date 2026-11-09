El Papa León XIV se reunió con cinco víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia

El Papa León XIV brindó un discurso en el Palacio Libertad. Foto: REUTERS

Después de la misa en el Monumento de los Españoles, el Papa León XIV mantuvo este lunes 9 de noviembre un encuentro privado con cinco personas que sufrieron abusos sexuales por parte de integrantes del clero y de instituciones eclesiásticas en Argentina.

Según la información que trascendió desde el Vaticano, la reunión se prolongó durante más de una hora y tuvo lugar antes de que el Papa llegara a la Universidad Católica Argentina (UCA).

En la audiencia, el Sumo Pontífice conversó por separado con cada una de las víctimas, escuchó sus relatos y recibió propuestas orientadas a prevenir nuevos casos y fortalecer los mecanismos de protección dentro de la Iglesia.

Al finalizar, el Papa les impartió su bendición y expresó su agradecimiento por haber compartido sus experiencias y su testimonio de fe. También transmitió su cercanía a otras personas que atravesaron situaciones similares y con las que no pudo reunirse personalmente.

El comunicado del Vaticano sobre el encuentro

La posibilidad de que León XIV mantuviera un encuentro con sobrevivientes de abusos ya había sido anticipada oficialmente durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Sin embargo, hasta el momento no se habían informado detalles sobre la fecha ni el lugar en el que se concretaría la reunión.

Ahora, la Santa Sede confirmó la reunión a través de un comunicado publicado en su página oficial. Según precisó, los cinco participantes fueron presentados por representantes de la Iglesia local y mantuvieron un diálogo individual con León XIV.

“En el mediodía de hoy, antes de dirigirse a la Universidad Católica Argentina para el Encuentro con el Mundo del Trabajo, el Papa León XIV mantuvo un diálogo con 5 personas, víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas en el país, presentadas por la Iglesia local”, dice el comunicado.

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. Foto: REUTERS

“El Papa habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras, las historias dolorosas y las propuestas para consolidar recorridos de sanación en la Iglesia. Al término, saludándose juntos, les impartió la bendición y agradeció por el encuentro y el testimonio de fe. A ellos, y a través de ellos a otras víctimas que no fue posible encontrar, el Papa manifestó su cercanía y la voluntad de reforzar vías de protección, de bien, de acogida y acompañamiento en la Iglesia. El diálogo duró más de una hora”, cierra el anuncio.