Es el futbolista con el pelo más largo del mundo e hizo expulsar a dos jugadores tras una insólita jugada: quién es y cuál es su historia

Aedan Scipio en plena acción con su larga cabellera. Foto: Instagram/tvmaxdeporte

Aedan Scipio, delantero de Anguila, se convirtió en protagonista de una de las escenas más curiosas del fútbol internacional. Sus rastas, de más de 1,5 metros, quedaron en el centro de un partido de la Liga de Naciones de la Concacaf en el que dos jugadores de Antigua y Barbuda terminaron expulsados después de tirárselas.

Quién es Aedan Scipio, el futbolista de Anguila con las rastas más llamativas

Aedan Scipio nació el 3 de septiembre de 1990 y juega como delantero para los Roaring Lions, además de representar a la Selección de Anguila. Sin embargo, su característica más particular no está relacionada directamente con su posición dentro de la cancha.

El futbolista es reconocido por llevar unas rastas que superan el metro y medio de longitud y llegan prácticamente hasta sus tobillos, lo que lo convierte en el jugador de este deporte con el pelo más largo del mundo.

El pelo del delantero de 36 años casi le llega a los tobillos. Foto: Instagram/tvmaxdeporte

Para poder disputar los partidos sin que el cabello le impida desplazarse con normalidad, Scipio utiliza una banda o cinta alrededor de la cintura para sujetar las rastas y mantenerlas controladas durante el juego. Esa particularidad terminó teniendo un papel inesperado durante el encuentro ante Antigua y Barbuda.

El partido que convirtió sus rastas en protagonistas

Anguila perdió 5-0 ante Antigua y Barbuda en el estadio Sir Vivian Richards, por la Liga de Naciones de la Concacaf. El resultado estaba prácticamente definido cuando Scipio ingresó al campo en el minuto 69. Lo que nadie esperaba era que el delantero terminara involucrado en dos expulsiones del equipo rival por la misma insólita razón.

Aedan Scipio y las insólitas expulsiones de sus rivales porque le tiraron del pelo. Video: X/@SportakCZ

A los pocos minutos de su ingreso, Keon Greene intentó detenerlo después de que recuperara la pelota. En la acción, el también delantero de Antigua y Barbuda tomó las rastas de Scipio y tiró de ellas hacia atrás.El árbitro interpretó la acción como una infracción merecedora de tarjeta roja directa y Greene tuvo que abandonar el campo en el minuto 72, convirtiéndose en el primer futbolista expulsado por jalarle el cabello a un rival. Pero la historia no terminó allí.

Otro rival volvió a tirar de su cabello y también vio la roja

En los minutos finales del encuentro ocurrió una escena prácticamente idéntica. Durante el tiempo añadido, Shalon Knight, también delantero de Antigua y Barbuda, sujetó desde atrás las rastas de Scipio mientras el futbolista de Anguila avanzaba con la pelota. El delantero con el pelo más largo del mundo terminó en el suelo y el árbitro volvió a mostrar tarjeta roja directa.

De esta manera, Antigua y Barbuda terminó el partido con nueve jugadores, después de que dos de sus futbolistas fueran expulsados por acciones sobre el mismo rival y, en ambos casos, relacionadas con su particular cabellera. El resultado, sin embargo, no cambió: Antigua y Barbuda se impuso por 5-0.

Por qué Aedan Scipio se volvió viral

La curiosa secuencia rápidamente llamó la atención en redes sociales y medios internacionales. El motivo fue evidente: pocas veces un futbolista había quedado involucrado en dos expulsiones provocadas por tirones de cabello durante un mismo partido.

Además de sus particulares rastas, Scipio -de 36 años- tiene una particularidad adicional: fuera del fútbol, cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Hull, en Reino Unido, y divide su tiempo entre Anguila y Londres.

Él representa a Anguila desde marzo de 2021 y fue parte de un plantel que consiguió un logro histórico para el fútbol de ese territorio caribeño: en marzo de 2024, Anguila logró avanzar de ronda en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial por primera vez en su historia, después de superar a Islas Turcas y Caicos.

Scipio juega para su selección desde el 2021. Foto: Instagram/tvmaxdeporte

La selección pertenece a un territorio británico de ultramar ubicado en el Caribe y cuenta con una población de alrededor de 15.000 habitantes. Anguila se incorporó formalmente a la FIFA y a la Concacaf en 1996.

Lo sucedido no hizo más que viralizar a un jugador desconocido en el ámbito del deporte profesional, pero con un look tan particular que llama la atención de muchos.