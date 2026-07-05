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Cómo hacer tortas fritas perfectas: el truco para que queden aireadas, crocantes y doradas

Cuando bajan las temperaturas o aparece una tarde de lluvia, pocas recetas tienen tanta tradición como las tortas fritas. Son parte de la cocina popular argentina, hoy te compartimos todos los datos para que repliques la receta.

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
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Preparación:
5 min
Cocción:
10 min
Total:
15 min
Porciones:
6
Acompañá el mate con esta riquísima receta de tortas fritas al horno.
Acompañá el mate con esta riquísima receta de tortas fritas al horno. Foto: Generada con Gemini IA
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Las tortas fritas caseras se preparan con ingredientes simples y tienen ese aroma que transforma cualquier merienda en un momento especial. Una receta típica para acompañar el té con leche, el mate o el café. Sobre todo si estamos ante bajas temperaturas o días de lluvia.

Aunque parecen fáciles, lograr una buena torta frita tiene sus secretos. Muchas veces quedan pesadas, absorben demasiado aceite o resultan duras después de unos minutos. Por eso hoy vamos a compartir algunos trucos para que queden aireadas, crocantes por fuera y tiernas por dentro.

Torta frita. Foto: Wikimedia Commons

Uno de los puntos más importantes es la harina. Conviene conservarla en un lugar fresco y seco para evitar humedad o contaminación. Además, todos los ingredientes deben encontrarse en buen estado y manipularse sobre superficies limpias. Según recomendaciones del SENASA, la higiene durante la preparación de cualquier receta es fundamental para evitar contaminación cruzada en cualquier elaboración casera.

Las tortas fritas tienen una larga historia en nuestra historia y hay indicios sobre sus comienzos por el Río de la Plata, se cree que llegaron con la influencia de distintas masas fritas europeas y con el tiempo se adaptaron a los ingredientes disponibles en la región. Hoy forman parte de las recetas más tradicionales de nuestro país e ideal para acompañar el mate.

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El secreto para que las tortas fritas queden livianas

Muchas recetas utilizan solamente harina, agua y grasa, pero algunos pequeños detalles ayudan a mejorar el resultado final. La grasa dentro de la masa ayuda a generar una textura más tierna. El agua debe estar tibia, para facilitar el amasado y permitir que todos los ingredientes se integren correctamente.

Fiesta de la torta frita en Mercedes Foto: Foto generada con IA

Trucos para que salgan mejor las tortitas fritas

  • Respetar el tiempo de descanso de la masa.
  • No agregar demasiada harina durante el amasado.
  • Controlar la temperatura del aceite, temperatura ambiente es lo mejor o si usamos grasa lo mismo.
  • No cocinar demasiadas piezas juntas.
  • Escurrir sobre papel absorbente al finalizar para quitarle el exceso de grasa.

Las tortas fritas son una de esas recetas que siguen pasando de generación en generación. Con pocos ingredientes y algunos cuidados simples, podés preparar una merienda casera ideal para acompañar el mate durante los días más fríos del año.

Ingredientes para las tortas fritas

Una receta ideal para combatir las bajas temperaturas

  • 500 gr Harina 000
  • 1 cucharadita de sal
  • 250 ml Agua tibia
  • 50 gramos de Grasa
  • Grasa o aceite para la cocción
  • 100 gramos de Azúcar

Paso a Paso para unas deliciosas tortas fritas

La mejor receta para las meriendas de este invierno

  1. olocamos la harina en un recipiente amplio. Agregamos la sal y la grasa derretida. Incorporamos el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave, lisa y homogénea
  2. Amasamos durante unos minutos hasta obtener una textura lisa. Dejamos descansar la masa aproximadamente 20 minutos tapada con un repasador limpio.
  3. Dividimos la masa en porciones, estiramos y realizamos un pequeño corte en el centro de cada pieza. Este detalle ayuda a que la cocción sea más pareja. Podes hacer pelotas mediana y pesarlas.
  4. Calentamos el aceite o la grasa y cocinamos las tortas fritas hasta que estén doradas de ambos lados. Las llevamos a un recipiente con papel toalla o rollo de cocina y espolvoreamos un poco de azúcar

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.

RecetaTorta fritaComida
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

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