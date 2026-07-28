Startups AI-native: por qué las empresas creadas con inteligencia artificial crecen más rápido en América Latina

El crecimiento de las startups con IA en su ADN. Foto: Magnific

La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta para optimizar procesos o mejorar productos existentes. Una nueva generación de empresas está demostrando que el verdadero cambio ocurre cuando la IA forma parte del ADN del negocio desde su nacimiento. Se trata de las denominadas startups AI-native, organizaciones que fueron concebidas alrededor de esta tecnología y cuyo modelo de negocio no podría existir sin ella.

Esta tendencia fue analizada en el informe “Engines of Growth” (Motores de Crecimiento), elaborado por Amazon Web Services (AWS), que recopiló las respuestas de más de 3.200 fundadores y líderes de startups de 20 países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

El crecimiento de las startups con IA en su ADN.

Las startups AI-native crecen a un ritmo récord

Uno de los principales hallazgos del estudio es la velocidad con la que estas empresas logran expandirse. Según el informe, las startups AI-native alcanzan una valuación de 1.000 millones de dólares en apenas 3,5 años, aproximadamente la mitad del tiempo que necesitaban las startups tecnológicas antes de la irrupción de la inteligencia artificial generativa.

Además de crecer más rápido, estas compañías operan con equipos más reducidos y registran niveles de ingresos por empleado significativamente superiores a los de generaciones anteriores de empresas emergentes.

América Latina acelera la adopción de la inteligencia artificial

El fenómeno ya tiene un fuerte impacto en América Latina. De acuerdo con AWS, las startups AI-native de la región registran un crecimiento promedio del 145% anual en sus ingresos y tienen 4,9 veces más probabilidades de superar el millón de dólares de facturación anual que el resto del ecosistema emprendedor. No solo eso, sino que la madurez tecnológica también marca una diferencia importante:

El 95% espera que la inteligencia artificial impulse directamente el crecimiento de sus ingresos.

El 90% afirma haber mejorado su productividad gracias a la IA.

El 59% utiliza inteligencia artificial para respaldar la toma de decisiones estratégicas.

El 97% opera sobre infraestructura en la nube y cuenta con especialistas dedicados al desarrollo de IA.

Estos indicadores reflejan un ecosistema cada vez más preparado para competir en un mercado global impulsado por tecnologías inteligentes.

México lidera el crecimiento regional

Dentro de América Latina, México aparece como uno de los mercados más dinámicos para este tipo de empresas.

Las startups AI-native mexicanas registran un crecimiento promedio del 146% anual en ingresos, impulsado principalmente por el uso de inteligencia artificial para personalizar la experiencia de los clientes. Mientras que el 60% de estas compañías utiliza IA para adaptar sus servicios, solo el 38% de las startups tradicionales del país hace lo mismo.

Además, casi la mitad genera más de 400.000 dólares de ingresos por empleado, una cifra que prácticamente duplica el promedio del resto del ecosistema emprendedor mexicano.

La IA impulsa sectores más allá de la tecnología

Otro dato relevante del estudio es que las startups AI-native no se concentran exclusivamente en el sector tecnológico.

A nivel mundial, los servicios financieros representan el 20% de estas empresas, seguidos por salud y ciencias de la vida (19%), tecnología (19%) y energía (9%).

El crecimiento de las startups con IA en su ADN. Foto: Magnific

Esto demuestra que la inteligencia artificial se está convirtiendo en un motor de transformación para industrias tradicionales, permitiendo desarrollar soluciones más eficientes, automatizar procesos y mejorar la toma de decisiones.

Para acompañar este crecimiento, AWS ofrece infraestructura en la nube escalable, acceso a distintos modelos de IA, herramientas para optimizar costos y una red de socios tecnológicos que facilita el paso desde el desarrollo de un prototipo hasta la implementación comercial.

El informe concluye que el futuro de las empresas más innovadoras de América Latina no consiste en adaptarse a la inteligencia artificial, sino en nacer directamente sobre ella, aprovechando una base tecnológica que acelera el crecimiento y redefine la competitividad de toda la región.