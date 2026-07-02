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Sin horno ni sartén: la receta ideal oara hacer morrones rellenos en el microondas en 5 minutos

Muchas veces llegamos al almuerzo o a la cena sin tiempo para cocinar. En esos momentos, el microondas puede convertirse en un gran aliado para resolver comidas prácticas y con muy pocos ingredientes.

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
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Fácil
Preparación:
3 min
Cocción:
5 min
Total:
8 min
Porciones:
4
Si querés cocinar en minutos, tomá nota de esta receta.
Si querés cocinar en minutos, tomá nota de esta receta. Foto: Ph Magnific
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Estos morrones rellenos son una buena prueba de que se puede comer rico y rápido, y, además de ser una receta que se prepara en pocos minutos, son rendidores y permiten aprovechar lo que tengamos disponible en la heladera. Con un poco de arroz cocido o lentejas, podés hacer un relleno sabroso y económico.

Si bien solemos asociar el microondas únicamente con recalentar comida, también puede utilizarse para cocinar vegetales de manera eficiente y en pocos minutos. Al trabajar con tiempos cortos y poca cantidad de líquido, permite conservar mejor algunas características de los alimentos, especialmente su textura y color. Es conveniente tener recipientes de vidrio o específicos para microondas.

La estrella de esta receta es el morrón, ya que, además de aportar sabor y color a las comidas, es una hortaliza que contiene vitamina C, antioxidantes y fibra. Según datos del INTA y de las Guías Alimentarias para la Población Argentina, incorporar vegetales variados ayuda a enriquecer la alimentación diaria y aporta nutrientes fundamentales para el organismo.

Los morrones rellenos ¡una receta deliciosa para el invierno! Foto: Ph Magnific

Antes de comenzar, es importante revisar el estado de los morrones: los mismos deben tener la piel firme, brillante y sin zonas blandas. Si observas manchas oscuras o sectores arrugados, probablemente ya perdieron frescura. Se tiene que ver bien brillantes.

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También es fundamental lavarlos correctamente. Todos los vegetales que vamos a utilizar en la receta deben llegar limpios a la zona de trabajo.

Cómo lograr que los morrones queden tiernos y sabrosos

Uno de los secretos de esta receta está en el corte del morrón. Lo más práctico es partir los morrones a la mitad y retirar las semillas y nervaduras blancas del interior, con cuidado para no romperlos. De esta manera se cocinan más rápido y quedan listos para rellenar. También buscarlos de tamaños similares para obtener una cocción pareja.

El relleno: podés hacerlo como más te guste, con arroz, olivas, aceitunas, con lentejas ¡de todas maneras te pasamos un relleno simple que se hace en minutos! Tomá nota de todos los detalles de esta receta.

Ingredientes para los morrones express

  • 3 morrones
  • 1/2 cebolla blanca
  • 1 zucchini mediano
  • 1 lata de lentejas
  • 150 gramos de queso
Los morrones rellenos ¡mil opciones para rellenos aptos para todo público! Foto: Ph Magnific

Paso a Paso

  1. Lavar las verduras y reservarlas
  2. Cortar los pimientos en mitades y quitarle las semillas y nervios
  3. Preparar un plato y llevar los morrones 3 minutos en un recipiente tapado
  4. Preparar el relleno, rallar el zucchini, cortar la cebolla en dados pequeños y saltearlos
  5. Agregar las lentejas y sazonar con sal, pimienta y un poquito de pimentón
  6. Cortar el queso en trozos
  7. Rellenar los pimientos con la mezcla, colocar el queso y llevar al microondas por 3 minutos más ¡y listo!

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.

RecetaComida
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

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