Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Los ladrillos tradicionales no van más: cómo funciona el nuevo material que permite levantar una casa en solo 5 días

Cada vez son más las personas que eligen esta alternativa sustentable para construir su vivienda reduciendo tiempos, costos y residuos. Se trata de un método cada vez más comentado que supera a los tradicionales.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 07:55
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ladrillos con plástico recilado, la nueva tendencia de la construcción.
Ladrillos con plástico recilado, la nueva tendencia de la construcción. Foto: ChatGPT
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La industria de la construcción experimenta una transformación impensada en los últimos años, impulsada por la innovación en tecnología y la búsqueda de materiales sustentables. En este contexto, los ladrillos de plástico reciclado se posicionan como una alternativa ecológica y prometedora para las casas del futuro.

El sistema es muy sencillo: la construcción utiliza bloques modulares fabricados a partir de residuos plásticos recuperados, permitiendo acelerar significativamente los tiempos de obra. Gracias a su rápido diseño y ensamble, se puede construir una vivienda en cuestión de días, un tiempo impensado hace algunos años.

Ladrillos con plástico recilado, la nueva tendencia de la construcción. Foto: ChatGPT

Por otro lado, la construcción de tecnología ganó terreno por sus beneficios económicos y ambientales gracias a que se reutilizan residuos, reduce desperdicios y requiere de una menor mano de obra.

Ladrillos de plástico reciclado: cómo se trabaja con este nuevo material que permite construir casas en tiempo récord

Los ladrillos de plástico reciclado son bloques modulares elaborados a partir de residuos plásticos que atraviesan un proceso industrial de clasificación, limpieza, trituración y fundición. Una vez procesado, el material se transforma en piezas resistentes diseñadas específicamente para la construcción de viviendas y otras estructuras.

Contenido Recomendado

Tarjetas de débito y crédito sin contacto:el método casero con papel aluminio que gana popularidad para reforzar la seguridad

Tarjetas de débito y crédito sin contacto: el método casero con papel aluminio que gana popularidad para reforzar la seguridad

Pisos con dibujo, mosaicos y baldosas con patrón:la tendencia que aporta personalidad a cualquier ambiente

Pisos con dibujo, mosaicos y baldosas con patrón: la tendencia que aporta personalidad a cualquier ambiente

Su principal característica es el ensamble, similar al de un rompecabezas, que simplifica la instalación y reduce considerablemente los tiempos de ejecución de la obra, sin necesidad de entrar en obra por largos meses, dependiendo del tamaño del proyecto y de las condiciones del terreno.

Ladrillos con plástico recilado, la nueva tendencia de la construcción. Foto: ChatGPT

Casas prefabricadas: cuáles son las razones que llevan a las personas a elegirlas

Uno de los principales beneficios que tiene este sistema de construcción es su rapidez, gracias a que tiene menos procesos de obra y una menor cantidad de materiales complementarios. Desde el punto de vista económico, también representa una alternativa interesante para las constructoras, ya que la disminución de la mano de obra necesaria y la reducción de desperdicios durante la construcción permite optimizar los costos.

A nivel ambiental, el impacto es significativo. Cada vivienda construida con estos bloques reutiliza una gran cantidad de plástico que podría terminar contaminando el ambiente. Además, disminuye la demanda de materiales convencionales cuya producción consume elevados niveles de energía y recursos naturales.

Otro aspecto destacado es su resistencia frente a la humedad, las plagas y diversos agentes externos, factores que contribuyen a prolongar la vida útil de las construcciones.

Ladrillos con plástico recilado, la nueva tendencia de la construcción. Foto: ChatGPT

Qué tener en cuenta antes de construir una casa con ladrillos de plástico reciclado

Antes de optar por este sistema constructivo, es fundamental analizar las condiciones climáticas de la zona donde se desarrollará el proyecto. También es importante verificar las normativas municipales vigentes y los requisitos de habilitación correspondientes.

Otro aspecto clave es asegurarse de que los ladrillos cuenten con certificaciones de calidad y hayan sido sometidos a ensayos que avalen su resistencia, durabilidad y comportamiento estructural.

Además, conviene evaluar las prestaciones de aislamiento térmico y acústico que ofrece cada sistema, ya que estas características pueden variar según el fabricante y el diseño de la vivienda.

Como ocurre con cualquier proyecto de construcción, una correcta planificación permitirá aprovechar al máximo las ventajas de esta tecnología que promete transformar la manera de construir viviendas en los próximos años.

TendenciaCasaConstrucción
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

Acuerdo militar con Estados Unidos:el Gobierno firmó un pacto para comprar drones del Ejército norteamericano

Acuerdo militar con Estados Unidos: el Gobierno firmó un pacto para comprar drones del Ejército norteamericano

Javier Milei celebró la aprobación del pliego de más de 70 candidatos a jueces:“El inicio de la reconstrucción de la justicia”

Maqueda alertó por los ataques a la libertad de expresión y defendió el rol de la Corte

La Cámara de Senadores aprobó el pliego de la jueza María Verónica Michelli y el acuerdo para pagarle a los fondos buitre

Economía

Hidrovía:el Gobierno preadjudicó la concesión a la empresa belga Jan de Nul - Servimagnus

Hidrovía: el Gobierno preadjudicó la concesión a la empresa belga Jan de Nul - Servimagnus

ANSES actualizó el SUAF para veteranos de Malvinas:cuánto se cobra en junio 2026 por hijo, cónyuge y ayuda escolar

Aumentan las tarifas del gas propano:el Gobierno reduce subsidios y eleva los costos en 10 provincias

El transporte de cargas no logró aliviar costos:subió 1,91% en mayo y preocupó el impacto del gasoil

Internacionales

¿Brasil y EEUU enfrentados?:por qué la tensión entre Lula y Trump va mucho más allá de los aranceles

¿Brasil y EEUU enfrentados?: por qué la tensión entre Lula y Trump va mucho más allá de los aranceles

Imágenes virales:una periodista sufrió una fuerte caída durante la conferencia “mañanera” de Claudia Sheinbaum en México

Inédito:el diminuto país que quiere cambiar su nombre oficial para volver a sus raíces ancestrales

Suiza construye una megabatería bajo tierra que desafía al litio:almacenará energía como una central nuclear en Europa