Duró 3 días, hubo robos y la convivencia se volvió insostenible: así fue Gran Turro, el inesperado reality del conurbano

La "Influencer House", más conocida como "Gran Turro". Foto: TikTok / house.influencers0.

Lo que prometía ser un experimento para mostrar la convivencia de un grupo de influencers sin filtros terminó mucho antes de lo esperado. Gran Turro, el reality que reunió a varios creadores de contenido en una casa del conurbano bonaerense, duró apenas tres días y terminó envuelto en peleas, acusaciones de robos y situaciones que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

La idea parecía sencilla: encerrar a los participantes en una casa al estilo Gran Hermano y dejar que cada uno transmitiera en vivo desde su propio celular, sin la estructura tradicional de un reality televisivo. La audiencia podía seguir lo que ocurría prácticamente en tiempo real y participar a través de las redes sociales. El problema fue que la convivencia avanzó bastante más rápido que el programa.

Lauty DJ, el creador de Gran Turro, habló sobre la polémica en redes sociales. Video: X / house.influencers0.

Pocos enchufes, poca agua y demasiados influencers

Desde las primeras horas comenzaron a aparecer los problemas. La casa no contaba con espacio suficiente para todos, las camas eran escasas y tampoco abundaban los enchufes para cargar los celulares.

En un reality basado justamente en transmitir contenido de manera permanente, quedarse sin batería podía convertirse casi en una emergencia. A eso se sumaron fallas recurrentes con el agua, lo que terminó de complicar una convivencia que ya empezaba a mostrar señales de tensión.

La competencia por generar contenido, conseguir seguidores y captar la atención del público también aportó lo suyo. Las discusiones aparecieron rápidamente y algunos participantes comenzaron a enfrentarse por pertenencias personales y supuestos objetos desaparecidos.

La "Influencer House", más conocida como "Gran Turro". Foto: TikTok / house.influencers0.

En otras palabras: antes de que hubiera tiempo para construir alianzas y estrategias, ya había motivos para desconfiar del compañero de habitación.

La fiesta que terminó de descontrolarlo todo

El punto de quiebre llegó durante la primera fiesta. Lo que debía ser un momento de distensión terminó con discusiones y fuertes cruces entre los participantes.

Después de la celebración, varios integrantes denunciaron que les habían robado objetos personales. Los problemas de seguridad dentro de la casa se sumaron así a las tensiones que ya existían por la mala convivencia.

Así era una gala de eliminación en la "Influencer House", más conocida como "Gran Turro". Foto: TikTok / house.influencers0.

La situación terminó volviéndose difícil de sostener y la producción decidió interrumpir las transmisiones al tercer día. Así, Gran Turro pasó de ser una propuesta pensada para mostrar la convivencia sin filtros a convertirse, en apenas 72 horas, en el protagonista de su propio contenido viral.

Un reality que terminó antes de tiempo

El abrupto final sorprendió a quienes seguían las transmisiones y rápidamente las redes sociales comenzaron a llenarse de memes, críticas y comentarios sobre lo ocurrido dentro de la casa.

Así promocionaban la "Influencer House", más conocida como "Gran Turro". Video: house.influencers0.

La propuesta buscaba justamente mostrar qué podía pasar cuando un grupo de influencers conviviera sin demasiadas reglas y con cámaras permanentemente encendidas. El resultado terminó siendo bastante más breve de lo previsto.

Tres días, varias peleas, denuncias por robos y una casa que dejó de transmitir. Para un reality que quería mostrar la vida sin filtros, los filtros duraron poco.