Nuevos molinetes en el Tren Sarmiento: cómo funcionarán y qué pasará con la tarjeta SUBE

Trenes Argentinos Foto: alertatransito

Los pasajeros del Tren Sarmiento comenzaron a notar una importante novedad en algunas de las estaciones más transitadas de la línea: la instalación de nuevos molinetes y lectores electrónicos.

Los dispositivos ya pueden observarse en estaciones como Once, Caballito y Ramos Mejía, pero esto no significa que todas sus funciones estén disponibles. Por el momento, los usuarios deben continuar utilizando la tarjeta SUBE para ingresar y abonar sus viajes.

La renovación forma parte de un proceso destinado a modernizar el sistema de cobro del transporte público. Cuando los equipos sean habilitados, permitirán utilizar diferentes alternativas de pago y reducirán la dependencia de una única tarjeta.

Cómo funcionan los nuevos molinetes del Tren Sarmiento

Los nuevos lectores cuentan con tecnología NFC y contactless, un sistema que permite efectuar pagos con solo acercar una tarjeta o dispositivo compatible.

Trenes Argentinos Foto: alertatransito

Una vez habilitados, los pasajeros podrían pagar el boleto utilizando:

Tarjetas de débito sin contacto.

Tarjetas de crédito contactless.

Tarjetas prepagas compatibles.

Celulares con tecnología NFC.

Relojes inteligentes vinculados a una billetera digital.

La tarjeta SUBE tradicional.

El funcionamiento será similar al de otros sistemas de pago electrónico. El usuario deberá acercar la tarjeta, el teléfono o el reloj al lector. Si la operación es aprobada, el molinete permitirá el ingreso y emitirá una confirmación visual o sonora.

¿Ya se puede pagar el Sarmiento con tarjeta o celular?

Todavía no. Aunque el nuevo equipamiento ya fue instalado en algunas estaciones, los lectores aún no se encuentran habilitados para recibir pagos con tarjetas bancarias, teléfonos celulares o relojes inteligentes.

Tren Sarmiento; Trenes Argentinos Foto: Reddit

Hasta que las autoridades comuniquen oficialmente su puesta en funcionamiento, los pasajeros deberán llevar consigo la SUBE con saldo disponible.

La instalación de los molinetes representa una etapa previa de la modernización. La activación podría realizarse de manera gradual, por lo que no necesariamente comenzará al mismo tiempo en todas las estaciones de la línea.

La tarjeta SUBE seguirá funcionando

La incorporación de nuevas formas de pago no implicará la desaparición de la SUBE. La tarjeta continuará vigente y podrá utilizarse normalmente en el Tren Sarmiento y en los demás servicios donde sea aceptada.

Este punto es importante para los usuarios que reciben Tarifa Social Federal, boleto estudiantil u otros beneficios personales, debido a que los descuentos vinculados a la SUBE no siempre se aplican automáticamente cuando se paga con una tarjeta bancaria.

Por ese motivo, antes de elegir otro medio de pago será conveniente verificar si existen diferencias en el precio final del boleto o en los beneficios disponibles.

Cómo se cobrará el boleto según el recorrido

Una de las principales particularidades del tren es que el valor del pasaje puede variar de acuerdo con la distancia recorrida. El sistema deberá registrar tanto la estación de ingreso como la de salida para calcular correctamente la tarifa.

Cuando se habilite el pago contactless, será fundamental utilizar la misma tarjeta o dispositivo al entrar y al salir. Por ejemplo, si el ingreso se valida con un celular, lo recomendable será usar ese mismo teléfono para marcar la salida.

Todavía se esperan precisiones oficiales sobre qué sucederá cuando un pasajero no registre correctamente el final de su viaje o cuando combine diferentes medios de pago durante el trayecto.

Qué ventajas tendrán los pasajeros

La modernización de los molinetes podría facilitar los viajes, especialmente para quienes olviden la SUBE o no tengan saldo disponible.

Entre las principales ventajas se encuentran:

Más alternativas para pagar el pasaje.

Menor dependencia del saldo precargado.

Accesos más rápidos mediante tecnología sin contacto.

Posibles promociones o reintegros bancarios.

Mayor facilidad para turistas y pasajeros ocasionales.

Continuidad de la SUBE para quienes prefieran seguir utilizándola.

Sin embargo, las promociones dependerán de cada banco o billetera digital. Estos beneficios no deben confundirse con los descuentos oficiales relacionados con la Tarifa Social o el boleto estudiantil.

Qué deben saber los usuarios antes de viajar

La aparición de los nuevos molinetes anticipa un cambio relevante para la Línea Sarmiento, pero la transición no será inmediata.

Hasta que exista un anuncio oficial, los pasajeros deberán continuar utilizando la tarjeta SUBE para pagar sus viajes. En el futuro, la posibilidad de abonar con tarjetas, celulares y relojes inteligentes ofrecerá más comodidad y permitirá elegir el medio de pago más conveniente.

El desafío será garantizar que el cobro por distancia funcione correctamente, que la información sea clara y que las nuevas opciones convivan con los beneficios sociales vigentes.