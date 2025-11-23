La nueva aliada de las cocinas chicas: la tendencia que funciona como isla, barra y espacio de guardado

Con ruedas, barras plegables y almacenamiento vertical, esta propuesta se consolida como una alternativa moderna y funcional para renovar la cocina sin reformas o instalaciones complicadas.

La tendencia que reemplaza a la isla de cocina en 2025. Foto: Unsplash

La tradicional isla de cocina, durante años símbolo de modernidad y confort, está perdiendo protagonismo en los hogares argentinos. En 2025, una tendencia dinámica y adaptable se instala con fuerza, especialmente entre quienes viven en departamentos o buscan optimizar ambientes pequeños: las estaciones multifunción móviles, un concepto que redefine por completo el uso del espacio en la cocina.

Este formato surge como respuesta a la necesidad de contar con muebles versátiles que se adapten al ritmo cotidiano. A diferencia de una isla fija, estas estaciones son modulares, livianas y están equipadas con ruedas que permiten moverlas con facilidad. Se transforman según la ocasión: pueden funcionar como área de preparación, superficie de apoyo, mini desayunador o estación para pequeños electrodomésticos.

Estación multifuncional de cocina. Foto: Pinterest.

Estaciones multifunción que transforman la cocina y ocupan la mitad de espacio que una isla

Entre sus características más destacadas se encuentran el almacenamiento vertical, los estantes ocultos, las barras plegables que se convierten en comedor diario y los compartimentos diseñados para organizar utensilios y alimentos. Todo en un único mueble pensado para aprovechar al máximo cada centímetro disponible.

La popularidad de esta tendencia también responde a su flexibilidad. A diferencia de la isla tradicional, que requiere una cocina amplia, una ubicación fija y, en algunos casos, obras de instalación, las estaciones multifunción no demandan grandes espacios ni intervenciones estructurales. Solo requieren un punto de apoyo cercano y el tamaño adecuado para adaptarse a la circulación del ambiente.

Estación multifuncional de cocina. Foto: Pinterest.

El hecho de poder desplazarlas o plegarlas permite liberar el área cuando no se utilizan, algo fundamental en hogares donde la cocina convive con el comedor o el living. Muchos usuarios también valoran que pueden transformarse en un mueble auxiliar, una mesa de trabajo improvisada o incluso un espacio para desayunar sin ocupar demasiado lugar.

A la hora de elegir una, los especialistas recomiendan evaluar algunas cuestiones básicas: dejar un pasillo de al menos 90 centímetros para moverse con comodidad, optar por materiales resistentes al calor y a los cortes si se utilizará para cocinar, y asegurarse de que la altura coincida con la mesada principal para mantener la ergonomía del espacio. También es clave revisar la calidad del sistema de ruedas y la presencia de frenos de seguridad.

Estación multifuncional de cocina. Foto: Pinterest.

Con su capacidad de resolver múltiples funciones en un solo elemento, las estaciones multifunción móviles se consolidan como la solución preferida en 2025 para quienes buscan cocinas prácticas, organizadas y adaptables. Una tendencia que promete seguir creciendo en los próximos años, impulsada por la necesidad de vivir en espacios cada vez más versátiles.