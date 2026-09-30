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Llega el Festival Mascotear 2026 para los amantes de los perros y gatos: cuándo y dónde se celebrará el evento con mucho amor animal

Mascotear promete convertirse en una salida perfecta para quienes buscan compartir experiencias diferentes con sus mejores amigos de cuatro patas. Los visitantes podrán disfrutar de una programación repleta de actividades para toda la familia.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Festival Mascotear 2026 para los amantes de los perros y gatos.
Festival Mascotear 2026 para los amantes de los perros y gatos. Foto: Instagram festivalmascotear
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Buenos Aires se prepara para recibir uno de los encuentros más esperados por quienes consideran a perros y gatos parte de la familia. El sábado 24 y domingo 25 de octubre llegará una nueva edición del Festival Mascotear 2026, un evento que transformará la Plaza de las Naciones Unidas, junto a la emblemática Floralis Genérica, en un gran espacio de entretenimiento, bienestar y aprendizaje para mascotas y humanos.

La cuarta edición del festival se desarrollará en Av. Figueroa Alcorta 2301, frente a la Facultad de Derecho de la UBA y en pleno barrio de Recoleta, consolidándose como uno de los eventos pet friendly más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Según sus organizadores, se trata de un encuentro pensado para celebrar el vínculo entre las personas y sus animales de compañía, promoviendo además el cuidado responsable y el bienestar animal.

Qué hacer con tu perro o gato en Buenos Aires: el festival que reúne juegos, premios y experiencias únicas

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán disfrutar de una programación repleta de actividades para toda la familia. Habrá concursos, degustaciones, juegos interactivos, premios, propuestas recreativas, sorteos y espacios especialmente diseñados para que las mascotas sean las grandes protagonistas del fin de semana.

Los visitantes podrán disfrutar de una programación repleta de actividades para toda la familia. Foto: Instagram festivalmascotear

A lo largo de sus ediciones anteriores, Mascotear se consolidó como un punto de encuentro para amantes de los animales, familias, especialistas en salud animal, emprendedores y marcas vinculadas al universo pet. La propuesta también suele incluir espacios dedicados a la adopción responsable, acceso a información sobre cuidados veterinarios y las últimas tendencias en alimentación, educación y servicios para mascotas.

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Bienestar animal, yoga y reiki con mascotas: las experiencias que marcarán tendencia en Mascotear 2026

Pero Mascotear va mucho más allá del entretenimiento. El festival ofrecerá además charlas y experiencias vinculadas al bienestar animal, una tendencia en pleno crecimiento entre quienes buscan mejorar la calidad de vida de sus compañeros de cuatro patas.

El Festival Mascotear 2026 ofrecerá charlas y experiencias vinculadas al bienestar animal. Foto: Instagram festivalmascotear

Entre las propuestas anunciadas se destacan actividades relacionadas con el cannabis para mascotas, sesiones de relajación con DJ sets, flores de Bach, meditación, reiki y yoga junto a perros y gatos, en una experiencia que busca promover el equilibrio físico y emocional tanto de los animales como de sus tutores.

El crecimiento de este tipo de eventos refleja una realidad cada vez más visible en Argentina. Según datos citados por la organización, alrededor del 80% de los hogares argentinos convive con al menos una mascota, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires viven cientos de miles de perros y gatos que forman parte de una auténtica familia multiespecie.

Con una ubicación privilegiada junto a uno de los íconos urbanos más fotografiados de la capital argentina, el Festival Mascotear 2026 promete convertirse en una salida ideal para quienes buscan compartir experiencias diferentes con sus mejores amigos de cuatro patas. Durante dos días, la Floralis Genérica será escenario de una celebración que combina diversión, bienestar, aprendizaje y mucho amor animal.

El Festival Mascotear 2026 promete convertirse en una salida ideal para los mejores amigos de cuatro patas. Foto: Instagram festivalmascotear

Cómo llego al Festival Mascotear desde el Obelisco

Para llegar desde el Obelisco de Buenos Aires hasta Av. Figueroa Alcorta 2301, frente a la Facultad de Derecho de la UBA, tenés varias opciones: colectivo, subte combinado con caminata o taxi.

En colectivo: colectivo 67

  • Desde la zona del Obelisco, caminá hasta Viamonte al 1055
  • Tomá el 67 en dirección a la zona de Constitución
  • Bajate en la parada de Av. Figueroa Alcorta al 2091, cerca de la Facultad de Derecho
  • Caminá unos minutos hasta el número 2301

En subte: líneas D y H

  • Desde el Obelisco, entrá a la estación 9 de Julio de la línea D
  • Viajá hasta Pueyrredón
  • Combiná con la línea H en Santa Fe y seguí hasta Facultad de Derecho
  • Desde la estación, caminá hasta la dirección

Caminando o en taxi

  • A pie: son unos 3 km, aproximadamente 35–40 minutos.
  • En taxi: el trayecto es corto, alrededor de 5–15 minutos, dependiendo del tránsito.
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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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