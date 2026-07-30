Cómo es la nueva estafa virtual: te rompen el vidrio del auto, te roban los datos personales y acceden a tus cuentas bancarias

Nueva estafa virtual. Foto: x/XDecretoOK

Una nueva modalidad de estafa comenzó a generar preocupación entre los conductores. Los delincuentes rompen de manera intencional el espejo retrovisor de un vehículo y dejan una nota con un supuesto contacto para solucionar el inconveniente. Sin embargo, detrás de ese mensaje se esconde un engaño que puede terminar con el robo de datos personales y el acceso a cuentas bancarias.

Cómo funciona la estafa del espejito roto

La estafa empieza cuando el dueño del auto encuentra el espejito y una nota escrita a mano. En ella, los estafadores aseguran haber provocado el daño por error y dejan un número de teléfono o un código QR para que el propietario se comunique y coordine el pago de la reparación.

Al llamar o escanear el código, la víctima es derivada a un sitio falso o mantiene contacto con los que se hacen pasar por compañías de seguros o particulares dispuestos a hacerse cargo del arreglo.

En ese momento se solicitan datos personales, información bancaria o mandan enlaces falsos para “gestionar el reintegro”. En algunos casos, también piden instalar aplicaciones de acceso remoto en el celular, lo que les permite controlar el dispositivo y vaciar cuentas bancarias.

Nueva estafa virtual.

Qué buscan los estafadores con esta nueva modalidad

El objetivo principal es obtener información sensible, como:

Datos de tarjetas de crédito o débito.

Claves de home banking.

Códigos de verificación enviados por SMS o aplicaciones.

Acceso remoto al teléfono o la computadora.

Con esos datos, los delincuentes pueden ingresar a cuentas bancarias, realizar transferencias, solicitar préstamos o efectuar compras sin autorización.

Cómo evitar caer en esta modalidad

Para reducir el riesgo, especialistas en ciberseguridad recomiendan:

No llamar a números desconocidos que aparezcan en notas dejadas en el vehículo.

No escanear códigos QR de origen desconocido.

Nunca compartir claves , códigos de seguridad o datos bancarios.

No instalar aplicaciones por indicación de supuestos representantes de seguros o bancos.

Si el auto sufrió un daño, contactar directamente a la empresa de seguros utilizando los canales oficiales.

Nueva estafa virtual. Foto: captura video.

Ante cualquier sospecha, denunciar el hecho a las autoridades y al banco para proteger las cuentas. “Cuando ingresás tus datos, les permitís el acceso a tus cuentas. Para evitar ser víctima de estas estafas, verificá directamente con tu aseguradora y no sigas las instrucciones de la nota”, explicó el efectivo policial.

Qué hacer si ya compartiste información

Si una persona brindó datos personales o bancarios tras este tipo de contacto, lo recomendable es comunicarse de inmediato con su banco para bloquear cuentas o tarjetas, cambiar todas las contraseñas y denunciar el incidente. También es aconsejable revisar los movimientos de las cuentas y realizar la denuncia correspondiente para intentar evitar nuevas maniobras fraudulentas.

“Si desconfiás o tenés alguna duda, acercate a la comisaría más cercana o comunicate con el 911”, agregó.