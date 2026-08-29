comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Nuevos molinetes en el Tren Sarmiento: cómo funcionarán y qué pasará con la tarjeta SUBE

Los dispositivos comenzaron a llamar la atención de los pasajeros en estaciones como Once, Caballito y Ramos Mejía. Incorporan tecnología sin contacto, aunque todavía no se encuentran habilitados para pagar los viajes.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Trenes Argentinos
Trenes Argentinos Foto: alertatransito
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los pasajeros del Tren Sarmiento comenzaron a notar una importante novedad en algunas de las estaciones más transitadas de la línea: la instalación de nuevos molinetes y lectores electrónicos.

Los dispositivos ya pueden observarse en estaciones como Once, Caballito y Ramos Mejía, pero esto no significa que todas sus funciones estén disponibles. Por el momento, los usuarios deben continuar utilizando la tarjeta SUBE para ingresar y abonar sus viajes.

La renovación forma parte de un proceso destinado a modernizar el sistema de cobro del transporte público. Cuando los equipos sean habilitados, permitirán utilizar diferentes alternativas de pago y reducirán la dependencia de una única tarjeta.

Cómo funcionan los nuevos molinetes del Tren Sarmiento

Los nuevos lectores cuentan con tecnología NFC y contactless, un sistema que permite efectuar pagos con solo acercar una tarjeta o dispositivo compatible.

Contenido Recomendado

Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este viernes 28 de agosto de 2026

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este viernes 28 de agosto de 2026

Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este jueves 27 de agosto de 2026

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este jueves 27 de agosto de 2026
Nuevos dispositvos
Trenes Argentinos Foto: alertatransito

Una vez habilitados, los pasajeros podrían pagar el boleto utilizando:

  • Tarjetas de débito sin contacto.
  • Tarjetas de crédito contactless.
  • Tarjetas prepagas compatibles.
  • Celulares con tecnología NFC.
  • Relojes inteligentes vinculados a una billetera digital.
  • La tarjeta SUBE tradicional.

El funcionamiento será similar al de otros sistemas de pago electrónico. El usuario deberá acercar la tarjeta, el teléfono o el reloj al lector. Si la operación es aprobada, el molinete permitirá el ingreso y emitirá una confirmación visual o sonora.

¿Ya se puede pagar el Sarmiento con tarjeta o celular?

Todavía no. Aunque el nuevo equipamiento ya fue instalado en algunas estaciones, los lectores aún no se encuentran habilitados para recibir pagos con tarjetas bancarias, teléfonos celulares o relojes inteligentes.

Tren Sarmiento; Trenes Argentinos Foto: Reddit

Hasta que las autoridades comuniquen oficialmente su puesta en funcionamiento, los pasajeros deberán llevar consigo la SUBE con saldo disponible.

La instalación de los molinetes representa una etapa previa de la modernización. La activación podría realizarse de manera gradual, por lo que no necesariamente comenzará al mismo tiempo en todas las estaciones de la línea.

La tarjeta SUBE seguirá funcionando

La incorporación de nuevas formas de pago no implicará la desaparición de la SUBE. La tarjeta continuará vigente y podrá utilizarse normalmente en el Tren Sarmiento y en los demás servicios donde sea aceptada.

Este punto es importante para los usuarios que reciben Tarifa Social Federal, boleto estudiantil u otros beneficios personales, debido a que los descuentos vinculados a la SUBE no siempre se aplican automáticamente cuando se paga con una tarjeta bancaria.

Por ese motivo, antes de elegir otro medio de pago será conveniente verificar si existen diferencias en el precio final del boleto o en los beneficios disponibles.

Cómo se cobrará el boleto según el recorrido

Una de las principales particularidades del tren es que el valor del pasaje puede variar de acuerdo con la distancia recorrida. El sistema deberá registrar tanto la estación de ingreso como la de salida para calcular correctamente la tarifa.

Cuando se habilite el pago contactless, será fundamental utilizar la misma tarjeta o dispositivo al entrar y al salir. Por ejemplo, si el ingreso se valida con un celular, lo recomendable será usar ese mismo teléfono para marcar la salida.

Todavía se esperan precisiones oficiales sobre qué sucederá cuando un pasajero no registre correctamente el final de su viaje o cuando combine diferentes medios de pago durante el trayecto.

Qué ventajas tendrán los pasajeros

La modernización de los molinetes podría facilitar los viajes, especialmente para quienes olviden la SUBE o no tengan saldo disponible.

Entre las principales ventajas se encuentran:

  • Más alternativas para pagar el pasaje.
  • Menor dependencia del saldo precargado.
  • Accesos más rápidos mediante tecnología sin contacto.
  • Posibles promociones o reintegros bancarios.
  • Mayor facilidad para turistas y pasajeros ocasionales.
  • Continuidad de la SUBE para quienes prefieran seguir utilizándola.

Sin embargo, las promociones dependerán de cada banco o billetera digital. Estos beneficios no deben confundirse con los descuentos oficiales relacionados con la Tarifa Social o el boleto estudiantil.

Qué deben saber los usuarios antes de viajar

La aparición de los nuevos molinetes anticipa un cambio relevante para la Línea Sarmiento, pero la transición no será inmediata.

Hasta que exista un anuncio oficial, los pasajeros deberán continuar utilizando la tarjeta SUBE para pagar sus viajes. En el futuro, la posibilidad de abonar con tarjetas, celulares y relojes inteligentes ofrecerá más comodidad y permitirá elegir el medio de pago más conveniente.

El desafío será garantizar que el cobro por distancia funcione correctamente, que la información sea clara y que las nuevas opciones convivan con los beneficios sociales vigentes.

Tren Línea SarmientoTransporte públicoSUBE
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Identificaron a Alejandro Jerez, el operario secuestrado en 1976 durante la última dictadura militar:ya son 30 los hallazgos en La Perla

    Identificaron a Alejandro Jerez, el operario secuestrado en 1976 durante la última dictadura militar: ya son 30 los hallazgos en La Perla

  2. Jubilados podrán viajar gratis en subte con el DNI:cómo será el nuevo trámite, requisitos y fecha de implementación

    Jubilados podrán viajar gratis en subte con el DNI: cómo será el nuevo trámite, requisitos y fecha de implementación

  3. Avanza el nuevo túnel hacia Aeroparque:la obra que transformará el norte de Buenos Aires

    Avanza el nuevo túnel hacia Aeroparque: la obra que transformará el norte de Buenos Aires

  4. “Ciclo rodados”:la nueva alternativa de movilidad que se viene en Ciudad de Buenos Aires

    “Ciclo rodados”: la nueva alternativa de movilidad que se viene en Ciudad de Buenos Aires

  5. Outlets en Villa Crespo:más de 80 locales liquidan ropa con descuentos de hasta 70% por un solo día

    Outlets en Villa Crespo: más de 80 locales liquidan ropa con descuentos de hasta 70% por un solo día
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval:los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval: los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

Economía

Créditos hipotecarios ANSES 2026:requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

Créditos hipotecarios ANSES 2026: requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Internacionales

Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela:“Duplica las reservas de EE.UU”

Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela: “Duplica las reservas de EE.UU”

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos:sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Giro industrial:Volkswagen negocia fabricar partes de la Cúpula de Hierro de Israel en Alemania

Inflación en Estados Unidos:el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”