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Angelina Jolie, de 51 años, sobre el snack que la cautivó en Camboya: “Puedo comerme una bolsa de grillos como si fuera de papas”

A sus 51 años, la actriz renovó por completo su estilo de vida. La estrella de Hollywood reveló cómo dejó atrás el hábito de desayunar solo café, su exigente rutina de ejercicios y el peculiar snack proteico que descubrió en Camboya.

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Durante sus viajes a Camboya, Jolie descubrió en los grillos y otros insectos una alternativa de snack con alto contenido proteico y bajo en calorías.
Durante sus viajes a Camboya, Jolie descubrió en los grillos y otros insectos una alternativa de snack con alto contenido proteico y bajo en calorías.
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A sus 51 años, Angelina Jolie sostiene una rutina rigurosa de autocuidado enfocada en la alimentación equilibrada y la actividad física constante.

La reconocida actriz, admirada tanto por su destacada carrera cinematográfica como por su incansable labor humanitaria, atribuye su bienestar general a decisiones fundamentadas y a una disciplina sostenida a lo largo del tiempo.

En recientes declaraciones brindadas a Health, la estrella de Hollywood describió en detalle cómo construyó un estilo de vida centrado en el balance nutricional, la preparación física adecuada y la prevención en materia de salud.

De solo café a una dieta más variada: cómo cambió la rutina alimenticia de Angelina Jolie

En una etapa anterior de su vida, la actriz reconoció que su desayuno consistía únicamente en tomar café, una costumbre que terminó desechando con el tiempo. “Hace años solo tomaba un café por las mañanas. Poco después, entendí que este tipo de alimentación afectaba negativamente a mis niveles de energía”, explicó al recordar aquel hábito.

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Tras recibir recomendación profesional, decidió modificar radicalmente su régimen de alimentación. Comenzó a incorporar fuentes de proteína magra, priorizando carnes blancas como el pollo, el pavo y el pescado por encima de las carnes rojas y los productos procesados.

Angelina Jolie
Tras dejar atrás el hábito de desayunar solo café, la actriz incorporó proteínas magras, vegetales al vapor y cereales integrales a su menú diario.

En la misma línea, complementa su menú diario con vegetales al vapor, cereales integrales y frutas frescas, limitando al mínimo el consumo de sal y excluyendo por completo las grasas saturadas y los azúcares refinados.

Dentro de su rutina alimenticia, Jolie enfatiza la importancia de comer siempre en horarios regulares y evita picar entre comidas, a menos que existan indicaciones específicas de sus nutricionistas. Además, mantiene una hidratación adecuada y reemplazó de forma definitiva el café y los lácteos por leche vegetal y jugos naturales.

Comidas poco comunes: qué snack incorporó a partir de sus viajes a Camboya

Un elemento distintivo dentro de su dieta es la apertura hacia comidas poco comunes en el mundo occidental. Durante un viaje a Camboya, la actriz probó diversos tipos de insectos y decidió sumarlos de manera ocasional a su alimentación, valorando su elevado contenido proteico, su bajo aporte calórico y su riqueza en vitaminas y minerales.

A la hora de hablar de sus preferencias gastronómicas no convencionales, la estrella dejó una frase reveladora: “Puedo comerme una bolsa de grillos como si fuera de papas”. Además de estos exóticos grillos, Jolie también ha destacado su preferencia por otros snacks nutritivos, como las hormigas o los gusanos, integrándolos en su experiencia culinaria.

Angelina Jolie. Foto: Instagram/@angelinajolie.
Angelina Jolie mantiene a sus 51 años un estilo de vida centrado en la disciplina, el balance nutricional y la actividad física constante.

Qué tipo de rutina y enfoque de ejercicios sumó a su cotidianeidad

El bienestar integral de Jolie trasciende lo que consume en la mesa. Su rutina de ejercicios integra disciplinas como el yoga y el kickboxing, actividad que realiza tres veces a la semana bajo la guía de su entrenador Magnus Lygback.

Para estructurar sus sesiones, suele elegir el formato de circuit training, una metodología que implica una secuencia ordenada de ejercicios para trabajar distintos grupos musculares, alternando fuerza, resistencia y flexibilidad.

Este método optimiza el tiempo y la intensidad, lo que le permite obtener resultados visibles en tonificación y condición física sin recurrir a rutinas extenuantes. Por otro lado, reserva las artes marciales para entrenamientos específicos requeridos por compromisos cinematográficos, especialmente durante rodajes de películas de acción.

El abandono del tabaco y el alcohol, sumados a la planificación alimentaria y la práctica física sostenida, constituyen los pilares fundamentales de su transformación en la última década.

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