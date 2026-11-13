En 2021, tres jóvenes lanzaron su propia marca de ropa urbana: 5 años después, Valentino Merlo lució una de sus prendas frente al Papa León XIV

Valentino Merlo le cantó al Papa con una campera personalizada de Resuelto. Foto: @valentino_merlo_ en Instagram

Valentino Merlo, un cantante argentino de 17 años, interpretó la canción “Tierra Zanta” de Trueno frente a más de un millón de personas en el encuentro de jóvenes que se realizó en el Monumento de los Españoles y en el que participó el Papa León XIV. Utilizó una particular vestimenta que incluyó una campera de cuero personalizada y uno de sus creadores habló en exclusiva con Canal 26.

En el marco del segundo día de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina, el joven cantante de 17 años fue uno de los tantos afortunados que se presentaron en el escenario de una histórica vigilia de más de un millón de jóvenes de todo el país. “Es una campera de cuerina de la nueva temporada que a él le encantó y decía de un lado Valentino Merlo y del otro Resuelto mostrando esta alianza para esta acción”, comentó Agustín Faena, dueño y director creativo de Resuelto, la marca que vistió a Valentino.

Valentino Merlo le cantó al Papa León XIV. Foto: @valentino_merlo_ en Instagram

El detrás de escena del encuentro con el Papa León XIV: cómo lo vivieron los creadores de la campera que lució Valentino Merlo

“Fue una locura cuando nos enteramos que estaba con ganas de usar la campera para esa ocasión y lo vivimos con mucha tranquilidad acompañando a Valen también a sentirse cómodo en un momento de tanta presión”, afirmó Faena. Y contó además que fue una prenda que diseñaron para la temporada primavera-verano y que su proceso de bordado no tardó demasiado.

Valentino Merlo le cantó al Papa Foto: @valentino_merlo_ en Instagram

“Significa un montón que la prenda tenga su nombre y muestre a Resuelto. Se me puso la piel de gallina cuando salió al escenario y empezó a cantar, estaba junto a mi hermano que es mi socio”, reveló.

Y agregó: “Representa todo el esfuerzo que le metemos día a día a la marca para que el proyecto siga creciendo. Cuando uno le dedica tanto amor y cuando le apasiona algo y llegan estas situaciones que ponen en reflejo todo eso del laburo del día a día es genial”.

Así viven los desafíos de la industria textil en Resuelto

El director creativo de la marca también se refirió a la difícil situación que atraviesa la industria textil en Argentina: “Cada paso a dar en la industria hay que dedicarle mucha energía, hacerlo con mucha precaución y mucha confianza teniendo en cuenta que hay mucha competencia en el mundo de la indumentaria”.

“Nos gustaría que la gente nos conozca como gente trabajadora con muchas ganas de lograr los objetivos que tenemos a nivel marca. Nuestra ropa es de mucha calidad y nos gusta que la gente se de cuenta de eso. Nuestra marca nació post-pandemia, estamos recién arrancando en el mundo del emprendedurismo”, sumó Agustín.

Socios dueños de la marca Resuelto que vistió a Valentino Merlo Foto: RESUELTO

La curiosa anécdota de Valentino Merlo

El joven cantante comentó que entre aquellos miembros de la Iglesia Católica que allí se encontraban pudo reconocer al sacerdote que había formado parte de su paso por la Escuela Técnica de Fátima, ubicada en el barrio Tablada de Rosario.

“Me acaba de pasar algo increíble. Era el cura de mi escuela. ¡No lo puedo creer! Shockeante", expresó a TN minutos después sin poder disimular su emoción.

El joven cantante comentó que entre aquellos miembros de la Iglesia Católica que allí se encontraban pudo reconocer al sacerdote que había formado parte de su paso por la Escuela Técnica de Fátima, ubicada en el barrio Tablada de Rosario. Foto: @valentino_merlo_ en Instagram

Ante aquella declaración, la periodista Sofía Martínez se acerco al religioso, quien lo alentó: “Valentino fue alumno de la Escuela Técnica de Fátima en Barrio Tablada, así que, Valentino, ¡vamos para adelante!”.

Quiénes son los fundadores de Resuelto y cuál es el origen de la marca

Detrás de Resuelto se encuentran Agustín Faena, su hermano Tomás Faena y Pedro Vega, tres emprendedores que crecieron inmersos en la industria textil argentina. Al ser hijos de los dueños de una reconocida empresa de indumentaria a nivel nacional, incorporaron desde muy jóvenes el funcionamiento interno, los procesos productivos y las dinámicas comerciales del sector.

Con ese respaldo y experiencia, crearon Resuelto, una marca de ropa urbana con una propuesta clara: acompañar la rutina diaria de las personas mediante prendas cómodas, originales y de diseño versátil.