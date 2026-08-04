María Becerra se emocionó por la vuelta de Virginia Lago a la TV: “Me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá”

María Becerra emocionada por la vuelta de Virginia Lago a la televisión Foto: Captura

El regreso de Virginia Lago a la televisión argentina no solo despertó la nostalgia en los televidentes, sino que además, llegó al corazón de María Becerra, quien recordó en sus historias de Instagram una escena familiar de cuando era una niña y expresó además su cariño por la actriz y conductora.

La cantante compartió una imagen de Virginia durante la nueva emisión de “Historias de Corazón” y recordó con mucha emoción el momento en el que la veían junto a su mamá y su abuela, quien seguía de cerca el ciclo todas las tardes. “Qué recuerdos más lindos me desbloqueó esto”, escribió.

“Recuerdo que allá por el 2012/13/14, me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce que te saludaba y se comía su picadita, sus masitas o se tomaba su famoso ‘vinito’“, recordó María acompañando la publicación con un corazón rojo.

María Becerra emocionada por la vuelta de Virginia Lago a la televisión Foto: Captura

La artista cerró su publicación con una promesa para la conductora: “Me voy a poner la tele cada vez que pueda a la hora que estás vos, reina hermosa”. El mensaje rápidamente se viralizó entre los seguidores de ambas, quienes celebraron el regreso de uno de los rostros más queridos de la televisión argentina.

Virginia Lago volvió a la televisión después de once años con “Historias de Corazón”, para emitir “Avenida Brasil”

El regreso de Virginia Lago se concretó este lunes con una nueva etapa de “Historias de Corazón”, el clásico ciclo que había dejado de emitirse en 2015 luego de varios años acompañando a las familias argentinas durante las tardes emitiendo películas, novelas y miles de historias para reír y llorar.

María Becerra emocionada por la vuelta de Virginia Lago a la televisión Foto: Captura

Visiblemente emocionada, la actriz saludó al público con un mensaje que conmovió a la audiencia. “Juro que me tiemblan las piernas. Tanto tiempo... Gracias por estar allí. Estoy realmente emocionada. Los abrazo fuerte, fuerte, fuerte y vamos a compartir pedacitos de vida”, expresó al comienzo del programa con su característica voz calma,

La vuelta de “Historias de Corazón” forma parte de la nueva programación vespertina de Telefe y llegó junto al reestreno de "Avenida Brasil", la exitosa telenovela brasileña que en su primera emisión consiguió altos niveles de audiencia y se convirtió en un fenómeno televisivo.

Avenida Brasil 2: quiénes vuelven, quiénes no y cuándo se estrenaría la esperada secuela

Más de una década después de convertirse en un fenómeno televisivo, Avenida Brasil vuelve a estar en boca de todos. La ficción brasileña, estrenada originalmente en 2012, fue uno de los grandes éxitos de Globo y logró trascender fronteras gracias a una historia cargada de venganza, secretos familiares, romance y personajes inolvidables. Ahora, la posibilidad de una segunda parte vuelve a encender la expectativa entre los fanáticos del melodrama latinoamericano.

La nueva etapa, conocida popularmente como Avenida Brasil 2, se encuentra vinculada al regreso del universo creado por João Emanuel Carneiro, autor de la historia original. Según la información publicada, Globo trabaja en la continuidad de aquella trama que dejó una marca fuerte en Brasil y en varios países donde fue emitida, incluida Argentina.