Rutina de noche: paso a paso, cómo cuidar el pelo para un despertar saludable y libre de frizz

Cómo cuidar el pelo durante la noche. Foto: Freepik

Cuando hablamos de cuidado capilar, la mayoría de las personas solemos pensar en shampoos especiales, acondicionadores, mascarillas o tratamientos carísimos de salón. Sin embargo, pocas veces se presta atención a las horas de sueño, donde el pelo se encuentra en fricción todo el tiempo, durante aproximadamente ocho horas.

Los peluqueros expertos e incluso los dermatólogos coinciden en que una rutina nocturna adecuada puede ayudar a reducir el quiebre, controlar el frizz y mantener el pelo más suave y brillante. Además, incorporar algunos hábitos antes de acostarse permite aprovechar varias horas de cuidado sin esfuerzo adicional.

Cómo cuidar el pelo durante la noche Foto: Freepik

Desde elegir correctamente la funda de la almohada correcta, hasta aplicar productos específicos para nutrir el pelo durante la noche, existen distintas estrategias que podrían marcar la diferencia entre un cabello descuidado y uno totalmente sano.

Cómo cuidar el pelo durante la noche: el paso a paso recomendado por los especialistas

La rutina nocturna para el cabello no requiere grandes inversiones ni procedimientos complejos. Lo importante es proteger la fibra capilar de las agresiones mecánicas y favorecer la hidratación mientras el cuerpo descansa. Los expertos en cuidado del cabello remarcaron que la rutina para un pelo saludable debería ser la siguiente:

1. Cepillar suavemente antes de dormir

Uno de los primeros pasos consiste en desenredar el cabello antes de acostarse. Esto ayuda a evitar nudos y reduce el riesgo de quiebre durante la noche. Lo ideal es utilizar un cepillo de cerdas suaves o un peine de dientes anchos, especialmente en cabellos largos, rizados o propensos a enredarse.

Cómo cuidar el pelo durante la noche Foto: Freepik

2. Aplicar un sérum o tratamiento nutritivo

La noche es un momento ideal para utilizar productos reparadores, ya que permanecen varias horas en contacto con el cabello. Los expertos recomiendan aplicar unas gotas de sérum nutritivo o aceite capilar sobre medios y puntas para aportar hidratación y proteger la fibra capilar. Entre los ingredientes más utilizados se encuentran:

Aceite de argán.

Aceite de coco.

Aceite de jojoba.

Queratina.

Ácido hialurónico capilar.

Nutrir el pelo con aceites de noche ayuda a tener un pelo más sano. Foto: Freepik.

3. Elegir fundas de almohada de seda o satén

Uno de los consejos más repetidos por los especialistas en cuidado capilar es reemplazar las fundas de algodón tradicionales por opciones de seda o satén. Estos materiales generan menos fricción durante el movimiento nocturno, ayudando a prevenir el frizz, la rotura y las puntas abiertas. Además, contribuyen a conservar mejor la hidratación natural del cabello y de la piel.

4. Dormir con el cabello seco

Acostarse con el pelo mojado puede favorecer la fragilidad de la fibra capilar y aumentar las probabilidades de rotura. Además, la humedad prolongada puede alterar la salud del cuero cabelludo y favorecer la aparición de irritaciones en algunas personas.

Por eso, siempre es aconsejable secar el cabello antes de ir a dormir, ya sea al aire libre o utilizando herramientas de calor con moderación.

Peinados para dormir y cuidar el pelo Foto: Freepik

5. Recoger el cabello de forma suave

Dormir con el pelo completamente suelto no siempre es la mejor opción, especialmente para quienes tienen cabello largo. Una trenza floja o una colita baja con una banda de tela suave es suficiente para evitar enredos y reducir el daño provocado por los movimientos durante la noche.

6. Cuidar también el cuero cabelludo

La salud del cabello comienza en el cuero cabelludo. Algunas personas incorporan masajes suaves antes de dormir para estimular la circulación sanguínea y promover un entorno favorable para el crecimiento capilar. También pueden utilizarse lociones o sérums específicos formulados para fortalecer el cuero cabelludo y mejorar la calidad del cabello a largo plazo.

Cuidado del pelo. Foto: Magnific

Si bien es importante cuidar el pelo durante el día, lo cierto es que las horas de sueño representan una oportunidad ideal para seguir fortaleciendo el cabello. Con pequeños cambios, como cepillar el pelo antes de dormir o aplicar nutrición, pueden marcar la diferencia para que brille cada mañana.