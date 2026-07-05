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Albóndigas de carne picada: la receta casera más fácil y rendidora para el almuerzo

Las albóndigas son una de esas recetas que nunca pasan de moda. Son económicas, rendidoras y permiten resolver una comida completa con ingredientes simples que muchas veces ya tenemos en casa. Hoy te vamos a dar toda la información necesaria para que repliques con facilidad y comas ¡delicioso!

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
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Preparación:
5 min
Cocción:
2 min
Total:
10 min
Porciones:
6
Una opción es hacer las albóndigas de carne picada con salsa roja, podés agregarle arroz blanco ¡muy rico!
Una opción es hacer las albóndigas de carne picada con salsa roja, podés agregarle arroz blanco ¡muy rico! Foto: Ph Magnific
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Las albóndigas de carne picada tienen una gran ventaja: se pueden cocinar en cantidad y conservar para otras comidas de la semana en el congelador. Esta receta se puede combinar con salsa roja, ensalada, pasta o puré. Además es una comida que nadie podría resistirse en invierno.

Aunque parecen una receta sencilla, hay algunos detalles que hacen la diferencia entre unas albóndigas secas y duras, o unas tiernas y con sabor. Hoy te vamos a compartir todos esos trucos para que queden muy ricas.

Una receta ideal para el invierno, te compartimos todos los detalles para que la puedas hacer en simples pasos. Foto: Ph Magnific

La base de esta receta es la carne picada. Al momento de comprarla, es importante elegir una carnicería de confianza, también es muy importante mantener la cadena de frío hasta llegar a casa. Según recomendaciones del SENASA, las carnes picadas son productos especialmente sensibles porque tienen una mayor superficie expuesta (porque son trozos pequeños de carne cortada) y deben conservarse refrigeradas hasta el momento de cocinarlas. Ya que son más sensibles para la contaminación.

Otro detalle importante es no dejar la carne demasiado tiempo a temperatura ambiente. Una vez preparada la mezcla para la receta, lo mejor es cocinarla o conservarla en la heladera hasta el momento de usarla.

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¿Cuál es el secreto para unas albóndigas tiernas?

Sazonar bien la mezcla, con sal, pimienta, provenzal, ajo , perejil picado. Se puede amasar la carne y no utilizar huevo, para que queden húmedas y sabrosas. Cuando amasamos la carne en nuestras recetas, se desarrolla una proteína llamada miosina, por ese motivo no hay que amasar más que dos minutos y listo.

El pan rallado ayuda a su textura y hace la receta más rendidora, aunque se puede prescindir de la misma.

Si querés pasar el invierno a gusto, esta receta ¡puede ser una gran opción! Foto: Ph Magnific

Otros dato a tener presente para la receta de albóndigas, la cebolla aporta humedad y sabor. Un buen tip es rallarla. El pan rallado ayuda a retener los jugos durante la cocción y el huevo funciona como unión de todos los ingredientes aunque no siempre necesites hacer las albóndigas con huevo.

La carne vacuna aporta proteínas de alto valor biológico, hierro y vitaminas del complejo B, nutrientes fundamentales para el organismo según datos de las Guías Alimentarias para la Población Argentina y el INTA.

Trucos para que las albóndigas de carne picada queden perfectas:

  • No trabajar demasiado la mezcla, no amasarla demás.
  • Se puede usar huevo.
  • Utilizar cebolla para aportar humedad.
  • Hacer todas las piezas del mismo tamaño.
  • Sellarlas primero para conservar sus jugos.
  • Cocinarlas completamente antes de consumir.

Ingredientes para las albóndigas de carne picada

  • 500 gramos de carne picada
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • Unas ramitas de perejil fresco
  • 1/2 taza de pan rallado
  • Sal, pimienta a gusto

Paso a Paso para unas deliciosas albóndigas

  1. Lavamos todas las verduras . Tomamos una tabla limpia y picamos la cebolla, el ajo y el perejil, reservamos. En otro recipiente colocamos la carne picada y agregamos todos los ingredientes.
  2. Mezclamos para integrar. Formamos las albóndigas con las manos apenas humedecidas. Hacemos pelotas del mismo tamaño para tener una cocción pareja
  3. En una sartén caliente con un poco de aceite doramos las albóndigas por todos sus lados. Una vez selladas, podemos terminar la cocción con salsa de tomate o simplemente servirlas así.

Las albóndigas son una de esas recetas que demuestran que no hace falta gastar demasiado para comer rico. Con pocos ingredientes y algunos cuidados simples, podés preparar una comida casera, nutritiva y perfecta para compartir en familia.

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.

RecetaComida
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

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