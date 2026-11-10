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El Papa León XIV se reúne con los jóvenes en Palermo: a qué hora será, quiénes tocarán y cómo será el operativo especial

El Sumo Pontífice encabezará la vigilia multitudinaria en el Monumento a los españoles. El evento tendrá música en vivo, actividades religiosas y un mensaje a las nuevas generaciones.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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El papa León en Córdoba ante miles de fieles que lo visitaron de distintas partes del país.
El papa León en Córdoba ante miles de fieles que lo visitaron de distintas partes del país. Foto: NA.
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Continúa el itinerario de la visita apostólica del Papa León XIV en la Argentina y después de viajar a Córdoba, donde participará de distintas actividades religiosas, el Pontífice regresará a Buenos Aires para compartir una jornada con jóvenes de entre 15 y 35 años durante la noche. La convocatoria tendrá como lema “¡Ánimo, levántate! Él te llama” y buscará transmitir un mensaje de esperanza, acompañamiento y participación.

Durante la jornada, se realizará una ceremonia religiosa, habrá espectáculos musicales y un espacio preparado para recibir a miles de personas que buscarán estar cerca del Papa esta noche en el Monumento a los Españoles, uno de los puntos más concurridos de Palermo.

El Papa León XIV en el Palacio Libertad.
El Papa León XIV brindó un discurso en el Palacio Libertad. Foto: REUTERS

A qué hora será el encuentro del Papa con los jóvenes y qué artistas participarán

La vigilia está prevista para este martes 10 de noviembre a las 20:15 en el Monumento de los Españoles, ubicado en el cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo. Sin embargo, las actividades religiosas comenzarán varias horas antes para organizar el ingreso de los jóvenes y ofrecer propuestas musicales para quienes se acerquen a disfrutar de la jornada.

Según el cronograma difundido por el Gobierno de la Ciudad, los accesos abrirán a las 12 y, desde las 16, habrá animación y música en vivo. Entre los artistas invitados se encuentran Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, además de otros músicos que participarán de la jornada.

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El evento finalizará aproximadamente a las 22 y combinará presentaciones artísticas con una celebración religiosa encabezada por León XIV. La propuesta, además, estará centrada en las inquietudes de las nuevas generaciones, sus proyectos, las dificultades que atraviesan y la importancia de construir espacios de pertenencia.

El mensaje elegido retoma el pasaje bíblico de Bartimeo y apunta a convocar a los jóvenes a levantarse, recuperar la esperanza y sentirse protagonistas de la vida social y religiosa.

El Papa León saluda desde un balcón mientras se encuentra junto al Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, en la Residencia Arzobispal.
El Papa León saludó desde un balcón en la Residencia Arzobispal. Foto: via REUTERS

Cómo será el operativo, quiénes pueden asistir y cuáles son los accesos

El Gobierno porteño diagramó un dispositivo especial para ordenar la llegada de los asistentes y facilitar la desconcentración una vez finalizada la vigilia. El público se distribuirá a lo largo de la avenida Del Libertador, en un corredor que se extenderá hasta Olleros.

Habrá ocho sectores identificados por colores para los jóvenes previamente inscriptos, que deberán presentar un código QR para ingresar al espacio asignado. La convocatoria contempla a personas de entre 15 y 35 años. Quienes tengan 15 deberán asistir acompañados por un adulto mayor de 18 años registrado en un grupo, mientras que desde los 16 podrán inscribirse individualmente.

Sumado a eso, pondrán a disposición sectores habilitados para el público general incluso para quienes no cuenten con inscripción previa. Los ocho puntos de acceso serán:

  • Avenida Sarmiento y avenida Santa Fe: ingreso por Plaza Italia y avenida Colombia. Destinado al público general sin QR y a personas con discapacidad.
  • Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe: exclusivo para jóvenes inscriptos.
  • Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos.
  • Olleros y avenida Luis María Campos.
  • Teodoro García y avenida Luis María Campos.
  • Virrey Vértiz y José Hernández.
  • Olleros y Valentín Alsina.
  • Avenida Figueroa Alcorta y Roberto Levillier: habilitado para inscriptos y público general, con prioridad de orientación para quienes tengan registro.

Para la salida, se establecerán tres calles de desconcentración: Gorostiaga, Maure y Dorrego, todas en dirección a la avenida Luis María Campos. Además, habrá puestos de hidratación, baños, atención sanitaria, espacios gastronómicos y puntos de información.

Qué se puede llevar y cómo funcionará el transporte público durante la jornada del 10 de noviembre

Se podrá ingresar con:

  • Termo y mate
  • Gorras
  • Protector solar
  • Repelente
  • Abrigo
  • Capas de lluvia
  • Paraguas plegables
  • Botellas y recipientes plásticos
  • Alimentos con utensilios descartables
  • Baterías portátiles
  • Mochilas de hasta 15 litros
  • Bastones y muletas
  • Banderas argentinas o del Vaticano con astas flexibles
  • Imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas
Así llegó el papa León XIV al Monumento de los Españoles.
Así llegó el papa León XIV al Monumento de los Españoles. Foto: REUTERS

En cambio, estará prohibido ingresar con:

  • Bebidas alcohólicas
  • Mascotas
  • Armas
  • Elementos punzocortantes
  • Envases de vidrio
  • Drones
  • Pirotecnia
  • Láseres
  • Valijas
  • Mochilas de más de 15 litros
  • Bicicletas
  • Monopatines
  • Rollers
  • Megáfonos
  • Carpas
  • Sombrillas

En materia de transporte, se dispuso un refuerzo de colectivos para facilitar los traslados y evitar aglomeraciones. Durante la desconcentración habrá unidades adicionales de distintas líneas en las zonas de Pacífico y Plaza Italia.

El subte también tendrá un esquema especial: la Línea D extenderá su servicio hasta la 1:30 de la madrugada, con recorridos destinados a facilitar la salida de los asistentes. La Línea H garantizará la conexión con la D mediante un servicio directo entre las estaciones Santa Fe y Once, con condiciones especiales de ingreso y egreso.

Para organizar mejor la jornada e ingresar con tranquilidad, el Gobierno porteño recomendó llegar con anticipación, usar los accesos correspondientes y respetar las indicaciones del personal de seguridad para evitar demoras.

Papa León XIVCiudad de Buenos AiresIglesia
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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