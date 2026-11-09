Cómo llegar al Monumento de los Españoles para la misa del Papa León XIV: calles cortadas y accesos habilitados

El Papa León XIV en Argentina. Foto: via REUTERS

La visita del Papa León XIV a la Argentina tendrá uno de sus momentos centrales este lunes, cuando encabezará una misa frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La celebración está prevista para las 11:30 y, ante la llegada de miles de fieles, el Gobierno de la Ciudad organizó un operativo especial que incluye calles cortadas y cambios en el transporte público.

Las restricciones comenzaron este sábado y se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre. Por este motivo, las autoridades recomendaron evitar el auto particular y organizar el traslado con anticipación.

Qué calles estarán cortadas y por dónde se podrá ingresar a la misa del Papa

En Palermo, los cortes de tránsito afectan la zona comprendida por las avenidas del Libertador, Ugarteche, Las Heras, Santa Fe, Luis María Campos y Virrey del Pino.

También estará cortada la avenida del Libertador entre Olleros y el Monumento de los Españoles, debido al recorrido que realizará el Papa en una caravana antes de llegar a la misa.

Los fieles podrán ingresar caminando por los siguientes puntos:

Avenida Intendente Bullrich y Santa Fe.

Ortega y Gasset y Luis María Campos.

Olleros y Luis María Campos.

Teodoro García y Luis María Campos.

Olleros y Valentín Alsina.

Dorrego y Figueroa Alcorta.

Figueroa Alcorta y Roberto Levillier.

También se podrá entrar por Virrey Vértiz y José Hernández, aunque ese acceso cerrará dos horas antes de la llegada del Pontífice.

Al finalizar la celebración, las calles Gorostiaga, Maure y Dorrego funcionarán únicamente como salidas hacia Luis María Campos.

Monumento de los Españoles. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Sumado a esto, en Recoleta también habrá calles cortadas. Las restricciones alcanzan la avenida Alvear, Cerrito, Libertador y Callao, además de los primeros 100 metros de Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Qué colectivos tomar para llegar al Monumento de los Españoles

El Gobierno porteño informó que se reforzarán 116 líneas de colectivos, tanto nacionales como de la Ciudad para el traslado de los argentinos hacia el Monumento de los Españoles.

Las avenidas Santa Fe, Las Heras, Luis María Campos y Figueroa Alcorta serán las principales vías para acercarse a la zona. También se instalarán paradas provisorias en Puente Pacífico, Juan B. Justo y Paraguay, Scalabrini Ortiz, Parque Las Heras y Barrancas de Belgrano.

Entre las líneas porteñas que aumentarán sus frecuencias se encuentran la 12, 34, 39, 42, 44, 64, 65, 102, 107, 108, 109, 118 y 151. Para facilitar la salida de los asistentes una vez terminada la celebración, se prevé la presencia de unidades de las líneas 57, 60, 161, 194, 34, 166, 145, 160, 37, 10, 188, 128, 39 y 12.

Las estaciones de subte que estarán cerradas durante la misa papal

El servicio de subte funcionará este lunes entre las 5:30 y las 23:00, aunque algunas estaciones permanecerán cerradas por razones de seguridad: en la línea D no estarán habilitadas Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón. En la línea H permanecerán cerradas Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°.