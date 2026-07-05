Cómo hacer tortas fritas perfectas: el truco para que queden aireadas, crocantes y doradas

Las tortas fritas caseras se preparan con ingredientes simples y tienen ese aroma que transforma cualquier merienda en un momento especial. Una receta típica para acompañar el té con leche, el mate o el café. Sobre todo si estamos ante bajas temperaturas o días de lluvia.
Aunque parecen fáciles, lograr una buena torta frita tiene sus secretos. Muchas veces quedan pesadas, absorben demasiado aceite o resultan duras después de unos minutos. Por eso hoy vamos a compartir algunos trucos para que queden aireadas, crocantes por fuera y tiernas por dentro.
Uno de los puntos más importantes es la harina. Conviene conservarla en un lugar fresco y seco para evitar humedad o contaminación. Además, todos los ingredientes deben encontrarse en buen estado y manipularse sobre superficies limpias. Según recomendaciones del SENASA, la higiene durante la preparación de cualquier receta es fundamental para evitar contaminación cruzada en cualquier elaboración casera.
Las tortas fritas tienen una larga historia en nuestra historia y hay indicios sobre sus comienzos por el Río de la Plata, se cree que llegaron con la influencia de distintas masas fritas europeas y con el tiempo se adaptaron a los ingredientes disponibles en la región. Hoy forman parte de las recetas más tradicionales de nuestro país e ideal para acompañar el mate.
Muchas recetas utilizan solamente harina, agua y grasa, pero algunos pequeños detalles ayudan a mejorar el resultado final. La grasa dentro de la masa ayuda a generar una textura más tierna. El agua debe estar tibia, para facilitar el amasado y permitir que todos los ingredientes se integren correctamente.
Las tortas fritas son una de esas recetas que siguen pasando de generación en generación. Con pocos ingredientes y algunos cuidados simples, podés preparar una merienda casera ideal para acompañar el mate durante los días más fríos del año.
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