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El sector panadero atraviesa un momento crítico en Argentina debido al desplome del consumo y se multiplica el cierre de locales

La histórica caída del consumo, sumada al fuerte impacto de los costos de servicios e insumos, obligó a los panaderos a reducir la producción al mínimo. De acuerdo con los datos más recientes del sector, las ventas de productos de pastelería, repostería y facturas registraron una caída interanual del 80%.

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Facturas exhibidas en una panadería. Foto: Unsplash
El sector panadero atraviesa un momento crítico en Argentina.
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La caída del consumo y el aumento de los costos golpean con fuerza al sector panadero y obligan a reducir la producción al mínimo.

La tradicional costumbre argentina de comprar una docena de facturas para compartir el fin de semana se transformó en un consumo de lujo ya que en los mostradores de todo el país, las vitrinas lucen cada vez más vacías no por el éxito de las ventas, sino porque se produce menos cantidad para evitar que se echen a perder.

De acuerdo con los datos más recientes del sector recopilados esta semana por la industria panadera, la caída de ventas adquirió dimensiones históricas. Productos de pastelería, repostería y las clásicas facturas registraron una baja interanual del 80%, mientras que la compra de pan tradicional experimentó un retroceso del 55% en los últimos dos años.

La caída del consumo y el aumento de los costos golpean con fuerza al sector panadero y obliga a reducir la producción al mínimo. Foto: Unsplash.

“El pan es lo único que se sostiene porque suele reemplazar las comidas”

“La venta de facturas es lo que más cayó. Cuando más se venden es un domingo o un feriado, pero ya no está eso de que a las familias se les haga cotidiano. La docena varía entre los $14.000 y los $20.000 y para el laburante eso es muy complejo. Entendemos que hay gente que cobra 25 lucas una changa, por lo que no puede pagar ese precio”, señaló a la Agencia Noticias Argentinas, Gastón Mora, presidente de la Asociación de Panaderos de la localidad bonaerense de Avellaneda.

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En ese marco, explicó que “la venta de masas finas, los sándwiches de miga y todo lo que suele ser para un evento o un festejo de cumpleaños se derrumbó. Nosotros vendíamos unas 150 tortas por semana y hoy, si se llevan 15 o 20, nos ponemos contentos”.

Por otro lado, comentó que “el pan es lo único que se sostiene porque suele reemplazar las comidas”, aunque confirmó que su comercialización disminuyó un 50%, lo que redujo las ventas casi exclusivamente al pan clásico y al pan flauta.

Insumos, tarifas de energía y el alquiler

Además, indicó que los insumos también sufrieron fuertes remarcaciones. “La caja de margarina trepó de $40.000 o $45.000 a superar los $120.000 y luego se estabilizó entre los $85.000 y $90.000; los huevos pasaron de un rango de $35.000 a $72.000 el cajón, y la bolsa de harina escaló desde los $9.000 hasta los $18.000”, dijo y agregó: “A eso se le suman las tarifas de energía y el alquiler, por eso estamos más que complicados”.

En los últimos 24 meses se constató el cierre definitivo de unas 2.000 panaderías en todo el territorio nacional. Foto: Freepik

En tanto, Juan Carlos, responsable de una panadería en el barrio porteño de Almagro, coincidió en que la venta de facturas atraviesa una situación crítica. “Vender una docena es casi imposible, hoy, como mucho, se llevan tres para compartir”, sostuvo.

Con el objetivo de recuperar al menos el costo de la materia prima, los negocios comercializan este stock remanente para contener a los clientes de menores recursos, mientras reducen drásticamente las horneadas del día. Además, algunos decidieron reconvertirse o anexar servicios alternativos, como la venta de café al paso para aprovechar el tránsito de trabajadores de la zona y sumar ingresos mínimos.

La compra por unidad, en aumento

Esta brutal contracción de la demanda provocó un cambio radical en las pautas de compra de los clientes cotidianos, quienes abandonaron de manera casi definitiva el pedido por kilo o por docena. Los panaderos señalan que la modalidad actual se limita a compras fraccionadas por montos fijos en pesos o por unidades estrictas, donde la gente se acerca a pedir “dos pancitos” o “mil pesos de pan” para el consumo inmediato.

La clientela de mayor edad, principalmente los jubilados, se ve cada vez menos por los locales ya que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir los alimentos básicos.

El ahogo financiero de las panaderías no responde únicamente a la pérdida de clientes, sino a una pinza económica donde los costos fijos avanzan sin control. Los comerciantes enfrentan facturas de energía eléctrica que promedian los $800.000 mensuales, montos impagables para estructuras familiares que los obligan a ingresar en planes de refinanciación de deudas y acumular saldos pendientes en las tarjetas de crédito.

A eso se le agrega el encarecimiento constante del 30% en insumos esenciales como la harina, la grasa y la levadura, incrementos que no pueden trasladarse por completo al precio final para evitar ahuyentar a los pocos compradores que quedan.

Representantes de la Cámara de Industriales Panaderos explicaron que el sector ya trabaja directamente a pérdida con márgenes de rentabilidad nulos con tal de sostener las persianas abiertas. En los últimos 24 meses se constató el cierre definitivo de unas 2.000 panaderías en todo el territorio nacional, lo que arrastró la pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo directos en un rubro que es reconocido por ser una fuente del empleo barrial.

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