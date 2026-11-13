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En 1914, falleció el cura gaucho que tomaba mate con los leprosos: 112 años después, fue reivindicado por el Papa León XIV en Córdoba

Dedicó su vida a los más necesitados, construyó caminos y escuelas, y murió enfermo de lepra. Más de un siglo después, León XIV recordó su legado durante su visita a Córdoba.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Cura Brochero
El “cura gaucho” dedicó su vida a las comunidades de Traslasierra Foto: Museo Brocheriano
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El 26 de enero de 1914, en la localidad cordobesa de Villa del Tránsito, murió José Gabriel del Rosario Brochero, el sacerdote que dedicó su vida a las comunidades rurales de Traslasierra. Conocido como el cura gaucho, recorría enormes distancias a lomo de mula, promovía obras para mejorar la vida de los vecinos y acompañaba a personas enfermas de lepra, con quienes, según la tradición, compartía el mate. Contrajo esa enfermedad y terminó sus días ciego y con graves dificultades auditivas.

Ciento doce años después, el 10 de noviembre de 2026, el papa León XIV recordó su figura durante una misa en Córdoba. Su homenaje volvió a poner en primer plano la historia del sacerdote canonizado por Francisco en 2016, cuyo legado excedió ampliamente la actividad religiosa.

Cura Brochero: los orígenes del mítico “cura gaucho” en la provincia de Córdoba

Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Carreta Quemada, cerca de Villa Santa Rosa de Río Primero. Fue el cuarto de diez hermanos e ingresó al seminario a los 16 años. Estudió en Córdoba y fue ordenado sacerdote el 4 de noviembre de 1866. Poco después, asistió a familias afectadas por la epidemia de cólera que golpeó la provincia entre 1867 y 1868.

Cura Brochero
José Gabriel Brochero nació en Córdoba en 1840 Foto: Museo Brocheriano

En 1869 asumió el curato de San Alberto, que comprendía aproximadamente 4.336 kilómetros cuadrados y más de 10.000 habitantes. La falta de caminos y las largas distancias dificultaban el acceso a servicios básicos. Allí comenzó a forjar la identidad del sacerdote cercano a los pobladores de las sierras.

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Su obra comunitaria: construcción de caminos, iglesias y escuelas rurales en Traslasierra

Brochero entendía que su misión requería algo más que celebrar misa. Organizó a los vecinos para abrir caminos, levantar capillas, impulsar canales de riego y construir espacios educativos. Uno de sus proyectos centrales fue la Casa de Ejercicios Espirituales, edificada entre 1875 y 1877 en Villa del Tránsito.

También promovió un colegio para niñas, inaugurado en 1880 y confiado a una congregación religiosa. Incluso alentó la construcción de un ramal ferroviario entre Soto y Dolores: la iniciativa obtuvo respaldo legislativo en 1905, pero no se materializó. Sus esfuerzos buscaban reducir el aislamiento de Traslasierra y facilitar la comunicación de sus habitantes.

Su vínculo con los leprosos: el contagio que lo dejó ciego y sordo en sus últimos años de vida

La tradición cordobesa recuerda que visitaba a enfermos de lepra y compartía mate con ellos, desafiando el estigma que los rodeaba. Con el tiempo contrajo el mal de Hansen, que deterioró su salud y le provocó ceguera y una marcada pérdida auditiva. No hay pruebas de que se haya contagiado por tomar mate: la enfermedad se transmite principalmente por contacto cercano y prolongado con personas sin tratamiento.

Cura Brochero
Brochero impulsó caminos, escuelas, capillas y acequias Foto: Museo Brocheriano

Brochero murió a los 73 años. En 1916, Villa del Tránsito pasó a llamarse Villa Cura Brochero, como reconocimiento a su obra y su compromiso con la comunidad.

Los dos milagros que fueron confirmados por el Vaticano y la canonización del Papa Francisco

La Iglesia católica reconoció dos curaciones atribuidas a su intercesión. La primera fue la de Nicolás Flores, un niño que sufrió lesiones cerebrales graves en un accidente de tránsito en 2000. Ese caso permitió su beatificación el 14 de septiembre de 2013.

Cura Brochero
El Cura Brochero recorrió las sierras cordobesas montado en mula Foto: Museo Brocheriano

El segundo correspondió a Camila Brusotti, una niña que sufrió graves lesiones en 2013 y cuya recuperación fue examinada por el Vaticano. Tras reconocer ese milagro, Francisco canonizó a Brochero el 16 de octubre de 2016 en la plaza de San Pedro, en Roma.

La reivindicación del Papa León XIV durante su paso por Córdoba

Durante la misa del 10 de noviembre de 2026 en el predio de FAdeA, León XIV mencionó a Brochero entre los referentes de la fe argentina y destacó su entrega. También evocó a Mama Antula y el lugar de los Ejercicios Espirituales en la vida del sacerdote.

A 112 años de su muerte, el recuerdo del cura gaucho reunió dos dimensiones de su legado: la espiritualidad que lo llevó a recorrer Traslasierra y las obras que impulsó para mejorar la vida de sus vecinos.

HistoriaPapa León XIV
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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