“Bendecime a mí y a mi familia”: el pedido de un niño al Papa León XIV en Córdoba que terminó con un espontáneo apretón de manos

La escena ocurrió mientras el Sumo Pontífice saludaba a los estudiantes que lo esperaban junto a la pista del aeropuerto. Foto: Captura de pantalla TN

El Papa León XIV protagonizó un emotivo encuentro con un niño durante su llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella en Córdoba este martes 10 de noviembre. En medio de la recepción oficial, el pequeño se acercó al Pontífice y con absoluta naturalidad, le pidió: “Bendecime a mí y a mi familia”. El Santo Padre respondió a su solicitud y el intercambio terminó con un agradecimiento y un particular apretón de manos que se apartó de la formalidad habitual de estos encuentros.

La escena ocurrió mientras el Pontífice saludaba a los niños y niñas que lo esperaban junto a la pista del aeropuerto. Entre canciones, banderas, cartas y dibujos, uno de los chicos consiguió acercarse y hablarle directamente.

“Bendecime a mí y a mi familia”, le dijo mientras le sostenía la mano. León XIV se detuvo y respondió con la bendición que el pequeño le había solicitado. “Gracias, Papa”, expresó el niño, antes de despedirse con un “chau, Papa” y un apretón de manos espontáneo, similar al saludo que podrían intercambiar dos compañeros después de un partido de fútbol.

El pedido de un niño al Papa León XIV en Córdoba Video: TN

El tono coloquial de sus palabras y la confianza con la que se dirigió al líder de la Iglesia Católica marcaron un contraste con los saludos protocolares de las autoridades. El niño habló con la naturalidad propia de su edad y consiguió que el encuentro se convirtiera en una de las escenas más particulares de la bienvenida.

El intercambio ocurrió durante una recepción que también tuvo como protagonistas a otros niños de Córdoba. León XIV se desvió de la alfombra roja para acercarse personalmente a los estudiantes, conversar con ellos y recibir los presentes que habían preparado.

El Sumo Pontífice saludó uno por uno a los alumnos, recibió cartas y dibujos, entregó rosarios e incluso se tomó fotografías con algunos de los chicos. Los alumnos pertenecían a la escuela Ceferino Namuncurá, de las Altas Cumbres; Nuestra Señora del Valle, ubicada en Los Gigantes; y República del Perú, de la ciudad de Córdoba.

El papa León en la misa en Córdoba. Foto: REUTERS

Además, también participaron integrantes de grupos scouts y representantes de organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

La bienvenida estuvo acompañada por canciones interpretadas por un coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli. Los estudiantes habían preparado distintas dedicatorias para el jefe de la Iglesia católica.

El mensaje del Papa León XIV tras su segundo día en Argentina: “La oración nos ayuda a vencer las distracciones encontrando en el silencio el valor de la escucha”

“La oración expresa lo que somos ante Dios. La dimensión religiosa es como un espejo que refleja nuestro ser, nuestros pensamientos y afectos, nuestros vínculos. Especialmente en la era digital, la oración nos ayuda a vencer las distracciones encontrando en el silencio el valor de la escucha”, expresó en su cuenta oficial de Twitter.

Y añadió: “Custodiemos la comunión, acogiendo con caridad nuestras legítimas diferencias y cultivando la fraternidad, para que nuestra unidad haga visible el amor de Cristo y ayude a muchos a encontrarlo”.