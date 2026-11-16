Plaza principal de Lincoln, uno de los espacios emblemáticos de la ciudad Foto: Instagram @elvagonbyb

En 1865, la provincia de Buenos Aires decidió homenajear a Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos asesinado mientras su país atravesaba las consecuencias de la Guerra de Secesión. La iniciativa se concretó durante el gobierno de Mariano Saavedra, hijo de Cornelio Saavedra, presidente de la Primera Junta de 1810, y estableció que un futuro pueblo bonaerense llevaría el apellido del mandatario estadounidense.

Sin embargo, la historia tuvo un desarrollo inesperado. Aunque el nombre quedó establecido en 1865, el trazado del pueblo fue aprobado recién el 23 de febrero de 1875, después de dificultades administrativas y cambios de ubicación. Así nació la actual ciudad de Lincoln, en el noroeste bonaerense, cuyo origen combina una decisión política, una historia familiar vinculada con la Revolución de Mayo y un homenaje internacional.

El hijo de Cornelio Saavedra que llegó a gobernador de Buenos Aires

Mariano Eusebio Saavedra nació el 15 de agosto de 1810, pocos meses después de la Revolución de Mayo. Era hijo de Cornelio Saavedra, quien presidió el primer gobierno patrio, y de Saturnina Otálora. Su infancia transcurrió durante los años de transformación política que siguieron a la ruptura del orden colonial español.

Nació en el centro del poder revolucionario, sufrió el exilio y fue perseguido por la Mazorca Foto: Wikipedia

Con el tiempo se dedicó a la administración de propiedades rurales y desarrolló una carrera política. Fue legislador y ocupó cargos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En 1862 asumió como gobernador bonaerense, luego de que Bartolomé Mitre alcanzara la presidencia nacional, y permaneció al frente de la provincia hasta 1866.

En 1865 aprobaron una ley para homenajear al presidente Abraham Lincoln

El 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln recibió un disparo mientras asistía a una función teatral en Washington y murió al día siguiente. La noticia provocó repercusiones internacionales y llegó a Buenos Aires a fines de mayo.

Los legisladores Dardo Rocha y Mariano Varela impulsaron una iniciativa para que el próximo pueblo que se fundara en la provincia llevara el apellido del mandatario. La propuesta fue aprobada y el 16 de junio de 1865 se promulgó la Ley 440, que estableció oficialmente aquella denominación.

Abraham Lincoln Foto: Wikipedia

Mariano Saavedra también expresó sus condolencias al representante diplomático estadounidense Robert C. Kirk. La carta, fechada el 28 de mayo de 1865, todavía se conserva entre los documentos históricos del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Un error de ubicación retrasó durante diez años el nacimiento del pueblo

El proyecto inicial contemplaba establecer el futuro poblado en el paraje Laguna del Chañar, cerca del límite con Santa Fe. Sin embargo, reconstrucciones históricas citadas en documentación parlamentaria señalan que el sitio elegido se encontraba fuera de la jurisdicción prevista, aproximadamente a 120 kilómetros del emplazamiento actual.

Edificio histórico de Lincoln, provincia de Buenos Aires Foto: Instagram @elvagonbyb

Esta dificultad contribuyó a demorar la organización definitiva. Mientras tanto, el 19 de julio de 1865 se creó el partido de Lincoln, como parte de una reorganización territorial que también dio origen a otros distritos bonaerenses.

Recién en 1874, el agrimensor Telémaco González completó los trabajos de delineación en el lugar donde se desarrollaría el pueblo. El Departamento Topográfico provincial aprobó los planos el 23 de febrero de 1875, fecha considerada por numerosos historiadores como la fundación de la localidad.

Repartieron 15.000 hectáreas y el ferrocarril llegó en 1893

Otra particularidad de Lincoln estuvo relacionada con la Guerra de la Triple Alianza, desarrollada entre 1864 y 1870. La provincia sancionó en 1865 una ley que contemplaba destinar 15.000 hectáreas a integrantes de la Guardia Nacional, como reconocimiento por sus servicios militares y para contribuir al establecimiento del poblado.

En 1872, Lincoln alcanzó su autonomía administrativa, con Liborio Tiseyra como primer juez de paz. Cuatro años después avanzó el reparto de solares y chacras mediante sorteos destinados a los beneficiarios de aquellas disposiciones.

Iglesia de Lincoln, destacada por su arquitectura neogótica Foto: Instagram @elvagonbyb

El crecimiento recibió un nuevo impulso en septiembre de 1893, cuando llegó el ferrocarril. Hasta entonces, los viajes se realizaban mediante diligencias y otros transportes terrestres. Las vías facilitaron el intercambio comercial, el movimiento de productos agropecuarios y la llegada de nuevos pobladores.

De un homenaje estadounidense a la Capital Nacional del Carnaval Artesanal

Lincoln fue declarada ciudad el 1 de enero de 1908, después de varias décadas de desarrollo. Su identidad comenzó a incorporar nuevas tradiciones, especialmente el carnaval, cuyos primeros registros de organización municipal se remontan al siglo XIX.

En 1928, el artista Enrique Alejandro Urcola introdujo la técnica de cartapesta para construir figuras y carrozas con movimiento. La innovación transformó los festejos y dio origen a una tradición artística que se mantuvo durante generaciones.

Finalmente, en 2018, la Ley Nacional 27.464 declaró al partido de Lincoln Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Así, una localidad cuyo nombre surgió de un homenaje político internacional terminó construyendo una identidad propia, sin perder su vínculo con Mariano Saavedra, el hijo de uno de los protagonistas fundamentales de la Revolución de Mayo.