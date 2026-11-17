Calor y humedad en Buenos Aires. Foto: Infocielo

El clima en la Ciudad de Buenos Aires estará marcado por temperaturas elevadas, condiciones que podrían favorecer una mayor sensación de humedad y un comienzo de semana con probabilidades de lluvias.

Según el pronóstico meteorológico para este martes, la temperatura máxima alcanzará los 28 grados, mientras que la mínima será de 20 °C. Para los próximos días se espera tiempo mayormente estable, con máximas de entre 26 y 28 grados y un fin de semana sin precipitaciones previstas.

Calor y humedad en Buenos Aires: cómo estará el tiempo este martes 17 de noviembre

El martes comenzará con cielo mayormente nublado y probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la mañana. La temperatura rondará los 24 grados en las primeras horas y ascenderá hasta los 28 °C durante la tarde.

Si bien el pronóstico no incluye valores específicos de humedad, la combinación de temperaturas elevadas y humedad ambiental podría generar una sensación de mayor pesadez, especialmente durante los momentos más cálidos de la jornada.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

Hacia la tarde, la probabilidad de precipitaciones disminuirá a valores de entre el 0% y el 10%, mientras que por la noche no se esperan lluvias. Los vientos tendrán velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, según el momento del día.

Cuándo baja la temperatura y qué pasará con la humedad durante la semana

El miércoles se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 27 °C, con nubosidad variable y probabilidades de precipitaciones prácticamente nulas. El cielo permanecerá parcialmente a mayormente nublado durante buena parte del día.

Para el jueves 19, la temperatura volverá a alcanzar los 28 grados, aunque la mínima descenderá hasta los 17 °C. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado y ausencia de lluvias, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El viernes 20 se registrará un leve descenso térmico, con una máxima de 26 grados y una mínima de 18 °C. Las condiciones continuarán estables y sin precipitaciones previstas.

En cuanto a la humedad, será necesario seguir los registros actualizados para determinar su evolución. La temperatura y la nubosidad, por sí solas, no permiten establecer porcentajes de humedad ni confirmar cómo será la sensación térmica durante cada jornada.

Lluvia y sol en Buenos Aires. Foto: NA

Pronóstico para el fin de semana: qué temperaturas se esperan el sábado y domingo

El fin de semana presentará condiciones favorables para realizar actividades al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con las previsiones disponibles.

Sábado 21: mínima de 17 grados y máxima de 27 °C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

Domingo 22: mínima de 17 grados y máxima de 26 °C, con predominio del sol y algunos períodos de nubosidad.

La tendencia de tiempo estable continuará el lunes 23 de noviembre, cuando se prevé una mínima de 14 grados y una máxima de 26 °C, con cielo mayormente despejado.