Empezaron cosiendo bolsas de alimento para mascotas en Campana y hoy gestionan 25 toneladas de residuos por mes: la cooperativa ya genera trabajo para 14 personas

Eco Pioneras nació en 2019, cuando dos mujeres de Campana comenzaron a fabricar mochilas y cartucheras con envases de alimento para mascotas. Foto: Instagram / eco.pioneras.

En 2019, dos vecinas del barrio Los Pioneros, en Campana, provincia de Buenos Aires, comenzaron a juntar bolsas vacías de alimento para mascotas. En lugar de tirarlas, las limpiaban, las cortaban y las cosían para fabricar mochilas y cartucheras. Lo que parecía un pequeño emprendimiento terminó convirtiéndose en una cooperativa que hoy gestiona alrededor de 25 toneladas de residuos plásticos por mes.

La iniciativa se llama Eco Pioneras y fue impulsada por Cristina Romero junto con otra vecina. Actualmente, genera trabajo para 14 personas, en su mayoría mujeres y jefas de hogar, y participa en la recuperación de envases vacíos de productos agroquímicos.

Pero detrás de esas cifras existe una historia de esfuerzo, interrupciones y crecimiento colectivo. El proyecto nació de una preocupación compartida: la falta de oportunidades laborales y la acumulación de materiales que podían aprovecharse en lugar de terminar como basura.

En 2019, dos mujeres comenzaron cosiendo bolsas de alimento para mascotas en Campana

Cristina Romero y su compañera vivían en el barrio Los Pioneros cuando decidieron buscar una alternativa para reutilizar los residuos que encontraban en su comunidad.

La primera idea fue sencilla: recuperar bolsas de alimento para perros y gatos y transformarlas en objetos útiles. Así comenzaron a confeccionar mochilas y cartucheras, sin imaginar que años después estarían al frente de una organización dedicada a la gestión de residuos.

El emprendimiento recibió el nombre de Eco Pioneras como homenaje al barrio donde había comenzado. Sin embargo, su crecimiento no fue inmediato. La enfermedad de una de las impulsoras obligó a interrumpir temporalmente las actividades.

Durante la pandemia, el proyecto encontró una nueva oportunidad. Empresas de la zona comenzaron a colaborar con recursos y apoyo logístico, mientras sus integrantes ampliaban la recolección de materiales descartados.

Romero combinaba inicialmente estas tareas con su empleo habitual. Con el tiempo, el volumen de residuos aumentó y la iniciativa logró abrir un centro de acopio en Campana, donde comenzó a ofrecer servicios de clasificación y gestión de materiales reciclables.

La cooperativa argentina Eco Pioneras cuenta actualmente con 14 integrantes, en su mayoría mujeres, y gestiona alrededor de 25 toneladas de residuos plásticos por mes. Foto: Instagram / eco.pioneras.

De fabricar mochilas a gestionar 25 toneladas de residuos plásticos por mes

El crecimiento de Eco Pioneras transformó por completo su actividad. Aquellas primeras bolsas que se convertían en cartucheras dieron paso a una operación que actualmente gestiona unas 25 toneladas mensuales de residuos plásticos.

La cooperativa no se dedica exclusivamente a fabricar nuevos productos. Su principal actividad consiste en retirar materiales descartados, clasificarlos y coordinar su destino dentro de circuitos de recuperación y tratamiento.

Según explicó Cristina Romero en una entrevista con Bichos de Campo, el servicio también incluye la emisión de certificados de trazabilidad, que permiten documentar la gestión de los residuos.

La organización genera empleo para 14 personas, principalmente mujeres que encontraron en el reciclaje una oportunidad de trabajo y capacitación.

Romero también destacó que el crecimiento de la cooperativa se sostuvo mediante la prestación de servicios, sin depender de subsidios estatales, aunque trabaja con organismos públicos como clientes.

Cómo 14 trabajadores llegaron a gestionar envases de agroquímicos de más de 120 productores

Entre 2021 y 2022, Eco Pioneras comenzó a capacitarse para trabajar con CampoLimpio, la asociación encargada de organizar la recuperación de envases vacíos de fitosanitarios en Argentina, de acuerdo con la Ley 27.279.

El cambio implicó asumir nuevas responsabilidades. Estos recipientes requieren procedimientos específicos de manejo, protección y trazabilidad, por lo que no pueden tratarse como simples envases domésticos.

Además de la capacitación técnica, las integrantes debieron enfrentar prejuicios en una actividad tradicionalmente asociada al trabajo masculino.

Actualmente, la cooperativa administra un Centro de Acopio Transitorio (CAT) en las afueras de Carmen de Areco, donde trabaja con más de 120 productores de localidades como Salto, Chivilcoy, Lima, Zárate y San Pedro.

Su incorporación al sistema de CampoLimpio permitió ampliar el alcance del proyecto y demostrar que una organización nacida en un barrio podía asumir tareas especializadas dentro de una cadena nacional de gestión ambiental.

Eco Pioneras participa en la gestión de envases vacíos de fitosanitarios mediante un centro de acopio transitorio en Carmen de Areco, dentro del sistema de CampoLimpio. Foto: Bichos de Campo.

El próximo objetivo de Eco Pioneras: convertir bidones descartados en nuevos materiales

La cooperativa también desarrolló un equipo de promotoras ambientales certificadas, que recorre Campana y localidades cercanas para explicar cómo separar los residuos y por qué es importante entregarlos en los circuitos correspondientes.

Parte de esa tarea consiste en orientar a los productores sobre los requisitos para gestionar los envases vacíos de fitosanitarios, incluidos los procedimientos de lavado y perforación establecidos por la normativa aplicable.

Sin embargo, Cristina Romero quiere ir más allá de la recolección y clasificación. Su próximo desafío es avanzar en el procesamiento de los materiales para obtener materia prima recuperada que pueda utilizarse en nuevos productos industriales.

Una de las posibilidades que imagina es transformar el plástico de los bidones, una vez tratado mediante los procesos autorizados, en caños destinados a proteger cables de fibra óptica. Por ahora, se trata de un objetivo a mediano plazo, no de una producción que la cooperativa ya haya concretado.

La cooperativa busca avanzar hacia el procesamiento de plásticos recuperados para fabricar productos industriales, como caños protectores de cables de fibra óptica, una iniciativa que todavía se encuentra entre sus objetivos futuros. Foto: Instagram / eco.pioneras.

La experiencia de Eco Pioneras demuestra cómo una actividad que comenzó con dos mujeres y unas pocas bolsas descartadas puede transformarse en una fuente de empleo y en un servicio ambiental de mayor escala.

Siete años después de aquellas primeras mochilas, el proyecto ya no se mide por la cantidad de cartucheras confeccionadas, sino por las toneladas de residuos gestionados y las oportunidades de trabajo que logró generar.