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Quién es quién en “Pepita, la Pistolera”, la película protagonizada por Luisana Lopilato: fecha de estreno y la historia de Margarita Di Tullio

Ambientada en la Mar del Plata de los años ‘80, presenta un tiempo cagado de violencia y a una mujer que quiso construir un imperio clandestino.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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"Pepita, la Pistolera" llega a los cines el 3 de septiembre.
"Pepita, la Pistolera" llega a los cines el 3 de septiembre. Foto: Buena Vista Internacional
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Inspirada en hechos reales, Pepita, La Pistolera recupera la historia de Margarita Di Tullio, una figura que se convirtió en leyenda durante los años ’80. En la trama se reconstruye una Mar del Plata marcada por la violencia, la corrupción policial y las redes de explotación que dominaban la noche portuaria de la ciudad.

En el invierno brutal de Mar del Plata de 1985, una trabajadora sexual embarazada desafía a la mafia y al poder corrupto para construir un imperio clandestino que proteja a las mujeres del horror de la calle, en un momento en que las están matando y mutilando de a una. Así Marga se transforma en una leyenda a punta de escopeta y lealtad materna.

"Pepita, la Pistolera" llega a los cines el 3 de septiembre. Foto: Buena Vista Internacional

Dirigida por Lucía Puenzo en su regreso a los largometrajes, y escrita por ella junto a Andrés Gelos y Tatiana Mereñuk basándose en hechos reales, está producida, entre otros, por la mismísima Lopilato, quien tomó participación directa en el proyecto.

Muchas caras conocidas

Lopilato está acompañada por importantes actores y actrices del momento. Si bien Di Tullio se convirtió en una famosa criminal al provocar una revolución en el negocio de la prostitución, al rescatar y empoderar a algunas víctimas de la trata de personas, también lucha contra el entorno establecido. En ese marco, Alberto Ajaka encarna a el Cuervo, la pareja de Margarita, quien la controla y explota como proxeneta en su garito, aunque piensa que es el padre del bebé de Margarita.

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Además piensa que es el padre del hijo de Marga y sus laderos están personificados por Esteban Bigliardi y Gustavo Bassani, a quien le dicen El Tarta.

"Pepita, la Pistolera" llega a los cines el 3 de septiembre. Foto: Buena Vista Internacional

Pero también está Guillermo Schelling, la pareja de Pepita. A él también le dice que es el padre del bebé. Está interpretado por Claudio Tolcachir y en el largometraje le dicen Popeye. El le promete protegerla del hampa y le enseña a disparar con un arma.

El grupo de amigas y colegas es variopinto. En él se destacan Charo López y Camila Peralta, mientras que un poderoso juez y cliente de las trabajadoras del sexo, de quien nunca se dice el nombre, está personificado por Marcelo Subiotto.

Cuándo estrena “Pepita, la Pistolera”

La película llegará a los cine el jueves 3 de septiembre y trae una mirada cercana de un personaje que se hizo célebre luego de matar a tres supuestos delincuentes que llegaron a su casa y que le valieron el apodo de Pepita la Pistolera. Pero también se la relacionó con el caso Cabezas y tuvo cercanía con los artistas que cada verano iban a trabajar a su ciudad.

"Pepita, la Pistolera" llega a los cines el 3 de septiembre. Foto: Buena Vista Internacional

El largometraje es especial para aquellos que vivieron los ’80, pues recrea un tiempo pasado de violencia y marginalidad. También para las nuevas generaciones, que seguramente se asombrarán por esa realidad cotidiana, ya que lo que más abunda es justamente violencia. Y es un paso más para que Luisana termine de ser considerada una actriz dramática.

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Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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