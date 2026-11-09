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Abel Pintos le cantó “La llave” al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione: qué significa la canción

El artista interpretó uno de los temas más reconocidos de su repertorio frente al Pontífice en Claypole. La historia y el mensaje detrás de la letra.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Abel Pintos le cantó “La llave” al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.
Abel Pintos le cantó “La llave” al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. Foto: captura Canal 26.
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Abel Pintos le cantó “La llave” al papa León XIV este lunes, durante la visita del Pontífice en el Cottolengo Don Orione. La interpretación de uno de los temas más conocidos del músico argentino formó parte del encuentro con los residentes y trabajadores de la institución, dedicada a la atención y el acompañamiento de personas con discapacidad.

Abel Pintos le cantó “La llave” al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.

Qué significa “La llave”, la canción que Abel Pintos le cantó al papa León XIV

“La llave” es una canción que habla del amor, la confianza y la conexión emocional entre dos personas, incluso cuando la distancia física las mantiene separadas. Su letra describe cómo la presencia de alguien especial puede transformar la soledad en esperanza y darle un nuevo sentido a la vida cotidiana.

El título utiliza la llave como una metáfora de la intimidad y la entrega sentimental. Representa la posibilidad de abrir el corazón a otra persona, compartir los sentimientos más profundos y construir un vínculo basado en la confianza.

A lo largo de la composición aparecen referencias a la ausencia, los recuerdos y el deseo de reencontrarse. La canción transmite la idea de que el amor puede mantenerse vivo a pesar de las distancias y de las circunstancias que separan a quienes comparten ese sentimiento.

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Su interpretación durante la visita del papa León XIV incorporó ese mensaje afectivo a una jornada marcada por el encuentro del Pontífice con la comunidad del Cottolengo Don Orione.

Abel Pintos le cantó “La llave” al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.
Abel Pintos le cantó “La llave” al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. Foto: Captura Canal 26.

La historia detrás de “La llave”: nació de un sueño y fue escrita en una servilleta

La canción tiene un origen particular que Abel Pintos relató en una entrevista con el diario uruguayo El País. El artista contó que la idea surgió después de un sueño, durante un viaje hacia una presentación musical, cuando despertó con el estribillo en la cabeza.

En ese momento, comenzó a escribir la letra en una servilleta, aunque todavía no tenía una melodía. Según reveló, era una situación poco habitual para él, porque hasta entonces no acostumbraba a escribir letras sin música.

Al llegar al lugar donde debía actuar, le entregó lo que había escrito a Alfredo Hernández, su pianista y colaborador musical, quien trabajó en la composición. Esa misma tarde terminaron la canción y, por la noche, Pintos la interpretó por primera vez frente al público.

El tema fue incluido posteriormente en el álbum La llave, publicado en 2007, y se convirtió en una de las composiciones más identificadas con su trayectoria artística.

Abel Pintos le cantó “La llave” al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.
Abel Pintos le cantó “La llave” al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. Foto: captura Canal 26.

Cómo se preparó Abel Pintos para cantar frente al papa León XIV en Claypole

La presentación ante León XIV estuvo precedida por varias visitas de Abel Pintos al Cottolengo Don Orione. Según se supo, el cantante recorrió las instalaciones, compartió momentos con residentes y trabajadores y participó de ensayos junto al coro de la institución.

Durante esos preparativos se practicaron canciones como “Motivos” y “La llave”, mientras el equipo del músico coordinaba los detalles de la ceremonia con los organizadores de la visita papal. “Yo soy un hombre de fe. Estuvimos acá pensando y entregándonos a todos los detalles; queremos dar lo mejor de nosotros”, expresó el artista durante una entrevista con TN, antes del encuentro.

Como parte de los preparativos, Abel también encargó tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre de León XIV y su firma. De acuerdo con lo informado por el mismo medio, una estaba destinada al Pontífice, otra a la institución y la tercera a la colección personal del cantante.

La participación del cantante se integró a la agenda musical de la visita del papa León XIV a la Argentina, que también contempla presentaciones de otros artistas nacionales durante las celebraciones religiosas y los encuentros con fieles.

Abel PintosPapa León XIV
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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