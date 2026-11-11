Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que el Papa León XIV tomó como ejemplo y que será beatificado

El papa León XIV tomó el ejemplo del empresario argentino Enrique Shaw. Foto: REUTERS/Wikipedia

El papa León XIV eligió a un argentino como referencia para hablar sobre el papel de las empresas y la dignidad de los trabajadores. Durante su visita a la Universidad Católica Argentina (UCA), el lunes 9 de noviembre, destacó la vida de Enrique Ernesto Shaw, un empresario que dedicó su trayectoria a aplicar los principios de la Doctrina Social de la Iglesia en el ámbito laboral y que está camino a convertirse en beato.

“En el mundo empresarial nos interpela con fuerza la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio, expresado en la Doctrina Social de la Iglesia”, expresó el Pontífice.

León XIV también destacó su concepción de la actividad industrial y sostuvo que Shaw entendió que una compañía no debía ser solamente un espacio de producción y acumulación de capital, sino una comunidad integrada por personas que podían crecer juntas. El Papa lo definió como un hombre providencial para estos tiempos y recordó que su pensamiento sobre la actividad empresarial había sido estudiado en la propia universidad, cuya fundación también contó con su participación.

Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que será beatificado

Enrique Ernesto Shaw nació el 26 de febrero de 1921 en París, Francia, en una familia argentina. A los pocos meses regresó al país, donde desarrolló su vida familiar, profesional y religiosa.

En su juventud ingresó a la Escuela Naval Militar y se incorporó a la Armada Argentina. Sin embargo, después de profundizar en las enseñanzas sociales de la Iglesia, decidió orientar su vocación hacia el mundo empresarial.

Enrique Shaw en su juventud. Foto: Wikipedia

En 1945 dejó la carrera naval y comenzó a trabajar en Cristalerías Rigolleau, una compañía de Berazategui dedicada a la fabricación de vidrio. Allí llegó a ocupar el cargo de director delegado y desarrolló una forma de conducción basada en el respeto, la escucha y el bienestar de los empleados.

Se casó con Cecilia Bunge en 1943 y tuvo nueve hijos. Además de su actividad empresarial, participó en distintas organizaciones católicas y fue uno de los impulsores de la creación de la Universidad Católica Argentina.

Por qué Enrique Shaw defendió a 1.200 trabajadores de su empresa

Uno de los episodios más recordados de su trayectoria ocurrió en 1961, cuando los accionistas mayoritarios de Cristalerías Rigolleau evaluaron despedir a 1.200 trabajadores debido a una crisis económica.

Shaw se opuso a la decisión y viajó a Estados Unidos para explicar que la caída de los pedidos era transitoria. Presentó alternativas para evitar las cesantías y llegó a comprometer su propia continuidad en la empresa si se concretaban los despidos. Finalmente, logró que se reconsiderara la medida y se preservaran los puestos de trabajo.

Su compromiso con los empleados también se reflejó en otras iniciativas. Promovió el salario familiar y defendió una concepción de la empresa en la que las necesidades de los trabajadores y sus familias debían ocupar un lugar central.

En 1952 fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), de la que fue su primer presidente. Desde allí buscó acercar los principios de la Doctrina Social de la Iglesia a las decisiones económicas y empresariales.

La historia de la sangre obrera que recibió Enrique Shaw

Otro episodio que marcó su historia ocurrió durante su enfermedad. En 1957 le diagnosticaron cáncer y, con el avance de la afección, necesitó someterse a distintas intervenciones y recibir transfusiones de sangre.

En ese contexto, cientos de trabajadores de Cristalerías Rigolleau se ofrecieron voluntariamente para donar sangre y ayudarlo.

Conmovido por el gesto, Shaw pronunció una frase que se convirtió en uno de los símbolos de su relación con los empleados: “Ahora soy feliz, ya que por mis venas corre sangre obrera”.

El empresario murió el 27 de agosto de 1962, a los 41 años. Sin embargo, su legado continuó a través de las organizaciones que ayudó a construir y de su causa de canonización.

El empresario argentino, Enrique Shaw. Foto: Wikipedia

Cómo avanza la beatificación de Enrique Shaw

El camino de Shaw hacia la santidad comenzó formalmente con su causa de canonización. En abril de 2021, el papa Francisco lo declaró venerable, luego de reconocer la heroicidad de sus virtudes.

El paso decisivo llegó en diciembre de 2025, cuando el papa León XIV aprobó el decreto que reconoce un milagro atribuido a su intercesión. Se trata de la recuperación de un niño que había sufrido un grave traumatismo craneal y cuya curación fue considerada inexplicable desde el punto de vista científico.

Ese reconocimiento abrió el camino para su beatificación, aunque todavía debe concretarse la celebración oficial.

De esta manera, Enrique Shaw se encamina a convertirse en uno de los primeros empresarios argentinos reconocidos como beatos. Su historia volvió a cobrar protagonismo durante la visita de León XIV, quien recuperó su ejemplo para transmitir un mensaje al mundo del trabajo: la actividad económica debe estar al servicio de las personas y no limitarse a la búsqueda de ganancias.