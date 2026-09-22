Ana Monardes, veterinaria: “El tiempo de corte de uñas en gatos es muy relativo, ya que depende de la actividad de la mascota y el ritmo de crecimiento”

Cómo cortarle correctamente las uñas a u gato, según los expertos Foto: Pinterest

Cortarle la uñas a un gato puede ser una actividad de alto riesgo, especialmente si no está acostumbrado a que le toquen sus patitas. Sin embargo, hacerlo requiere mucha paciencia, pero con las herramientas y la técnica adecuada, es posible realizarlo en casa, evitando accidentes.

El momento del corte no es igual para todos los gatos. El ritmo de crecimiento de las uñas y el nivel de actividad de cada animal influyen directamente en la frecuencia con la que necesita este cuidado. Según Ana Monardes, especialista y médica veterinaria, el intervalo puede ser muy diferente de una mascota a otra. Por eso, más que seguir un calendario estricto, es importante observar el estado de las uñas y controlar su crecimiento.

Cada cuánto hay que cortarle las uñas a un gato

Según informó la veterinaria Monardes, no existe una frecuencia única que funcione para todos los gatos. Algunos pueden necesitar un corte cada pocas semanas, mientras que otros pueden pasar más tiempo sin necesitarlo.

“El tiempo de corte de uñas es muy relativo, ya que depende de la actividad de la mascota y el ritmo de crecimiento de las uñas. Puede variar desde las dos semanas, al mes o incluso más”, explicó la médica. De hecho, en el caso de los gatos, utilizan mucho sus rascadores pueden desgastar naturalmente parte de sus uñas. Aun así, es conveniente revisarlas de manera periódica, especialmente las de las patas delanteras.

Cómo cortarle correctamente las uñas a un gato, según los expertos Foto: Pinterest

Si las uñas están demasiado largas, pueden engancharse con telas, muebles o juguetes y generar molestias. En algunos casos, incluso pueden curvarse y terminar clavándose en las almohadillas, por lo que es muy importante mantenerlas cortas para evitar accidentes e incluso infecciones indeseables.

Cuál es el elemento necesario para cortar las uñas de los gatos

Antes de comenzar, es fundamental contar con una herramienta diseñada para mascotas. No se recomienda utilizar un cortaúñas para personas, ya que la forma de las uñas de los animales requiere una herramienta adaptada.

“Siempre se recomienda utilizar un cortaúñas apropiado para su especie, ya que están fabricados especialmente para la anatomía de la uña, con mangos de goma para evitar resbalar y sea más seguro, rápido de utilizar y con topes, para no pasar a llevar el nervio que posee la uña”, enfatizó la veterinaria.

Los cortaúñas para mascotas suelen estar fabricados en acero inoxidable y pueden incorporar mangos de goma para facilitar el agarre. Algunos modelos también cuentan con un tope que ayuda a controlar hasta dónde realizar el corte.

Cómo cortarle correctamente las uñas a u gato, según los expertos Foto: Pinterest

Cómo cortarle las uñas a un gato paso a paso

Para que el procedimiento sea más sencillo, lo mejor es elegir un momento en el que el gato esté tranquilo. No conviene intentar cortarle las uñas mientras está jugando, alterado o intenta escapar.

1. Elegir un lugar tranquilo

Buscá un espacio silencioso y con buena iluminación. El gato debe sentirse cómodo y no estar rodeado de estímulos que puedan ponerlo nervioso.

2. Dejar que se acostumbre al cortauñas

Antes de cortar, acercá la herramienta y dejá que el gato la vea y la huela. Si nunca utilizó un cortaúñas, este paso puede ayudar a reducir el miedo. También es recomendable tocar suavemente sus patas durante algunos días antes del primer corte para que se acostumbre al contacto.

3. Sujetar suavemente una de sus patas

Tomá la pata con cuidado, sin apretar. Presioná suavemente la almohadilla para que la uña salga hacia afuera. Es importante mantener al animal cómodo. Si intenta escapar o se muestra demasiado nervioso, es preferible hacer una pausa y continuar más tarde.

4. Identificar hasta dónde cortar

Este es el paso más importante. Las uñas de los gatos tienen una zona interna donde se encuentran vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Esa parte no debe cortarse.

La zona que se debe recortar es únicamente la punta transparente o curva de la uña. Hay que evitar avanzar hacia la zona rosada, conocida habitualmente como el “nervio” o quick.

5. Cortar solamente la punta

Colocá el cortaúñas de manera firme y realizá un corte pequeño. Es preferible retirar poco y repetir el procedimiento más adelante antes que cortar demasiado de una sola vez. No es necesario dejar las uñas extremadamente cortas. El objetivo es quitar la parte sobrante y mantenerlas en una longitud segura.

6. Revisar todas las uñas

Una vez terminado el corte, revisá las patas para comprobar que no haya bordes demasiado largos o puntiagudos. No siempre es necesario cortar todas las uñas en una única sesión. Si el gato se pone nervioso, se puede terminar el procedimiento en otro momento.

7. Premiar al gato después

Al finalizar, es recomendable darle una recompensa, como un snack apropiado para mascotas o una sesión de mimos si disfruta del contacto. De esta manera, el gato puede asociar el corte de uñas con una experiencia positiva y será más fácil repetir el procedimiento en el futuro.

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Qué hacer si el gato no se deja cortar las uñas

Si el gato se muestra agresivo, muy nervioso o intenta escapar constantemente, no conviene forzarlo. Una mala experiencia puede hacer que rechace todavía más el procedimiento en próximas ocasiones. En esos casos, se puede acostumbrarlo progresivamente al contacto con las patas y al cortauñas, realizando sesiones muy breves. Si aun así resulta imposible, lo más seguro es recurrir a un veterinario o a un profesional especializado.

El objetivo no es solamente mantener las uñas cortas, sino realizar el procedimiento sin generar dolor ni estrés en la mascota. Con una herramienta adecuada, movimientos tranquilos y cortes pequeños, el cuidado puede convertirse en una rutina sencilla y segura.