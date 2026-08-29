Tiene su propia fiesta bonaerense, pero su origen es un misterio: la sorprendente historia de la pastafrola

Fiesta de la pastafrola Foto: informenorte

Una masa dorada, un corazón abundante de dulce y las inconfundibles tiras cruzadas que permiten reconocerla desde lejos. La pastafrola parece una preparación sencilla, pero detrás de cada porción existe una historia marcada por migraciones, adaptaciones familiares y distintas teorías sobre su verdadero origen.

En Argentina se convirtió en mucho más que una tarta. Está presente en panaderías, reuniones familiares y tardes de mate. Sin embargo, a pesar de su enorme popularidad, su partida de nacimiento continúa siendo un misterio gastronómico.

¿Dónde nació realmente la pastafrola?

La teoría más aceptada sostiene que la pastafrola argentina desciende de la crostata italiana, una tarta elaborada con pasta frolla, una masa dulce, mantecosa y quebradiza. La preparación italiana puede rellenarse con mermeladas, frutas, crema pastelera o ricota y también suele llevar el tradicional enrejado en la parte superior.

Cómo nació la pasta frola Foto: Instagram @legalmentesaludable

El propio nombre ofrece una pista. La Real Academia Española indica que “pastafrola” procede del italiano pastafrolla y la define como un pastel típico de Argentina, Paraguay y Uruguay, generalmente cubierto con dulce de membrillo o de leche y decorado con tiras entrecruzadas.

Algunas reconstrucciones históricas aseguran que una preparación similar ya era conocida en Venecia antes del año 1000. En aquellos tiempos habría funcionado como una base neutra, utilizada tanto para platos salados como dulces. Más adelante, los pasteleros genoveses habrían incorporado azúcar y ayudado a transformar la receta. No obstante, muchos detalles resultan difíciles de comprobar, motivo por el cual su origen sigue abierto a interpretaciones.

La teoría que apunta hacia Austria

El característico enrejado también alimentó otra hipótesis. La apariencia de la pastafrola recuerda a la Linzer Torte, una tradicional tarta europea asociada con la ciudad austríaca de Linz.

Esta preparación suele llevar frutos rojos, especias y tiras de masa cruzadas. Por eso, algunos especialistas consideran que la pastafrola rioplatense podría ser el resultado de una combinación cultural: masa italiana, relleno de influencia española y estética centroeuropea.

Otra versión la relaciona con la pastiera napolitana, un postre elaborado con ricota, trigo, huevos y frutas confitadas. Aunque las recetas son diferentes, esta teoría refuerza la importancia que tuvo el sur de Italia en la construcción de las tradiciones culinarias que posteriormente llegaron al Río de la Plata.

Cómo se convirtió en un clásico argentino

La llegada masiva de inmigrantes italianos, especialmente entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, transformó profundamente la cocina argentina. Las recetas cruzaron el océano dentro de cuadernos, recuerdos familiares y conocimientos transmitidos de generación en generación.

Una vez en el país, comenzaron a cambiar según los ingredientes disponibles y las preferencias locales. La crostata europea encontró así en el dulce de membrillo un relleno con personalidad propia.

Pastafrola. Foto: X

El resultado fue una preparación de espíritu criollo, aunque construida con aportes de diferentes culturas. La técnica habría llegado desde Italia, mientras que la tradición del membrillo suele asociarse con la gastronomía española y su vínculo histórico con las culturas árabes.

Durante el siglo XX, los recetarios domésticos ayudaron a popularizar una fórmula basada en harina, manteca, azúcar, huevos, ralladura de limón y dulce de membrillo. Sin embargo, cada familia desarrolló su propio secreto: algunas incorporan fécula de maíz, otras utilizan aceite y muchas ablandan el dulce con agua antes de distribuirlo sobre la masa.

¿Pastafrola o pastaflora?

Aunque ambas variantes pueden escucharse en Argentina, la forma recomendada para nombrar al pastel es pastafrola. La palabra conserva una relación más directa con la expresión italiana pasta frolla.

La Fundéu explica que la Academia Argentina de Letras recomienda “pastafrola” tanto para referirse al pastel como a la masa, debido a su cercanía con la etimología original y a su uso mayoritario en el país.

Membrillo o batata: la discusión más dulce

Si su origen divide a los historiadores, el relleno enfrenta a los fanáticos. La versión tradicional lleva dulce de membrillo, aunque la alternativa con batata también se ganó un lugar en las mesas argentinas.

Existen, además, pastafrolas de dulce de leche, crema pastelera, higos y otras mermeladas. En Paraguay se destaca la variante de guayaba, mientras que en algunas zonas del nordeste argentino pueden encontrarse adaptaciones elaboradas con mandioca.

El enrejado tampoco sería solamente decorativo. Las tiras permiten que parte del vapor salga durante la cocción y dejan el relleno a la vista. Con el tiempo, esos rombos se convirtieron en la firma visual de la pastafrola.

El pueblo bonaerense que la convirtió en fiesta

La pasión por esta tarta adquirió una dimensión especial en Olivera, localidad del partido de Luján, donde se celebra la Fiesta de la Pastafrola Tradicional.

La celebración nació a partir de una actividad relacionada con un jardín de infantes. Se les pidió a las familias que llevaran algo para compartir y muchas aparecieron con pastafrolas de distintos sabores. Aquella coincidencia se transformó con el tiempo en una verdadera fiesta popular.

Capitán Sarmiento, en Buenos Aires. Foto: Facebook / Parque Natural Capitán Sarmiento.

El encuentro fue creciendo e incorporó concursos, degustaciones, espectáculos, feria de artesanos, patio gastronómico y mateada cultural. Además, conserva una regla capaz de reavivar cualquier discusión familiar: para sus organizadores, la pastafrola tradicional debe estar preparada con masa quebrada y dulce de membrillo.

La provincia también cuenta con la Fiesta Provincial de la Pasta Flora de La Luisa, en el partido de Capitán Sarmiento. Durante su edición de 2025 hubo espectáculos musicales, feria gastronómica y diferentes propuestas culturales en el Club Unión Labradores.