El proyecto GEAR Team, impulsado por el Center for Coastal Studies, permitió recuperar más de 945 toneladas métricas de residuos pesqueros y retirar 16.443 trampas abandonadas de las costas de Nueva Inglaterra en tres años. Foto: Center for Coastal Studies.

Durante tres años, una coalición de organizaciones ambientales, pescadores y voluntarios llevó adelante una operación de limpieza marina en el noreste de Estados Unidos. El proyecto, iniciado en julio de 2023, permitió retirar 2.084.512 libras de residuos pesqueros, equivalentes a unas 945,5 toneladas métricas, de las aguas y costas comprendidas entre Cape Cod y Maine. Entre los materiales recuperados había redes, sogas, boyas y miles de trampas abandonadas que representaban un peligro para la fauna marina.

La iniciativa fue impulsada por Laura Ludwig, directora del Programa de Residuos Marinos y Plásticos del Center for Coastal Studies. Con una financiación de 2,7 millones de dólares de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), se conformó el GEAR Team, una coalición integrada por seis organizaciones especializadas en la recuperación de equipos pesqueros.

Entre 2023 y 2026, un proyecto ambiental en Estados Unidos permitió retirar más de 945 toneladas métricas de redes, sogas, trampas y otros residuos pesqueros del mar. Foto: Marine Debris Programe - NOAA.

Cómo comenzó el proyecto para recuperar redes y trampas de pesca abandonadas

El programa comenzó el 1 de julio de 2023 y finalizó el 30 de junio de 2026. Su informe final fue presentado el 28 de octubre, mientras que los resultados se difundieron públicamente el 4 de noviembre.

Para localizar los residuos, los equipos utilizaron sonares, ganchos de recuperación, grúas y buzos profesionales. Algunas operaciones se desarrollaron en zonas costeras de difícil acceso, donde las corrientes y las tormentas habían acumulado enormes cantidades de materiales.

Los trabajos también incluyeron limpiezas en las islas del puerto de Boston, expediciones a islas remotas de Maine y tareas especialmente complejas en Hull, Massachusetts.

Más de 16.400 trampas de pesca abandonadas fueron recuperadas de las costas de Nueva Inglaterra durante tres años de operaciones de limpieza marina. Foto: Marine Debris Programe - NOAA.

Más de 16.400 trampas retiradas y 1.838 voluntarios: los resultados de tres años de limpieza

El balance del proyecto reveló cifras extraordinarias. En total, se retiraron 16.443 trampas de pesca, mientras que 1.838 voluntarios participaron en las distintas actividades organizadas por la coalición.

Una parte importante del trabajo consistió en recuperar las denominadas redes fantasma, equipos pesqueros que permanecen en el océano después de haber sido perdidos o abandonados. Estos materiales pueden seguir atrapando animales durante años, incluso cuando ya no cumplen ninguna función productiva.

Entre los hallazgos más llamativos aparecieron grandes acumulaciones de sogas, redes y otros elementos enredados, conocidas como gear balls. Algunas debieron ser extraídas mediante maquinaria pesada debido a su tamaño y peso.

El proyecto también incorporó la participación de pescadores comerciales, cuyos conocimientos sobre corrientes, mareas y fondos marinos resultaron fundamentales para localizar los residuos.

Un total de 1.838 voluntarios participaron en las tareas de recuperación de residuos pesqueros impulsadas por el Center for Coastal Studies en Estados Unidos. Foto: Marine Debris Programe - NOAA.

Qué hicieron con las 771 toneladas de materiales reutilizados o reciclados

Uno de los principales objetivos de la iniciativa fue evitar que los materiales recuperados terminaran nuevamente convertidos en basura. De acuerdo con el informe, aproximadamente 771 toneladas métricas de residuos fueron reutilizadas o recicladas, una proporción cercana al 82% del peso total retirado.

Algunas trampas todavía podían repararse y regresar a la actividad pesquera. Otras fueron desarmadas para recuperar componentes aprovechables, mientras que las estructuras deterioradas se compactaron para facilitar su transporte hacia instalaciones de reciclaje.

También se buscaron nuevos usos para sogas, redes y boyas, incluyendo la elaboración de objetos, materiales educativos y exhibiciones destinadas a generar conciencia sobre la contaminación marina.

La organización OceansWide incluso desarrolló un sistema para aplastar trampas deterioradas, facilitando su almacenamiento y traslado. Esta tecnología fue compartida con otros participantes del proyecto.

Cerca de 771 toneladas métricas de materiales recuperados fueron reutilizadas o recicladas, lo que permitió darles una segunda vida y evitar que terminaran nuevamente como residuos. Foto: Marine Debris Programe - NOAA.

Por qué retirar las redes fantasma ayuda a proteger los ecosistemas marinos

Los equipos de pesca abandonados representan una amenaza persistente para los ecosistemas costeros. Las trampas pueden continuar capturando peces y langostas, mientras que las sogas y redes generan riesgos de enredos para distintas especies.

Además, los materiales plásticos se deterioran progresivamente y pueden liberar microplásticos al agua. En las playas, los residuos acumulados también perjudican los hábitats utilizados por aves para anidar. En el mar, pueden afectar las zonas de pesca y representar obstáculos para la navegación.

Por eso, el trabajo del GEAR Team no se limitó a retirar objetos del océano: también buscó desarrollar un modelo de cooperación entre organizaciones, autoridades, comunidades y trabajadores de la industria pesquera.

Representantes de OceansWide, CCS, Blue Ocean Society, Net Your Problem, Gulf of Maine Lobster Foundation y Rozalia Project en una reunión del equipo GEAR en Maine, 2024. Foto: Center for Coastal Studies.

Aunque el financiamiento inicial concluyó en 2026, la experiencia dejó procedimientos y herramientas que podrían replicarse en otras regiones.

El desafío continuará vigente mientras las tormentas, las corrientes y los accidentes sigan provocando la pérdida de equipos de pesca. Sin embargo, los resultados de estos tres años demuestran que la recuperación y reutilización de materiales puede convertirse en una herramienta concreta para reducir la contaminación marina.