Manuel Blanco Encalada, primer presidente de Chile, nacido en Buenos Aires Foto: memoriachilena.gob

En 1813, un militar nacido en Buenos Aires tomó una decisión que cambiaría su destino: abandonar el servicio de la Corona española para incorporarse a la lucha por la independencia de Chile. Tenía 23 años, había estudiado en una prestigiosa academia naval de España y contaba con experiencia militar. Sin embargo, eligió sumarse a los movimientos revolucionarios que buscaban terminar con el dominio colonial en América.

Retrato histórico de Manuel Blanco Encalada (1790-1876) Foto: memoriachilena.gob

Se trataba de Manuel Blanco Encalada, quien participó en campañas independentistas, permaneció prisionero durante varios años y contribuyó a organizar la primera escuadra naval chilena. Su trayectoria alcanzó un momento decisivo en 1826, cuando se convirtió en el primer gobernante de Chile en recibir oficialmente el título de presidente de la República. Tenía 36 años, pero su mandato duró apenas dos meses.

Nació en Buenos Aires en 1790 y comenzó su carrera militar en España

Manuel Blanco Encalada nació el 21 de abril de 1790 en Buenos Aires, cuando la ciudad formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Era hijo del funcionario español Manuel Lorenzo Blanco Cicerón y de Mercedes Calvo de Encalada y Recabarren, perteneciente a una reconocida familia chilena. Su origen familiar estuvo marcado por los vínculos entre distintos territorios de la administración colonial española.

Blanco Encalada abandonó el servicio español en 1813 para luchar por la independencia Foto: memoriachilena.gob

A los 15 años viajó a España para estudiar en la Academia de Marina de la Isla del León, en Cádiz, donde completó su formación y obtuvo el grado de alférez en 1807. Al año siguiente participó en operaciones militares contra las fuerzas francesas que amenazaban la ciudad, durante las guerras napoleónicas. Posteriormente fue destinado al apostadero naval del Callao, en Perú, donde comenzó a conocer de cerca los acontecimientos políticos americanos.

En 1813 abandonó el servicio español y se sumó a la independencia de Chile

El avance de los movimientos revolucionarios en Buenos Aires y Santiago modificó sus intereses. En 1813 dejó el servicio español y viajó a Chile para incorporarse a las fuerzas patriotas, que intentaban consolidar su independencia. El joven oficial ingresó al cuerpo de artillería y comenzó una nueva etapa militar, esta vez enfrentando a las tropas de la Corona a la que había servido.

Sin embargo, su participación tuvo un giro dramático. Tras la derrota patriota de Rancagua, en octubre de 1814, Blanco Encalada fue capturado por los realistas y enviado al destierro en la isla Juan Fernández, frente a las costas chilenas. Allí permaneció hasta 1817, cuando fue liberado después de los avances militares de las fuerzas independentistas. Regresó inmediatamente a la actividad y participó en las campañas que consolidaron la independencia.

Organizó una escuadra naval y capturó una fragata española de 50 cañones

En 1818, después de las victorias patriotas encabezadas por José de San Martín y Bernardo O’Higgins, recibió una responsabilidad fundamental. El 28 de junio fue nombrado comandante general interino del Departamento de Marina, con sede en Valparaíso, y quedó encargado de organizar las fuerzas navales chilenas.

Uno de sus mayores logros ocurrió el 28 de octubre de 1818, cuando la escuadra que comandaba capturó la fragata española Reina María Isabel, una embarcación armada con 50 cañones, en la bahía de Concepción. La operación permitió debilitar los intentos realistas de recuperar posiciones sobre la costa del Pacífico y fortalecer la capacidad marítima del nuevo Estado.

Los generales José de San Martín (izquierda) y Bernardo OHiggins cruzan los Andes

Según la Armada de Chile, el enfrentamiento dejó 27 muertos y 22 heridos entre las fuerzas patriotas. La victoria fue una de las primeras grandes acciones de la naciente escuadra nacional, que posteriormente tendría un papel importante en las campañas de emancipación sudamericana.

En 1826 llegó a la presidencia de Chile y renunció dos meses después

Después de intervenir en nuevas campañas, Blanco Encalada participó en las operaciones que permitieron incorporar Chiloé al territorio chileno en 1826, terminando con uno de los últimos enclaves españoles de la región. Su prestigio militar facilitó su ingreso a una nueva etapa política, en medio de las disputas sobre cómo debía organizarse el país.

El 9 de julio de 1826 fue elegido presidente de la República por el Congreso chileno, convirtiéndose en el primero en utilizar oficialmente ese título. Hasta entonces, la máxima autoridad había recibido otras denominaciones, como Director Supremo.

Sin embargo, su gobierno finalizó el 9 de septiembre de 1826, exactamente dos meses después de comenzar. Las tensiones políticas y los desacuerdos sobre la organización del Estado dificultaron la continuidad de su administración, por lo que decidió abandonar el cargo.

Qué pasó con el primer presidente de Chile nacido en Argentina

Su salida de la presidencia no significó el final de su carrera. En 1837 comandó una expedición militar contra la Confederación Perú-Boliviana, aunque el resultado provocó fuertes cuestionamientos y terminó enfrentando un proceso militar del que fue absuelto. Posteriormente ocupó cargos políticos y diplomáticos, entre ellos la Intendencia de Valparaíso y una representación ante Francia.

En 1868 recibió otra misión vinculada con la independencia sudamericana: participar en las gestiones para repatriar desde Perú los restos de Bernardo O’Higgins. Finalmente, murió en Santiago de Chile el 5 de septiembre de 1876, a los 86 años.

La trayectoria de Blanco Encalada refleja las conexiones entre los procesos independentistas de Argentina, Chile y Perú. Nació en Buenos Aires, se formó en España, combatió por la emancipación americana y terminó convirtiéndose en el primer presidente de Chile, aunque su paso por el poder duró solamente dos meses.