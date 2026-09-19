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Francis Mallmann, chef de 70 años, sobre la entraña: “Se asa con la parrilla sobre las brasas, recomiendo dos minutos de cada lado”

El chef argentino explicó cómo lograr una entraña crocante y jugosa, y por qué no conviene retirar toda la grasa antes de cocinarla.

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Francis Mallmann, chef de 70 años, sobre la entraña: “Se asa con la parrilla sobre las brasas, recomiendo dos minutos de cada lado”.
Francis Mallmann, chef de 70 años, sobre la entraña: “Se asa con la parrilla sobre las brasas, recomiendo dos minutos de cada lado”. Foto: Gemini
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La entraña es uno de los cortes más buscados en la parrilla argentina, y según Francis Mallmann, tiene una lógica de cocción que la diferencia del resto. El chef, reconocido por su dominio del fuego y la carne, compartió su método para lograr una entraña perfecta: cocción rápida, calor intenso y atención al punto justo.

Mallmann aconsejó colocar la parrilla directamente sobre las brasas y cocinar la entraña apenas dos minutos de cada lado. El secreto, según explicó, está en observar la superficie: “Cuando un lado adquiere crocancia, debe darse vuelta de inmediato”. Así, se consigue una textura dorada por fuera y jugosa por dentro, sin prolongar innecesariamente la cocción.

Los pasos clave para preparar entraña según Mallmann

El chef resumió su técnica en tres pasos simples:

  1. Ubicar la parrilla sobre las brasas, sin distancia.
  2. Cocinar la entraña durante dos minutos de cada lado.
  3. Dar vuelta la carne apenas la superficie esté crocante.

Mallmann también se refirió a la grasa de los cortes y aclaró que no siempre es necesario retirarla antes de asar. “Mucha gente me pregunta si es necesario sacarla toda y yo les digo que, a veces, es mejor dejarla y que la parrilla haga lo suyo”, sostuvo. Dejar parte de la grasa puede aportar sabor y mejorar la textura final.

Cima o falsa entraña. Foto: Unsplash.
Cima o falsa entraña. Foto: Unsplash.

Por qué la entraña necesita una cocción distinta

Para Mallmann, los cortes pequeños como la entraña o la tira de asado requieren una cocción diferente a la de los cortes grandes. “Son cortes que se hacen cerca del fuego con mucho calor”, explicó. La clave está en aprovechar el calor intenso y el contacto directo con las brasas para lograr una superficie crocante y un interior tierno.

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