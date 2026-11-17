Tips para cuidar un árbol de las plagas Foto: Gemini IA

Las hormigas pueden convertirse en un problema para quienes tienen árboles frutales en el patio y el jardín. La presencia de estos pequeños insectos no solamente puede resultar molesta, sino que también puede llegar a estar relacionada con otras plagas, como pulgones, que también se expanden por las plantas.

Por este motivo, para evitar que lleguen a la copa y afecten el desarrollo del cultivo, existen alternativas sencillas que permiten crear una barrera física alrededor del árbol. En este sentido, Lore, experta en huertas, recomendó una práctica conocida: la de armar un cinturón de goma espuma, plástico y aceite de oliva, una combinación que dificulta el paso de las hormigas al tronco.

Tips para cuidar un árbol de las plagas Foto: Gemini IA

Adiós hormigas: qué se necesita para cuidar tu árbol frutal, según una experta en huertas

La protección de los árboles frutales es fundamental para mantenerlos saludables, favoreciendo así la buena producción. Por este motivo, la experta en huertas compartió un método casero que busca evitar que las hormigas puedan subir por el tronco y alcanzar las partes más altas de la planta.

Para preparar el cinturón protector se necesitan tres elementos fáciles de conseguir:

Goma espuma: funciona como base para rodear el tronco y generar una superficie de protección.

Plástico: permite cubrir la goma espuma y formar una barrera alrededor del árbol.

Aceite de oliva: se utiliza como complemento para dificultar el paso de los insectos.

La clave está en colocar estos materiales de manera que las hormigas no encuentren un camino sencillo para trepar. De esta forma, se busca proteger las ramas, las hojas y los frutos de su presencia.

Paso a paso: cómo armar el cinturón protector en tu árbol frutal

El procedimiento consiste en crear una barrera alrededor del tronco, sin lastimar la corteza ni interferir con el crecimiento del árbol.

Para hacerlo, se puede seguir este procedimiento:

Medir el tronco: identificar la zona donde se colocará el cinturón y calcular cuánto material se necesita para rodearlo. Colocar la goma espuma: envolver el tronco con una tira del material, sin ajustarla demasiado. Cubrir con plástico: colocar una banda de plástico sobre la goma espuma para formar la barrera protectora. Incorporar el aceite de oliva: aplicar una pequeña cantidad sobre la superficie correspondiente para dificultar el desplazamiento de las hormigas. Revisar periódicamente: controlar que el cinturón permanezca en su lugar, que no se acumule humedad y que no quede demasiado ajustado al tronco.

Es importante revisar el estado de la protección con frecuencia y retirarla o reajustarla si comienza a presionar la corteza. Además, conviene observar si las hormigas encuentran otros caminos para llegar a las ramas, ya que una barrera alrededor del tronco no garantiza por sí sola que desaparezca toda la colonia.

Cáscaras de naranja contra las hormigas: un truco casero para intentar alejarlas del jardín y proteger las plantas Foto: Foto generada con IA Canal 26

Insecticida casero con naranja: otra alternativa para alejar a las hormigas de tus plantas

Otra opción para combatir la presencia de hormigas en el jardín es preparar un insecticida casero a base de cáscaras de naranja. Se trata de una alternativa económica que aprovecha el limoneno, un compuesto presente en los cítricos que puede actuar contra distintos insectos.

Cómo prepararlo:

Cortar las cáscaras de dos o tres naranjas en trozos pequeños. También se pueden rallar para facilitar la liberación de sus componentes.

Colocarlas en una olla con 500 mililitros de agua.

Hervir la mezcla durante 15 minutos.

Dejar reposar el preparado con las cáscaras durante 24 horas.

Filtrar el líquido y colocarlo en un pulverizador.

Una vez que esté listo, puede rociar directamente sobre las hormigas y las zonas afectadas de las plantas. Los expertos en plantas recomiendan realizar esta aplicación cuando no haya sol directo y preferentemente durante las primeras horas de la mañana o al caer la noche para reducir el riesgo de quemaduras.

También es importante probar primero en una pequeña parte de la planta y observar cómo reacciona, ya que los preparados caseros pueden afectar algunas especies vegetales. Esta alternativa no reemplaza el control del hormiguero ni garantiza la eliminación de una colonia completa.