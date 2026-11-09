De Pampita a Yanina Latorre, la lista de famosos que participaron en la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

Pampita, Vicky Xipolitakis y Yanina Latorre en la misa del papa León XIV. Foto: NA

La multitudinaria misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles reunió a más de dos millones de personas en Palermo, entre los que se encontraban varias personalidades del espectáculo nacional.

Periodistas, modelos y actrices compartieron imágenes en sus redes sociales, donde queda reflejada la emoción en un evento histórico.

¿Qué famosos vieron al papa León XIV?

Flor de la V

La conductora asistió junto a su esposo, Pablo Goycochea, a la misa en Palermo.

“Un día inolvidable junto a mi familia”, escribió en su cuenta de X. “La emoción de participar de la misa del papa León XIV y compartir un momento tan especial con las personas que más amo”, dijo también.

“Un recuerdo que nos acompañará para siempre”, cerró.

Pampita

La modelo se mostró desde temprano en la misa en el Monumento de los Españoles, acompañada de una amiga.

Pampita en la misa de León XIV en Palermo. Foto: Redes sociales

En la previa, Pampita también se había acercado a Aeroparque para ver la llegada al país del Sumo Pontífice.

Yanina Latorre y Analía Franchín

La conductora de Sálvese quien pueda y la panelista de A la Barbarossa se mostraron en el Monumento de los Españoles para presenciar la misa del papa León.

Según contó Yanina Latorre, fueron invitadas a presenciar el encuentro con los fieles desde una vista privilegiada. “A las 11:30 empieza la misa. Bueno, tenemos dos horas y media para tomar café. No hubo tráfico, perfecta la entrada, allá está el monumento... Ya estamos adentro”, contó en sus historias.

Yanina Latorre y Analía Franchin en la misa del papa León XIV.

“Yo pensé que nos iba a costar. Entramos con el QR, invitadísimas, felices... Pero bueno, ahora les voy mostrando todo. Estoy contenta, me puse la escarapela”, siguió.

Vicky Xipolitakis

La panelista de Corta por Lozano también fue una de las primeras en verlo de cerca, ya que participó de un móvil en vivo desde la Plaza San Martín. De esta forma, pudo verlo pasar con el auto que lo traslada y llegó a gritarle: “¡Papá León, te queremos un montón!”.

“Que gran bendición 💛Papa León XIV”, escribió en su posteo.

Se trata de la segunda vez que la modelo ve a un Sumo Pontífice de cerca, ya que tuvo un comentado encuentro con el papa Francisco en septiembre de 2015.

Georgina Barbarossa

La conductora de A la Barbarossa emitió su ciclo desde el Monumento de los Españoles, donde realizó una cobertura en vivo de la misa del papa León XIV.

La emoción de la también actriz quedó reflejada en sus posteos en su cuenta de Instagram.

Valeria Mazza

La modelo celebró la llegada del Sumo Pontífice y se hizo presente en el Monumento de los Españoles para presenciar la misa junto al resto de los fieles.

Valeria Mazza en la misa del papa León XIV. Foto: NA

En las imágenes se la ve con su marido, Alejandro Gravier, quien también presenció el histórico encuentro en Palermo.

Soledad Pastorutti

La cantante se subió al escenario previo a la misa en el Monumento de los Españoles para musicalizar el evento para los fieles.

Soledad en la misa del papa León XIV. Foto: NA

La Sole lució el poncho que la caracteriza, aunque esta vez eligió uno con los colores de la bandera argentina.