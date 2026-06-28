El mensaje de Benicio, hijo de Ernestina Pais, tras despedir a su mamá: el gesto que emocionó a todos

Benicio y Ernestina Pais Foto: Instagram @benicioguyot

La despedida de Ernestina Pais dejó una profunda tristeza en el ambiente artístico argentino y, especialmente, en su círculo más íntimo. La conductora y actriz falleció a los 54 años luego de un trágico siniestro vial en San Isidro, cuando el auto que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa, según informaron distintos medios nacionales.

Horas después del funeral, Benicio Guyot Pais, su único hijo, eligió expresarse públicamente a través de sus redes sociales. Sin grandes discursos ni explicaciones extensas, el joven compartió un gesto cargado de emoción: una imagen de su madre acompañada por un corazón rojo y, más tarde, una foto propia junto a una frase breve pero contundente: “Gracias a todos por los mensajes hermosos”.

Benicio Guyot Pais agradeció el apoyo tras la muerte de su madre

El mensaje de Benicio llegó luego de una jornada atravesada por el dolor. Familiares, amigos y figuras del espectáculo acompañaron los restos de Ernestina Pais en una ceremonia que comenzó en una casa velatoria de Villa Crespo y continuó en el Cementerio de la Chacarita, donde recibió sepultura en el Panteón de Actores.

El mensaje de Benicio, el hijo de Ernestina Pais Foto: Instagram @benicioguyot

La presencia de Benicio fue una de las imágenes más conmovedoras del último adiós. De acuerdo con las crónicas publicadas, el joven participó del traslado del féretro junto a sus familiares, en una despedida íntima, marcada por la emoción y el acompañamiento de quienes compartieron distintos momentos de la vida personal y profesional de Ernestina.

Su agradecimiento en Instagram reflejó el impacto que tuvo la noticia en el público. Desde que se conoció el fallecimiento de la conductora, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño, recuerdos y despedidas de colegas, amigos y seguidores que destacaron su trayectoria, su personalidad y su lugar en la televisión argentina.

La emotiva carta que Benicio le había dedicado a Ernestina Pais

Antes de ese agradecimiento, Benicio ya había compartido una carta profundamente personal para despedir a su mamá. En ese texto, recordó los momentos cotidianos que lo unían a Ernestina, sus muestras constantes de afecto y la huella que dejó en su vida.

El joven también destacó la pasión con la que su madre encaraba cada proyecto y la autenticidad que la caracterizaba. En sus palabras, quedó reflejado no solo el dolor por la pérdida, sino también el orgullo por la persona que fue Ernestina fuera de las cámaras.

La carta tuvo una fuerte repercusión porque mostró una faceta íntima de la conductora: la de una madre presente, expresiva y afectuosa. Aunque Ernestina fue durante años una figura pública reconocida, el mensaje de su hijo reveló el costado más privado de ese vínculo familiar.

Una despedida acompañada por familiares, amigos y colegas

El funeral de Ernestina Pais reunió a personalidades del espectáculo y de los medios. Entre quienes se acercaron a despedirla estuvieron figuras como Romina Gaetani, José María Muscari, Gastón Pauls, Diego Ramos, Dalma Maradona, Julieta Ortega, Malena Guinzburg y Rafael Ferro, entre otros colegas y allegados.

El último adiós a Ernestina Pais: Foto: Infobae.

Romina Gaetani, quien compartía elenco con Ernestina en la obra El divorcio del año, fue una de las personas que se mostró más conmovida. La actriz recordó el vínculo que había construido con ella y la definió como una compañera importante en un momento personal difícil.

También José María Muscari, director de la obra en la que participaba Ernestina, la recordó como una persona luminosa y atravesando una etapa de proyectos laborales y personales.

El legado de Ernestina Pais en la televisión argentina

Ernestina Pais fue una de las comunicadoras más reconocidas de la televisión argentina. Su carrera incluyó ciclos populares como Caiga Quien Caiga, donde se destacó como una de las pocas mujeres en ocupar un rol central dentro del histórico formato, además de participaciones en programas como Mañanas Informales, Desayuno Americano e Intratables.

En los últimos años también había incursionado con fuerza en el teatro. Al momento del siniestro, formaba parte de la obra El divorcio del año, que se presentaba en el Teatro Niní Marshall de Tigre.

Su muerte generó conmoción porque ocurrió en un momento en el que se encontraba activa profesionalmente y rodeada de nuevos proyectos. Para muchos colegas, su partida resultó inesperada y dolorosa, no solo por su trayectoria pública, sino por los lazos personales que había construido dentro del ambiente artístico.

El dolor de Benicio y una frase que resumió el cariño recibido

En medio de la exposición pública que generó la noticia, Benicio eligió responder con sobriedad. Su frase,“Gracias a todos por los mensajes hermosos”, funcionó como una síntesis del momento: el dolor de un hijo que acaba de despedir a su madre y, al mismo tiempo, el reconocimiento al afecto recibido por miles de personas.

La imagen de Ernestina, el corazón rojo y el agradecimiento posterior construyeron una despedida íntima, sencilla y profundamente emotiva. En una jornada marcada por las lágrimas, los abrazos y los recuerdos, el mensaje de Benicio se convirtió en uno de los gestos más sentidos tras la muerte de Ernestina Pais.