Paraguay confirmó que le pidió ayuda a la Argentina para rastrear posibles fondos de Ueno Bank tras la crisis que sacudió al país

Ueno Bank habría recibido 850 millones de dólares en fondos públicos de Paraguay. Foto: REUTERS

La crisis financiera provocada por el colapso de Ueno Bank sigue teniendo repercusiones en Paraguay. En medio de las protestas de trabajadores y docentes por el destino de los fondos públicos depositados en la entidad, las autoridades del país solicitaron colaboración a la Argentina para localizar bienes y recursos económicos que podrían haber sido trasladados al exterior.

La información fue difundida por el Ministerio Público Fiscal paraguayo, que lleva adelante las investigaciones para identificar activos en el exterior y avanzar con su eventual recuperación.

Además de las gestiones con Argentina, el organismo mantiene comunicaciones con autoridades de Luxemburgo y recibió un ofrecimiento de cooperación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El derrumbe de la entidad financiera también provocó una crisis política que terminó con la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político. El 6 de noviembre, Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió la presidencia de Paraguay y quedó al frente de un Gobierno que ahora afronta las consecuencias del escándalo bancario.

La incertidumbre por los fondos jubilatorios y los depósitos públicos

Uno de los principales focos de preocupación está puesto en el dinero de los organismos estatales que operaban con Ueno Bank. Entre ellos se encuentra el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de administrar los recursos del sistema jubilatorio.

Este lunes, cientos de trabajadores y docentes se movilizaron en Asunción para exigir garantías sobre esos depósitos y reclamar respuestas al Gobierno. La protesta, convocada por sindicatos del sector educativo, provocó la suspensión de clases en escuelas públicas.

Ueno Bank habría recibido 850 millones de dólares en fondos públicos de Paraguay. Foto: REUTERS

Cómo avanza la devolución de los depósitos de Ueno Bank

En paralelo a las gestiones internacionales, el Banco Central de Paraguay amplió el programa de restitución de los ahorros. El organismo había intervenido la entidad el 3 de noviembre, tras detectar problemas de solvencia.

Desde este lunes, nuevos grupos de clientes comenzaron a recibir anticipos de hasta US$20.000. La medida alcanza a quienes tenían depósitos superiores a ese monto y a los clientes que también mantenían deudas con el banco. En estos últimos casos, se descuentan las cuotas vencidas.

Sin embargo, el sistema de garantías establece un límite de US$36.000 por cuenta. Esto mantiene la incertidumbre sobre cómo se recuperarán los montos que superan ese importe, especialmente los correspondientes a organismos estatales.

Por ese motivo, la búsqueda de activos en otros países constituye una de las vías para conseguir recursos adicionales y afrontar las obligaciones pendientes con los damnificados.

El vicepresidente de Paraguay había recibido un informe anónimo que destapó las sospechas sobre Ueno Bank

El vicepresidente de Paraguay, Antonio “Tony” Barrios, contó que un documento sin firma llegó a su despacho y encendió las alarmas sobre la situación financiera de Ueno Bank. Según explicó, esa información motivó la presentación de un pedido de informes ante el Banco Central del Paraguay, iniciativa que impulsó junto con los legisladores de Honor Colorado Basilio “Bachi” Núñez y Natalicio Chase.

El funcionario relató en ABC TV que recibió un sobre cerrado en su oficina y que, al abrirlo, encontró un escrito anónimo en el que se enumeraban distintas irregularidades vinculadas al banco. Ante la gravedad de su contenido, decidió recurrir a especialistas financieros para evaluar la información y conocer si las advertencias tenían sustento.

Los expertos consultados le confirmaron que los cuestionamientos planteados en el documento ya circulaban dentro del sector bancario. “Al leer ese informe nos asustamos muchísimo”, recordó Barrios.