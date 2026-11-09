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Su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños, encontró un hogar y le contó su historia al papa León XIV: la emotiva carta de Marta, residente del Cottolengo Don Orione

Nació con parálisis cerebral y pasó años buscando un lugar donde vivir hasta que encontró refugio en el Cottolengo Don Orione. Frente al pontífice, recordó los momentos más difíciles de su infancia y le entregó un libro con su historia para ayudar a otras personas.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.
Marta, de 78 años, emocionó al papa León XIV al compartir su historia de vida durante la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Foto: REUTERS
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La visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, este lunes 9 de noviembre, dejó uno de los testimonios más conmovedores de la jornada. Marta, una mujer de 78 años que creció en María Grande, Entre Ríos, habló frente al pontífice y compartió una historia atravesada por el abandono de su madre, las dificultades de vivir con parálisis cerebral y una larga búsqueda de un lugar donde sentirse querida.

A pocos días de cumplir 79 años, le entregó al líder de la Iglesia católica un libro sobre su vida, con la esperanza de ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

La emotiva historia de Marta, residente del Cottolengo Don Orione.
La emotiva historia de Marta, residente del Cottolengo Don Orione. Video: Canal 26.

Quién es Marta, la mujer de 78 años que habló con el papa León XIV

Marta pasó parte de su infancia en María Grande, una localidad entrerriana donde creció en la zona del barrio Santa Ana. Desde su nacimiento convive con una discapacidad que afecta su movilidad y su visión. Actualmente utiliza una silla de ruedas adaptada y tiene una importante limitación visual, ya que perdió uno de sus ojos y con el otro apenas distingue algunas sombras.

Durante su encuentro con León XIV, la mujer decidió comenzar su relato por uno de los episodios más dolorosos de su infancia. “Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños. Se fue de mi casa y no volvió más”, expresó frente al pontífice. Sin embargo, también recordó que no quedó completamente sola, porque su padre y sus hermanos asumieron la responsabilidad de cuidarla.

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Desde muy joven debió atravesar internaciones, operaciones y numerosos tratamientos médicos. Su vida estuvo marcada por dificultades físicas, pero también por la necesidad de encontrar un espacio estable donde vivir. En su testimonio, Marta recordó que durante años pasó por diferentes instituciones sin conseguir un lugar que respondiera a sus necesidades.

Marta Torres: la emotiva historia de la mujer que habló con el papa León XIV.
Marta nació con parálisis cerebral y atravesó años de dificultades hasta encontrar un hogar donde sentirse querida. Foto: Captura video Canal 26.

El abandono de su madre y los años en los que buscó un hogar

“Durante largos años recorrí muchos lugares con el fin de buscar un lugar donde vivir”, relató Marta ante León XIV. Según explicó, los establecimientos por los que pasó ofrecían soluciones transitorias y no contaban con las condiciones adecuadas para acompañarla de manera permanente.

Esa búsqueda terminó cuando llegó al Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución dedicada al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Allí encontró mucho más que asistencia cotidiana: descubrió un espacio de pertenencia, afecto y contención.

“El Cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida”, afirmó durante su discurso. Luego explicó que no había encontrado solamente un lugar donde vivir, sino un hogar en el que fue recibida y querida. También destacó que la institución la ayudó a recuperar la confianza y a sentirse feliz después de tantos años de dificultades.

Marta Torres: la emotiva historia de la mujer que habló con el papa León XIV.
“El Cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida”, expresó Marta frente al papa León XIV, al recordar cómo la institución transformó su historia. Foto: Captura video Canal 26.

El libro que Marta le entregó al papa León XIV para ayudar a otras personas

Uno de los momentos más significativos del encuentro ocurrió cuando Marta presentó un libro que escribió para contar su propia historia. Según explicó, durante mucho tiempo sintió el deseo de ayudar a otras personas, aunque no sabía de qué manera podía hacerlo.

Fue entonces cuando decidió transformar sus experiencias en un testimonio escrito. “Por eso escribí este libro. Porque quería que mi historia sea conocida y escuchada”, manifestó ante el Papa. Su intención era que quienes atravesaran circunstancias parecidas pudieran encontrar en sus palabras una forma de acompañamiento.

Marta también dejó un mensaje especialmente dirigido a las personas que viven situaciones de abandono, soledad o vulnerabilidad: “Que sepan que no están solas. Que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas”. Con esas palabras, convirtió su historia personal en un pedido de comprensión, dignidad y solidaridad.

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.
Marta le entregó al pontífice su historia escrita, con el deseo de ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares. Foto: REUTERS

El emotivo mensaje de Marta al Papa durante su visita al Cottolengo Don Orione

Hacia el final de su intervención, Marta le entregó el libro a León XIV como símbolo de agradecimiento y esperanza. “Santo Padre, hoy le entrego este libro, que es parte de mi vida”, expresó, y manifestó su deseo de que su testimonio pudiera servir para ayudar a otras personas.

También agradeció a Dios por las experiencias que atravesó, tanto las dolorosas como las felices. “Muchas cruces, pero muchos regalos”, resumió, en una de las frases más representativas de su discurso. Antes de despedirse, le agradeció al pontífice por haber visitado la institución y compartir ese momento con sus residentes.

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.
En medio de las dificultades que atraviesa el sector de la discapacidad en Argentina, el testimonio de Marta ante León XIV puso en primer plano la importancia del cuidado, la inclusión y el derecho a una vida digna. Foto: REUTERS

La jornada tuvo un significado especial para Marta, que cumplirá 79 años el próximo 12 de noviembre, apenas tres días después del encuentro. Aquella niña que creció en Entre Ríos, enfrentó el abandono de su madre y pasó años buscando un hogar pudo compartir su historia ante el líder de la Iglesia católica.

Su historia recuerda que el cuidado, la inclusión y el acompañamiento no son privilegios, sino derechos que deben garantizarse. Porque detrás de cada prestación, de cada institución y de cada decisión sobre los recursos destinados a la discapacidad, hay vidas como la suya: personas que no solo necesitan asistencia, sino también un hogar, afecto y la certeza de que nunca serán olvidadas.

Papa León XIVCottolengo Don OrioneHistoria de vida
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

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